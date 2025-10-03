Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua tuyển Lào.

10/6/2025 là cột mốc lịch sử của ĐT Malaysia. Họ lần đầu tiên chiến thắng đại kình địch Việt Nam tới tận 4-0. Không chỉ về mặt tỷ số, riêng chiến thắng ĐT Việt Nam thôi đã là điều cực kỳ đáng mừng cho ĐT Malaysia thời điểm ấy. Bởi trước đó, 10 năm liền họ không thể thắng chúng ta.

Nguyên nhân chính dẫn tới chiến thắng này là Malaysia vừa nhập tịch chóng vánh một loạt hảo thủ. Có người thậm chí chơi tại La Liga (Facundo Tomás Garcés).

Sau chiến thắng Việt Nam, dàn quân nhập tịch của Malaysia còn tiếp tục có những chiến công khác, dù không quá chói sáng như vậy nhưng cũng nuôi dưỡng tiếp niềm tin về một bước nhảy vọt. Cần biết, đoàn quân nhập tịch của Malaysia thậm chí được đánh giá còn hơn cả Indonesia gần đây.

Facundo hớ miệng, lộ ra sai phạm của FAM?

Thế nhưng mộng đẹp nhanh chóng trở thành ác mộng. Hàng loạt những nghi vấn được đưa ra. Rồi Facundo hớ miệng nói mình chỉ có nguồn gốc Malaysia từ ông cố, tiếp theo là Chủ tịch LĐBĐ Malaysia xin nghỉ việc… Cuối cùng là thông báo chính thức từ FIFA, phạt tiền FAM vì nhập tịch sai nguyên tắc 7 cầu thủ, đồng thời treo giò 7 cầu thủ này 12 tháng không được tham gia mọi hoạt động Bóng đá.

Án phạt của FIFA giật sập hết mọi kế hoạch mới mẻ, táo bạo của ĐT Malaysia.

Đầu tiên, 7 cầu thủ "nhập lậu" kể trên coi như "phế", sẽ không thể được ĐT Malaysia tiếp tục sử dụng.

Thứ hai, nếu Malaysia còn định nhập ẩu thêm ai nữa, thì thôi cũng nên bỏ ngay đi là vừa. Mà nếu FAM có còn cố chấp đi chăng nữa, có lẽ chính các cầu thủ sắp nhập tịch vào Malaysia cũng phải cân nhắc kĩ, nếu đúng thì tốt, còn sai thì bỏ đi!

Thứ ba, tranh cãi của NHM Malaysia đã có từ lâu khi FAM quyết định nhập tịch ồ ạt. Giờ thì hẳn là luồng tranh cãi này đã nghiêng hẳn về một phía – không tán đồng cách làm ẩu như trước.

Lực lượng sút giảm, tinh thần chạm đáy, Malaysia có thể thua cả Lào?

Cuối cùng, tinh thần ĐT Malaysia lúc này chắc chắn rất loạn. Hiện dù AFC chưa đưa ra thông báo, nhưng khả năng rất cao ĐT Malaysia sẽ bị xử thua ngược trước Việt Nam thành 0-3. Khi ấy, Malaysia sẽ mất vị trí đầu bảng F, từ 6 điểm chỉ còn 3 điểm, rơi xuống vị trí thứ hai. Vị trí đầu bảng sẽ thuộc về ĐT Việt Nam.

Với tâm lý loạn cào cào như vậy, e rằng sức chiến đấu của ĐT Malaysia sẽ rơi xuống đáy.

Ngược về AFF Cup 2024, ĐT Malaysia khi ấy cũng chủ yếu dùng các cầu thủ nhập tịch. Nhưng họ chơi không tốt, thậm chí để hòa Campuchia 2-2, chỉ thắng nhọc Timor Lester 3-2.

Tất nhiên về bản chất, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn tuyển Lào. Những Lào gần đây là đội tuyển luôn chơi rất tích cực, với tinh thần đáng khen ngợi. Một Malaysia vừa yếu đi, vừa rối loạn, vừa sa sút tinh thần, không loại trừ có thể rơi điểm, thậm chí thất bại trước Lào!

* Theo lịch, Malaysia sẽ có 2 trận với Lào ngày 9 và 14/10 này, lần lượt lúc 19h00 và 20h00. Cùng 2 ngày đó, ĐT Việt Nam sẽ đấu với Nepal đều trên sân của chúng ta, ở khung 19h30.

Đoàn Dự