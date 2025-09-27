Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11–12 (103–133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: thoitietvietnam.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão ở 16,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 11,5–18,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 16 giờ cùng ngày, bão đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế với sức gió duy trì cấp 12–13, giật cấp 16. Từ sáng 29/9, tâm bão dự kiến đi vào đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, suy yếu dần còn cấp 8–9, giật cấp 11. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển sang Thượng Lào và tan dần.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 16, sóng biển cao 6–10 m, biển động dữ dội. Vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi từ đêm 27/9 có gió mạnh dần lên cấp 8–9, giật 11–12, sóng cao 5–7 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ từ sáng 28/9 cũng có gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Nước dâng do bão tại ven biển từ Ninh Bình – Hà Tĩnh có thể đạt 1–2 m, riêng khu vực Thanh Hóa – Nghệ An có nơi 1,5–2 m, gây nguy cơ ngập lụt các tuyến đê, đường ven biển và khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, các tỉnh Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14, nguy cơ gây đổ cây, cột điện, hư hại nhà cửa. Khu vực Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Mưa lớn diện rộng dự báo kéo dài từ ngày 28–30/9 ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 400 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa rất to 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, dân cư và công trình hạ tầng trong bối cảnh bão số 10 đang tiến gần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất ro. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.