Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

08:33 24/09/2025
Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.
Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Bão số 9 Ragasa gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An từ đêm 24/9. Nguồn: NCHMF.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 24/9

Sáng 24/9, khi di chuyển đến vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão số 9 Ragasa suy yếu dần do ma sát với địa hình và chịu tác động của khối không khí khô từ phía Bắc tràn xuống xâm nhập vào tâm bão. Cường độ bão giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25/9, bão đổ bộ đất liền nước ta.

nh hưởng của bão, ngày 24/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục có mưa to. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 24/9 đến hết ngày 25/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn, lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9, các khu vực trên tiếp tục hứng mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn ở các khu vực này khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm.

Ngoài ra, từ đêm 24/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông 2-4 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, thượng lưu sông Cả lên trên mức BĐ1. Đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/9

TP. Hà Nội ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.
