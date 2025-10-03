Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

16:19 03/10/2025
Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua tuyển Lào.

10/6/2025 là cột mốc lịch sử của ĐT Malaysia. Họ lần đầu tiên chiến thắng đại kình địch Việt Nam tới tận 4-0. Không chỉ về mặt tỷ số, riêng chiến thắng ĐT Việt Nam thôi đã là điều cực kỳ đáng mừng cho ĐT Malaysia thời điểm ấy. Bởi trước đó, 10 năm liền họ không thể thắng chúng ta.

Nguyên nhân chính dẫn tới chiến thắng này là Malaysia vừa nhập tịch chóng vánh một loạt hảo thủ. Có người thậm chí chơi tại La Liga (Facundo Tomás Garcés).

Sau chiến thắng Việt Nam, dàn quân nhập tịch của Malaysia còn tiếp tục có những chiến công khác, dù không quá chói sáng như vậy nhưng cũng nuôi dưỡng tiếp niềm tin về một bước nhảy vọt. Cần biết, đoàn quân nhập tịch của Malaysia thậm chí được đánh giá còn hơn cả Indonesia gần đây.

11 Facundo hớ miệng, lộ ra sai phạm của FAM?

Thế nhưng mộng đẹp nhanh chóng trở thành ác mộng. Hàng loạt những nghi vấn được đưa ra. Rồi Facundo hớ miệng nói mình chỉ có nguồn gốc Malaysia từ ông cố, tiếp theo là Chủ tịch LĐBĐ Malaysia xin nghỉ việc… Cuối cùng là thông báo chính thức từ FIFA, phạt tiền FAM vì nhập tịch sai nguyên tắc 7 cầu thủ, đồng thời treo giò 7 cầu thủ này 12 tháng không được tham gia mọi hoạt động Bóng đá.

Án phạt của FIFA giật sập hết mọi kế hoạch mới mẻ, táo bạo của ĐT Malaysia.

Đầu tiên, 7 cầu thủ "nhập lậu" kể trên coi như "phế", sẽ không thể được ĐT Malaysia tiếp tục sử dụng.

Thứ hai, nếu Malaysia còn định nhập ẩu thêm ai nữa, thì thôi cũng nên bỏ ngay đi là vừa. Mà nếu FAM có còn cố chấp đi chăng nữa, có lẽ chính các cầu thủ sắp nhập tịch vào Malaysia cũng phải cân nhắc kĩ, nếu đúng thì tốt, còn sai thì bỏ đi!

Thứ ba, tranh cãi của NHM Malaysia đã có từ lâu khi FAM quyết định nhập tịch ồ ạt. Giờ thì hẳn là luồng tranh cãi này đã nghiêng hẳn về một phía – không tán đồng cách làm ẩu như trước.

21 Lực lượng sút giảm, tinh thần chạm đáy, Malaysia có thể thua cả Lào?

Cuối cùng, tinh thần ĐT Malaysia lúc này chắc chắn rất loạn. Hiện dù AFC chưa đưa ra thông báo, nhưng khả năng rất cao ĐT Malaysia sẽ bị xử thua ngược trước Việt Nam thành 0-3. Khi ấy, Malaysia sẽ mất vị trí đầu bảng F, từ 6 điểm chỉ còn 3 điểm, rơi xuống vị trí thứ hai. Vị trí đầu bảng sẽ thuộc về ĐT Việt Nam.

Với tâm lý loạn cào cào như vậy, e rằng sức chiến đấu của ĐT Malaysia sẽ rơi xuống đáy.

Ngược về AFF Cup 2024, ĐT Malaysia khi ấy cũng chủ yếu dùng các cầu thủ nhập tịch. Nhưng họ chơi không tốt, thậm chí để hòa Campuchia 2-2, chỉ thắng nhọc Timor Lester 3-2.

Tất nhiên về bản chất, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn tuyển Lào. Những Lào gần đây là đội tuyển luôn chơi rất tích cực, với tinh thần đáng khen ngợi. Một Malaysia vừa yếu đi, vừa rối loạn, vừa sa sút tinh thần, không loại trừ có thể rơi điểm, thậm chí thất bại trước Lào!

* Theo lịch, Malaysia sẽ có 2 trận với Lào ngày 9 và 14/10 này, lần lượt lúc 19h00 và 20h00. Cùng 2 ngày đó, ĐT Việt Nam sẽ đấu với Nepal đều trên sân của chúng ta, ở khung 19h30.

web thongtinve vlasiancupthang10

Đoàn Dự

Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dinh-dai-hoa-nhap-lau-malaysia-guc-nga-truoc-lao-a577393.html
Cùng chủ đề
Địa chấn tại Champions League Bóng đá
Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid Bóng đá
Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Trong nhiều tuần qua, người ta còn tranh luận xem liệu chuỗi khởi đầu khá êm ả có thực sự...

Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận? Bóng đá
Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử...

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá Bóng đá
Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal Bóng đá
Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

Ông Mohamed Khaled Tarrar Deham sẽ là người điều khiển trận Việt Nam vs Nepal ngày 14/10 tới.

Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng Bóng đá
Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng

Lionel Messi từng cho rằng tiền đạo đồng hương Lautaro Martinez xứng đáng nhận danh hiệu cao quý.

Mới cập nhật
Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

3 giờ trước Khám phá

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

3 giờ trước Đời sống

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

3 giờ trước Đời sống

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

4 giờ trước Đời sống

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

4 giờ trước Âm nhạc

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

4 giờ trước Phim

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

8 giờ trước CÔNG NGHỆ

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

8 giờ trước Âm nhạc

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

9 giờ trước Đời sống

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

1 ngày trước GEN Z