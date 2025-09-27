Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam.

Thông tin được Saostar tìm hiểu từ một thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn gây chấn động hơn, tuyển Malaysia không chỉ vi phạm trong trận gặp Việt Nam mà còn sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở trận thắng Nepal 2-0. Cụ thể, Hector Alejandro Hevel Serrano, một trong 7 cầu thủ sẽ bị FIFA treo giò đã ghi bàn mở tỷ số trước Nepal. Điều này đồng nghĩa tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu nói trên.

Hiện tại, bóng đá thế giới rúng động sau án phạt cực nặng mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Không chỉ dừng lại ở mức treo giò 12 tháng và phạt tiền, Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị xử thua hai trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Theo thông tin từ FIFA, FAM đã sử dụng hồ sơ giả mạo để đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Đây đều là những trụ cột trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ngày 10/6 vừa qua. Hai cầu thủ Holgado và Figueiredo thậm chí đã trực tiếp ghi bàn trong trận đấu này.

Nếu kịch bản tuyển Malaysia bị xử thua cả hai trận xảy ra, bảng xếp hạng sẽ đảo lộn hoàn toàn. Tuyển Malaysia từ chỗ có lợi thế lớn sẽ bị trừ sạch điểm ở hai chiến thắng, qua đó rơi vào thế bất lợi với vị trí bét bảng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik sẽ được hưởng lợi trực tiếp, vươn lên chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Chỉ tính riêng so với Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ hơn đối thủ tới 6 điểm, một khoảng cách gần như quyết định.

FIFA cũng đã yêu cầu FAM nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 10 tỷ đồng) và mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu phải nộp thêm 2.000 franc. Bên cạnh đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chuyển vụ việc liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ này sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét tiếp. Nếu không chứng minh được giấy tờ hợp lệ, FAM gần như chắc chắn phải nhận thêm các biện pháp kỷ luật nặng nề hơn.

Rõ ràng, đây là cú sốc lớn cho bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực vươn tầm nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt. Nhưng thay vì mang lại sức mạnh, scandal này lại đẩy bóng đá nước họ vào khủng hoảng. Người hâm mộ Malaysia đang phẫn nộ, chỉ trích FAM vì làm hoen ố hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Ngược lại, với bóng đá Việt Nam, đây là cơ hội bằng vàng. Sau thất bại 0-4 đầy cay đắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik bất ngờ có thể “lật kèo” nhờ quyết định của FIFA. Điều này không chỉ mở toang cánh cửa vào VCK Asian Cup 2027, mà còn tiếp thêm niềm tin lớn lao cho người hâm mộ sau giai đoạn khó khăn.

Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào kết luận chính thức từ AFC và FIFA, nhưng theo giới chuyên môn, khả năng Malaysia bị xử thua cả hai trận là cực cao. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, tuyển Việt Nam tiến một bước dài trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục.