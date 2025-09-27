Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

10:55 27/09/2025
Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam.

Thông tin được Saostar tìm hiểu từ một thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn gây chấn động hơn, tuyển Malaysia không chỉ vi phạm trong trận gặp Việt Nam mà còn sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở trận thắng Nepal 2-0. Cụ thể, Hector Alejandro Hevel Serrano, một trong 7 cầu thủ sẽ bị FIFA treo giò đã ghi bàn mở tỷ số trước Nepal. Điều này đồng nghĩa tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu nói trên.

Hiện tại, bóng đá thế giới rúng động sau án phạt cực nặng mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Không chỉ dừng lại ở mức treo giò 12 tháng và phạt tiền, Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị xử thua hai trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.
Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam. Ảnh: Malaysia NT Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam. Ảnh: Malaysia NT

Theo thông tin từ FIFA, FAM đã sử dụng hồ sơ giả mạo để đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Đây đều là những trụ cột trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ngày 10/6 vừa qua. Hai cầu thủ Holgado và Figueiredo thậm chí đã trực tiếp ghi bàn trong trận đấu này.

Nếu kịch bản tuyển Malaysia bị xử thua cả hai trận xảy ra, bảng xếp hạng sẽ đảo lộn hoàn toàn. Tuyển Malaysia từ chỗ có lợi thế lớn sẽ bị trừ sạch điểm ở hai chiến thắng, qua đó rơi vào thế bất lợi với vị trí bét bảng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik sẽ được hưởng lợi trực tiếp, vươn lên chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Chỉ tính riêng so với Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ hơn đối thủ tới 6 điểm, một khoảng cách gần như quyết định.

FIFA cũng đã yêu cầu FAM nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 10 tỷ đồng) và mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu phải nộp thêm 2.000 franc. Bên cạnh đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chuyển vụ việc liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ này sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét tiếp. Nếu không chứng minh được giấy tờ hợp lệ, FAM gần như chắc chắn phải nhận thêm các biện pháp kỷ luật nặng nề hơn.

Rõ ràng, đây là cú sốc lớn cho bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực vươn tầm nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt. Nhưng thay vì mang lại sức mạnh, scandal này lại đẩy bóng đá nước họ vào khủng hoảng. Người hâm mộ Malaysia đang phẫn nộ, chỉ trích FAM vì làm hoen ố hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Ngược lại, với bóng đá Việt Nam, đây là cơ hội bằng vàng. Sau thất bại 0-4 đầy cay đắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik bất ngờ có thể “lật kèo” nhờ quyết định của FIFA. Điều này không chỉ mở toang cánh cửa vào VCK Asian Cup 2027, mà còn tiếp thêm niềm tin lớn lao cho người hâm mộ sau giai đoạn khó khăn.

Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào kết luận chính thức từ AFC và FIFA, nhưng theo giới chuyên môn, khả năng Malaysia bị xử thua cả hai trận là cực cao. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, tuyển Việt Nam tiến một bước dài trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-sport/malaysia-khong-chi-gian-doi-truoc-viet-nam-sap-bi-xu-thua-ca-2-tran-202509270900332261.html
Cùng chủ đề
Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá Bóng đá
Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal Bóng đá
Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

Ông Mohamed Khaled Tarrar Deham sẽ là người điều khiển trận Việt Nam vs Nepal ngày 14/10 tới.

Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng Bóng đá
Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng

Lionel Messi từng cho rằng tiền đạo đồng hương Lautaro Martinez xứng đáng nhận danh hiệu cao quý.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup Bóng đá
U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

Tối 3/9, U23 Việt Nam đánh bại Bangladesh 2-0, qua đó vượt qua Yemen để vươn lên dẫn đầu bảng...

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi Bóng đá
Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng Bóng đá
Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng...

Mới cập nhật
Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

14 giờ trước Đời sống

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

Điện thoại iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là dòng sản phẩm mới của Apple trong năm 2025, thu hút được sự quan tâm từ đông đảo người dùng.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá

Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá

Núi Bà Đen – điểm đến nổi bật của Tây Ninh Nhắc đến du lịch Tây Ninh, chắc chắn không thể bỏ qua Núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất miền Nam với độ cao 986m. Nơi đây không chỉ...

3 ngày trước Cẩm nang du lịch

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

3 ngày trước Bóng đá

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp bê tông ken đặc, nhà kính trắng xóa nuốt chửng từng khoảng thở cuối cùng.

3 ngày trước Đời sống

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Ngày 23/9, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có ít nhất 30 người mất tích và 2 người tử vong tại huyện Hoa Liên.

3 ngày trước Đời sống

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100. 

3 ngày trước Khám phá

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Một bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng nhiều lần gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), phản ánh việc bị bố mẹ bạo hành.

3 ngày trước Đời sống

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.

3 ngày trước Đời sống

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

Lần đầu tiên Việt Nam được chọn đăng cai Giải IRONMAN cự ly toàn phần, sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5/2026. Đây không chỉ là cuộc đua khắc nghiệt của những vận động viên “người thép”, mà còn là cơ hội để thành phố biển khẳng định tầm vóc trên bản đồ thể thao quốc tế.

20:12 23/09/2025 THỂ THAO