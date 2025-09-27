Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

07:05 27/09/2025
Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11–12 (103–133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Sieu bao Ragasa Bao Bualoi anh 1

Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: thoitietvietnam.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão ở 16,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 11,5–18,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão ở 16,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 11,5–18,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão ở 16,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 11,5–18,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 16 giờ cùng ngày, bão đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế với sức gió duy trì cấp 12–13, giật cấp 16. Từ sáng 29/9, tâm bão dự kiến đi vào đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, suy yếu dần còn cấp 8–9, giật cấp 11. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển sang Thượng Lào và tan dần.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 16, sóng biển cao 6–10 m, biển động dữ dội. Vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi từ đêm 27/9 có gió mạnh dần lên cấp 8–9, giật 11–12, sóng cao 5–7 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ từ sáng 28/9 cũng có gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Nước dâng do bão tại ven biển từ Ninh Bình – Hà Tĩnh có thể đạt 1–2 m, riêng khu vực Thanh Hóa – Nghệ An có nơi 1,5–2 m, gây nguy cơ ngập lụt các tuyến đê, đường ven biển và khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, các tỉnh Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14, nguy cơ gây đổ cây, cột điện, hư hại nhà cửa. Khu vực Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Mưa lớn diện rộng dự báo kéo dài từ ngày 28–30/9 ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 400 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa rất to 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, dân cư và công trình hạ tầng trong bối cảnh bão số 10 đang tiến gần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất ro. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Cùng chủ đề
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính Đời sống
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp...

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt Đời sống
Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Ngày 23/9, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có ít nhất 30...

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành Đời sống
Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Một bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng nhiều lần gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em...

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút Đời sống
Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây...

Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối Đời sống
Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối

Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất người livestream bán hàng phải xác thực danh tính, nghiêm cấm...

Việt Nam ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất Đời sống
Việt Nam ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ ngành sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó...

Mới cập nhật
Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam.

10 giờ trước Bóng đá

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

Điện thoại iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là dòng sản phẩm mới của Apple trong năm 2025, thu hút được sự quan tâm từ đông đảo người dùng.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá

Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá

Núi Bà Đen – điểm đến nổi bật của Tây Ninh Nhắc đến du lịch Tây Ninh, chắc chắn không thể bỏ qua Núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất miền Nam với độ cao 986m. Nơi đây không chỉ...

3 ngày trước Cẩm nang du lịch

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

3 ngày trước Bóng đá

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp bê tông ken đặc, nhà kính trắng xóa nuốt chửng từng khoảng thở cuối cùng.

3 ngày trước Đời sống

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Ngày 23/9, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có ít nhất 30 người mất tích và 2 người tử vong tại huyện Hoa Liên.

3 ngày trước Đời sống

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100. 

3 ngày trước Khám phá

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Một bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng nhiều lần gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), phản ánh việc bị bố mẹ bạo hành.

3 ngày trước Đời sống

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.

3 ngày trước Đời sống

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

Lần đầu tiên Việt Nam được chọn đăng cai Giải IRONMAN cự ly toàn phần, sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5/2026. Đây không chỉ là cuộc đua khắc nghiệt của những vận động viên “người thép”, mà còn là cơ hội để thành phố biển khẳng định tầm vóc trên bản đồ thể thao quốc tế.

20:12 23/09/2025 THỂ THAO