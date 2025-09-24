Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

Dembele giành Quả bóng vàng 2025.

Một cầu thủ từng bị coi là “bom xịt” 115 triệu bảng của Barcelona, suốt sáu mùa chìm trong chấn thương, vô kỷ luật và những scandal đáng xấu hổ, nay trở thành gương mặt số một của Bóng đá thế giới. Nhưng sự thăng hoa ấy không đến từ phép màu. Nó được viết nên từ hành trình trưởng thành đầy gian truân, và đặc biệt là từ sự bền bỉ phía sau cánh gà - nơi có mẹ Fatimata và người vợ bí ẩn, Rima Edbouche.

Từ “đứa trẻ hư” thành thủ lĩnh PSG

Thật khó để nhớ rằng chỉ vài năm trước, Dembele từng là biểu tượng của sự thất vọng tại Barcelona. Anh dành tới 784 ngày vật lộn trên giường bệnh vì 14 chấn thương cơ, nhiều lần bị phạt vì đi tập muộn, và có thói quen thức trắng đêm cày game. Đỉnh điểm là vụ việc năm 2021 khi đoạn video anh cùng Antoine Griezmann có lời lẽ miệt thị người châu Á bị phơi bày, khiến hình ảnh Dembele sụp đổ trong mắt dư luận.

Từ một cầu thủ trẻ từng khiến Dortmund và cả châu Âu choáng ngợp bởi tốc độ, kỹ thuật hai chân như một, Dembele đứng trước nguy cơ trở thành ví dụ điển hình cho “tài năng bị lãng phí”. Nhưng rồi, cú rẽ ngoặt xuất hiện, không chỉ trên sân cỏ, mà ngay trong đời sống cá nhân.

Năm 2021, Dembele kết hôn cùng Rima Edbouche - một cựu ngôi sao TikTok người Morocco, từng có hơn 300.000 người theo dõi. Rima nổi tiếng với Phong cách Thời trang kín đáo, lối sống gắn với đức tin Hồi giáo. Sau khi lấy chồng, cô gần như biến mất khỏi mạng xã hội, giữ kín hình ảnh cá nhân lẫn đời sống gia đình. Chính sự lựa chọn lặng lẽ ấy lại là cú hích mạnh mẽ đối với Dembele.

Rima được cho là người đặt nền móng cho quá trình trưởng thành của anh. Cô truyền cho chồng sự nghiêm túc, kỷ luật và tinh thần gắn bó với gia đình.

Từ khi lên chức cha, Dembele thay đổi hẳn: thuê chuyên gia dinh dưỡng, đầu tư vào chế độ hồi phục, thậm chí bay về Pháp để chữa trị chấn thương. Trên sân, hình ảnh cầu thủ uể oải, vô trách nhiệm biến mất. Thay vào đó là một “chiến binh pressing”, chạy không ngừng nghỉ trong màu áo PSG.

Câu chuyện của Dembele là hành trình đầy thú vị.

Sau đêm vinh quang ở Paris, Rima chỉ đăng duy nhất một chữ “Proud” (Tự hào) kèm ảnh chồng nâng cúp. Ngắn gọn, lạnh lùng nhưng đủ để khắc họa vai trò của cô - một người không cần xuất hiện nhiều, nhưng lại thay đổi cả sự nghiệp của Dembele.

Nếu Rima là chất xúc tác, thì cha mẹ Dembele là gốc rễ của sự thành công. Cha anh, một người nhập cư từ Mali, lặng lẽ làm việc vất vả để nuôi gia đình. Mẹ anh, bà Fatimata, đóng vai trò “người đại diện” không chính thức, sát cánh từ bản hợp đồng chuyên nghiệp ở Rennes đến ngày con trai gia nhập Dortmund với giá 12 triệu bảng. Bà cũng chính là người ngồi cạnh Dembele trong khoảnh khắc nhận Quả bóng vàng.

Chia sẻ với báo La Parisien, bà xúc động nói: “Ngay cả khi còn nhỏ, chúng tôi mơ về Barcelona, nhưng Quả bóng vàng thì chưa bao giờ dám nghĩ. Thấy con trở thành cầu thủ số một thế giới, quả thật khó tin, nhưng tôi không bất ngờ”.

Câu nói ấy cho thấy niềm tin tuyệt đối mà bà dành cho Dembele. Niềm tin đó, cùng với sự hy sinh của cha, chính là nền móng giúp anh vượt qua những ngày tăm tối ở Tây Ban Nha.

Trưởng thành từ áp lực và trách nhiệm

Điều khiến Dembele khác biệt trong vài năm qua không chỉ là thể lực được cải thiện, mà còn là thái độ chuyên nghiệp. Anh không còn xem bóng đá là nghĩa vụ, mà biến nó thành trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành - một người chồng, người cha.

Dembele giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Những pha nước rút không biết mệt mỏi mùa trước trong màu áo PSG lan truyền trên mạng, kèm bình luận ngỡ ngàng: “Đây có thật là Dembele từng lười nhác ở Barca?”. Ở tuổi 28, anh trở thành trụ cột, là tấm gương cho lớp đàn em tại CLB lẫn đội tuyển Pháp.

Nhìn lại, hành trình của Dembele là minh chứng rõ ràng rằng Quả bóng vàng không chỉ đo bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà còn là thước đo của sự trưởng thành. Anh đi từ đáy vực của sự thất vọng, vượt qua chấn thương, tai tiếng và sự nghi ngờ để trở thành số một thế giới.

Thành công ấy không thể tách rời những người đồng hành thầm lặng. Một người mẹ kiên cường, một người cha âm thầm, và một người vợ khước từ hào quang để dốc lòng cho gia đình. Chính họ góp phần biến Dembele từ “đứa trẻ hư” thành một nhà vô địch thực sự.

Quả bóng Vàng 2025 vì thế không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân. Đó là câu chuyện về sự tái sinh, về cách một cầu thủ từng bị xem như thất bại vươn lên bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu gia đình. Và khi Dembele rơi lệ ở Paris, đó không chỉ là giọt nước mắt của vinh quang, mà còn là minh chứng rằng, trong bóng đá cũng như trong đời, không ai có thể chiến thắng một mình.