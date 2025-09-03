Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

21:22 03/09/2025
Tối 3/9, U23 Việt Nam đánh bại Bangladesh 2-0, qua đó vượt qua Yemen để vươn lên dẫn đầu bảng C, vòng loại U23 châu Á.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U23 Viet Nam anh 2U23 Viet Nam anh 3U23 Viet Nam anh 4

U23 Việt Nam tạo thế trận một chiều. Ảnh: Tâm Minh.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam duy trì sự chủ động. Thanh Nhàn trở thành trung tâm của những pha tấn công nhưng 22 không thể tạo khác biệt trước hàng thủ đội khách.

Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ tốt từ giải Đông Nam Á 2025. Ngoài đường kiến tạo cho Ngọc Mỹ mở tỷ số, cầu thủ số 7 làm ban huấn luyện hài lòng khi thường xuyên lùi sâu để cùng Văn Trường làm chủ khu vực giữa sân.

Ở chiều ngược lại, U23 Bangladesh không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào ở mặt trận tấn công. Thủ thành Trần Trung Kiên chỉ có một lần phải hoạt động ở cuối hiệp một, khi anh lao ra chuẩn xác để cắt đường căng ngang từ cánh trái của đối thủ.

U23 Viet Nam anh 5U23 Viet Nam anh 6U23 Viet Nam anh 7U23 Viet Nam anh 8

Thanh Nhàn (số 22) chơi cố gắng trước hàng thủ dày đặc của U23 Bangladesh. Ảnh: Tâm Minh.

Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Quốc Việt, Văn Khang và Lê Viktor vào sân thay Thanh Nhàn, Đình Bắc và Ngọc Mỹ. U23 Việt Nam làm mới hàng công với hy vọng cải thiện sự chuẩn xác ở những nhịp xử lý quyết định.

Phút 59, U23 Việt Nam suýt nhân đôi cách biệt. Phi Hoàng tạt chuẩn xác để Xuân Bắc bắt volley kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. 4 phút sau, Xuân Bắc lại uy hiếp khung thành Bangladesh bằng pha ra chân từ ngoài vùng cấm. Lần này, thủ môn đội khách đã kịp đổ người cản phá.

Sau khi được trao cơ hội, Lê Viktor chơi đầy nỗ lực. Phút 77, số 14 đã hạ được thủ môn Bangladesh nhưng bóng lại tìm đến xà.

Phút 82, thủ môn Srabon tiếp tục chơi xuất sắc để từ chối cú sút cận thành của Văn Khang. Ở tình huống phạt góc tiếp theo, mành lưới của Bangladesh đã rung lên. Từ quả phạt góc, Lý Đức đánh đầu làm tường để Lê Viktor tạo điểm cắt từ cự ly gần. Đây là bàn thắng đầu tiên của số 14 trong màu áo U23 Việt Nam.

Thể lực chạm đáy khiến U23 Bangladesh chỉ còn biết chịu trận trong những phút cuối. Phút 89, đến lượt Phi Hoàng bị xà từ chối một bàn thắng sau nỗ lực đi bóng từ cánh trái vào trung lộ.

Trận đấu trên sân Việt Trì khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho U23 Việt Nam. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 6/9, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Singapore, trong khi Bangladesh đối đầu Yemen.

U23 Viet Nam anh 9
 
