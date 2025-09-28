Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Trong nhiều tuần qua, người ta còn tranh luận xem liệu chuỗi khởi đầu khá êm ả có thực sự phản ánh sức mạnh của Real Madrid.

Real Madrid thảm bại 2-5 trước Atletico.

Những chiến thắng trước đó đem lại cảm giác yên tâm, nhưng cũng để lại nghi ngờ: phải chăng thầy trò Xabi Alonso vẫn chưa được thử thách đúng nghĩa? Derby Madrid đã đưa ra câu trả lời lạnh lùng. Trước một Atletico Madrid hừng hực khí thế, mọi lớp vỏ hào nhoáng mà Real Madrid cố xây dựng nhanh chóng sụp đổ với tỷ số 2-5.

Simeone viết kịch bản, Real bất lực

Diego Simeone bước vào trận derby thuộc vòng 6 La Liga tối 27/9 với kịch bản rõ ràng, và các học trò ông trình diễn nó một cách hoàn hảo. Trong khi Atletico Madrid pressing quyết liệt, khai thác từng khoảng trống, Real Madrid như biến mất khỏi sân. Đội bóng áo trắng giống một món đồ chơi gãy vụn, run rẩy trước cơn bão đỏ-trắng mà không có điểm tựa để bấu víu.

Những pha xử lý cá nhân của Kylian Mbappe hay Arda Güler chỉ lóe sáng thoáng qua, nhưng không đủ để che giấu tập thể bạc nhược. Hàng thủ, từng được ngợi ca trong chuỗi trận đầu mùa, bị phơi bày sự mong manh.

Dani Carvajal lúng túng, Dean Huijsen và Alvaro Carreras ngây ngô, tạo nên một “tam giác tử thần” cho chính Real Madrid. Sự sụp đổ này không chỉ đến từ phong độ cá nhân, mà còn phản ánh sự rời rạc trong toàn bộ hệ thống.

Atletico Madrid xứng đáng giành chiến thắng.

Nếu Atletico Madrid được dẫn dắt bởi bộ đôi Barrios - Koke đầy ăn ý, thì Real Madrid lại chìm trong hỗn loạn. Xabi Alonso đặt niềm tin vào Jude Bellingham nhưng gạt Mastantuono, một lựa chọn nhanh chóng bị trận đấu phơi bày sai lầm.

Quyết định thay Güler sớm càng cho thấy sự lúng túng của nhà cầm quân trẻ tuổi. Trong khi Diego Simeone sử dụng Giuliano, Nico và Sorloth như những mũi khoan liên tục chọc thẳng vào phòng tuyến Madrid, Alonso gần như bất lực, không có phương án chỉnh sửa.

Đặc biệt, Huijsen và Carreras là cặp “thảm họa” đúng nghĩa. Họ để Sorloth thoát xuống dễ dàng, không ai kèm, không ai cản trở, để tiền đạo cao lớn này thoải mái dứt điểm. Khi những mắc xích phòng ngự liên tục vỡ vụn, Real Madrid chẳng còn chỗ dựa nào để chống đỡ.

Khác biệt lớn nhất của trận derby nằm ở khái niệm tập thể. Atletico Madrid thể hiện sự gắn kết, kỷ luật, và tính toán chính xác đến từng chi tiết. Những cầu thủ tưởng chừng bình thường lại trở thành mắt xích quan trọng trong cỗ máy Simeone, kết hợp giữa ý chí và chất lượng.

Atletico Madrid chơi hay hơn Real Madrid ở derby thủ đô Tây Ban Nha.

Ngược lại, Real Madrid chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân. Nhưng khi cá nhân không đủ, cả hệ thống sụp đổ. Cuối trận, họ tung gần năm cầu thủ dồn lên phía trên, song tuyến giữa hoàn toàn biến mất.

Đó không phải là thứ Bóng đá kiểm soát từng giúp họ chiếm ưu thế ở các vòng trước, mà chỉ là sự vùng vẫy vô hồn. Thậm chí, điều đáng lo hơn là Real Madrid đánh mất cả sự kiêu hãnh thường thấy.

Khoảng cách không thể phủ nhận

Trận derby Madrid mở toang khoảng cách giữa hai đội bóng cùng thành phố. Trong khi Atletico trình diễn sức mạnh chiến thuật và tinh thần, Real Madrid để lộ bộ mặt thật: một đội bóng chưa hoàn thiện, dựa quá nhiều vào vài cá nhân, và đặc biệt là một HLV còn non kinh nghiệm trong việc xoay chuyển tình thế.

Sự khác biệt này không chỉ tính bằng bàn thắng, mà còn ở khí chất. Atletico nhập cuộc với niềm tin sắt đá, chơi đúng Phong cách Simeone: lì lợm, máu lửa, nhưng cũng đầy tính toán. Real Madrid, trái lại, thi đấu như thể bị cuốn trôi, từ phòng ngự mong manh đến tuyến giữa lỏng lẻo, và hàng công rối rắm.

Bộ mặt của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso được phơi bày.

Đối với Xabi Alonso, trận derby không chỉ là thất bại, mà còn là bài học cay đắng. Ông cho thấy sự non nớt khi lựa chọn sai nhân sự, phản ứng chậm chạp và không thể đưa ra phương án chữa cháy.

Nếu vài vòng trước, Alonso được ca ngợi vì giúp Real Madrid khởi đầu chắc chắn, thì giờ đây ông bị đặt vào tâm bão chỉ trích. Một trận thua có thể tha thứ, nhưng cách thua bạc nhược mới là điều khiến người hâm mộ lo lắng.

Real Madrid không thể sống mãi trong ảo tưởng. Derby Madrid – nơi “Los Blancos” thảm bại 2-5 - phơi bày tất cả: từ sự thiếu gắn kết, hàng thủ non nớt, đến khả năng điều chỉnh chiến thuật còn hạn chế của HLV. Nếu không sớm tìm ra hướng đi mới, những thất bại kiểu này sẽ lặp lại.

Metropolitano không chỉ chứng kiến một chiến thắng, mà còn là màn phơi bày trần trụi. Atletico Madrid cho thấy sức mạnh của tập thể, còn Real Madrid thì chìm trong hỗn loạn của cá nhân và chiến lược sai lầm. Khoảnh khắc ấy, người ta hiểu rằng mọi nghi ngờ về sự khởi đầu dễ dãi của Real Madrid được trả lời. Và câu trả lời ấy thật cay đắng: mọi thứ chỉ là ảo ảnh.