Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

18:36 31/08/2025
Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Arsenal đang có thủ môn đáng tin cậy.

Nhưng nếu thành công, đó không phải nhờ Viktor Gyökeres - bản hợp đồng 64 triệu bảng - mà nằm ở bộ khung phòng ngự gồm William Saliba, Gabriel Magalhães và thủ môn David Raya.

Nền tảng phòng ngự - sự khác biệt lớn nhất

Trong Bóng đá hiện đại, người ta thường mải mê bàn về số 9 đẳng cấp, về một “máy ghi bàn” có thể định đoạt chức vô địch. Arsenal cũng không tránh khỏi Xu hướng đó khi đưa Gyökeres về từ Sporting Lisbon. Nhưng thực tế, Mikel Arteta đã âm thầm xây dựng một nền tảng khác: hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất Premier League.

Raya vẫn giữ sạch lưới sau hai trận, trong khi Saliba và Gabriel gần như không để đối thủ có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Những con số thống kê nói lên tất cả: trong hai mùa gần nhất, Arsenal là đội có hàng thủ chắc chắn nhất giải. Cùng với Declan Rice, họ biến hệ thống phòng ngự trở thành “vũ khí” quan trọng hơn bất kỳ trung phong nào.

Arsenal không cần một cuộc cách mạng chiến thuật. Họ chỉ cần một bước tiến nhỏ để biến 14 trận hòa mùa trước thành chiến thắng. Đó là lý do Gyökeres xuất hiện: để xoay vòng, để cung cấp giải pháp khi gặp những đội chơi lùi sâu. Nhưng để nâng cúp, họ vẫn phải dựa vào sự kiên cố của bộ ba Raya – Saliba – Gabriel.

Điều khiến Arteta lo lắng không nằm ở chiến thuật, mà ở y tế. Kể từ đầu mùa 2023/24, Arsenal trải qua 75 ca chấn thương, cao hơn mức trung bình giải đấu tới 21. Những mất mát đó phá hỏng nhịp điệu và khiến họ hụt hơi trước Liverpool mùa trước.

Arsenal anh 1

Điểm tựa của Arsenal nằm ở hàng thủ.

Cuối tuần này, Arsenal tiếp tục mất Havertz và Saka, trong khi Odegaard cũng chưa chắc kịp trở lại. Đó là bộ ba từng vắng mặt ở giai đoạn then chốt mùa trước. Bài toán đặt ra cho Arteta không chỉ là xoay vòng, mà còn là cách duy trì thể trạng cho những ngôi sao trong cuộc đua đường dài.

Không ít người sẽ đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là vận rủi hay hệ quả của cường độ tập luyện quá nặng? Đây từng là vấn đề của Liverpool thời Klopp hay Tottenham thời Postecoglou. Với Arsenal, nếu không kiểm soát, nó có thể phá hỏng tất cả.

Liverpool - mạnh ở hàng công, yếu ở hàng thủ

Trong khi Arsenal tự tin vào hệ thống phòng ngự, Liverpool lại bước vào mùa giải mới với hàng công bùng nổ nhưng hàng thủ mong manh. Hai trận đầu, họ ghi bàn nhiều nhất giải, nhưng đồng thời phải chống đỡ trung bình 42 pha phá bóng/trận, so với chỉ 18 mùa trước. Sự mất cân bằng này phản ánh rõ sự chuyển mình của Arne Slot.

Liverpool chiêu mộ Florian Wirtz, Ekitike, thậm chí nhắm tới Alexander Isak. Các hậu vệ biên mới như Kerkez hay Frimpong thiên về tấn công hơn phòng ngự. Nhưng đổi lại, khoảng trống phía sau ngày càng lộ rõ. Điều đó khiến Van Dijk và Alisson phải gồng mình. Nếu Slot không nhanh chóng điều chỉnh, Liverpool có thể mất lợi thế vốn có dưới thời Klopp.

Một chiến thắng tại Anfield sẽ là lời khẳng định đầy uy lực của Arsenal. Họ bất bại 22 trận gần nhất trước nhóm “Big Six”, nhưng Arteta vẫn chưa thắng tại Anfield hay Etihad sau 11 lần. Ông không nhất thiết phải phá dớp đó để vô địch, nhưng khi chưa làm được, sự nghi ngờ vẫn còn: Arsenal vẫn “gần như đủ” nhưng chưa thực sự bước lên tầm của nhà vô địch.

Arsenal anh 2

Havertz sẽ không thể ra sân trong trận gặp Liverpool.

Đối với Liverpool, trận đấu này cũng là phép thử quan trọng. Nó sẽ cho thấy liệu Slot có thể duy trì sự thăng hoa hàng công mà vẫn siết chặt hàng thủ hay không. Một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đặt dấu hỏi cho khả năng bảo vệ ngôi vương.

Cuộc đua vô địch mùa này nhiều khả năng sẽ lại là tam mã: Arsenal, Liverpool và Man City. Pep Guardiola vẫn còn đó sự ổn định, Liverpool có sức mạnh tấn công, nhưng Arsenal sở hữu điều mà cả hai chưa chắc có - một bộ khung phòng ngự đang ở đẳng cấp khác.

Nếu Saliba, Gabriel và Raya tiếp tục giữ vững phong độ, Arsenal hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp đã lẩn tránh họ suốt hai thập kỷ. Và nếu Gyökeres giúp chuyển hóa vài trận hòa thành chiến thắng, đó chỉ là chất xúc tác thêm cho nền tảng đã được Arteta dày công xây dựng.

Chức vô địch Premier League không nhất thiết phải đến từ một trung phong 25 bàn/mùa. Với Arsenal, thành công có thể bắt nguồn từ một hàng thủ thép, từ những chi tiết nhỏ được cải thiện qua từng mùa giải. Anfield cuối tuần này không chỉ là trận đấu 6 điểm, mà còn là nơi kiểm chứng: liệu Arsenal đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng “suýt nữa” để trở thành nhà vô địch thật sự hay chưa.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/arsenal-khong-can-so-9-ghi-25-ban-de-len-ngoi-post1581080.html
Cùng chủ đề
Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng Bóng đá
Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng...

U23 Việt Nam quá già rơ, tinh quái Bóng đá
U23 Việt Nam quá già rơ, tinh quái

U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á khi đánh bại Indonesia 1-0 ngay...

U23 Việt Nam thách thức chủ nhà Indonesia Bóng đá
U23 Việt Nam thách thức chủ nhà Indonesia

Để bảo vệ chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam buộc phải vượt qua thách...

Xuân Bắc, Đình Bắc toả sáng, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Philippines giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2025 Bóng đá
Xuân Bắc, Đình Bắc toả sáng, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Philippines giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2025

Tối 25/7, ĐT U23 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành chiến thắng chung...

U23 Việt Nam họp gấp sau 2 trận gây tranh luận, mổ xẻ phương án hạ "ngựa ô" của giải ĐNÁ Bóng đá
U23 Việt Nam họp gấp sau 2 trận gây tranh luận, mổ xẻ phương án hạ "ngựa ô" của giải ĐNÁ

Tại Bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Philippines - đội bóng đang...

HLV Kim Sang-sik: ‘Thái Lan và Indonesia là ứng viên vô địch’ Bóng đá
HLV Kim Sang-sik: ‘Thái Lan và Indonesia là ứng viên vô địch’

Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan và Indonesia để...

Mới cập nhật
Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Khung cảnh sôi động, tấp nập tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia những ngày này khiến nơi đây trở thành một trong những điểm hẹn hot nhất dịp nghỉ lễ 2/9.

14 giờ trước Khám phá

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Sấp ngửa với deadlines, ngày nghỉ cũng như… ngày thường, dân công sở nghĩ gì?

14 giờ trước GEN Z

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.

14 giờ trước Khám phá

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh vụ việc.

14 giờ trước Đời sống

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên hoặc nhận trực tiếp từ địa phương.

14 giờ trước Đời sống

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...

14 giờ trước Đời sống

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

Ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung để giữ chỗ.

17 giờ trước Đời sống

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Sự cố xảy ra với Taeyeon trong đêm diễn tại Việt Nam khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi.

22 giờ trước Âm nhạc

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025) của đất nước, Công viên Nước Hồ Tây cũng tưng bừng chào đón kỷ niệm 25 năm sinh nhật 19/5/2000 – 19/5/2025.

1 ngày trước Đời sống

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tưng bừng, rộn ràng chào đón khách tham quan với không gian giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

1 ngày trước Giải trí