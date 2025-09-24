Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

08:45 24/09/2025
Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp bê tông ken đặc, nhà kính trắng xóa nuốt chửng từng khoảng thở cuối cùng.
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 1

Đà Lạt những năm gần đây đổi thay đến mức chóng mặt. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tháng 8/2025, từ trên cao, bê tông, nhà kính ken đặc, nuốt trọn gần hết khoảng xanh của thành phố vốn được mệnh danh là xứ sở sương mù.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 2

Khu Hoà Bình (Phường 1 cũ, nay là phường Xuân Hương), những dãy nhà cao tầng mọc áp sát nhau, biến lòng đường thành những khe hẹp thiếu sáng. Ánh nắng chỉ lọt xuống vài giờ trong ngày, còn phần lớn thời gian, phố như bị bóng đen nuốt chửng.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 3

Giữa rừng mái tôn nóng hầm hập, vài mảng cây xanh bé nhỏ như vết chắp vá vụng về, không đủ sức làm dịu đi cái cảm giác ngột ngạt. Những khu vườn ngày xưa giờ bị xén gọn để làm chỗ cho thêm một tầng lầu hay một quán cà phê.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 4

Khu phố cũ - vốn mang hồn cốt kiến trúc Pháp, nay bị bao vây bởi lớp công trình mới san sát. Những mái ngói đỏ, hàng hiên gỗ giờ chỉ còn le lói xen giữa hàng vạn tấm tường chót vót.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 5

 

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 6

Mảng xanh nay chỉ còn lác đác, mỏng như sợi chỉ, bị đẩy lùi dần về phía chân trời. Nơi từng là dải xanh mát mắt giờ trở thành đất vàng để phân lô hoặc xây khách sạn.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 7

"Lõi" trung tâm Đà Lạt nhìn từ một khách sạn. Bí bách và ngột ngạt.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 8

Ở rìa trung tâm, những quả đồi từng xanh um giờ bị xẻ thành bậc, dựng chi chít quán cà phê và homestay. Từng thước đất đều được tận dụng, bất chấp độ dốc dựng đứng.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 9
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 10

Căn nhà dựng sát mép vực, phần móng lơ lửng trên không, bên dưới là đất trơ trụi.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 11
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 12

Hiện trạng khu công trình xây dựng dở dang tại Phường 10 (nay là phường Xuân Hương), nơi sạt lở nghiêm trọng khiến 2 người chết vào năm 2023.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 13

Một quán cà phê tự quảng bá “view vực” thu hút du khách tới check-in. Nhưng chỉ cần phóng tầm mắt ra xung quanh, dễ dàng thấy rõ cả một quả đồi vừa bị cạo trọc, để lại những vết xẻ đỏ ửng loang lổ, chờ chực sạt lở.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 14

Di chuyển tới Phường 11 (nay là phường Xuân Trường), biển nhà kính trải kín từ đỉnh đồi xuống tận đáy thung lũng khiến người ta rùng mình. Mọi mảng đất trống bị nuốt chửng, nối liền thành từng khối trắng khổng lồ.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 15

Những ngôi nhà bị bao quanh bởi nhà kính dày đặc.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 16

Màu trắng lạnh lẽo của nhựa nuốt chửng màu xanh mềm mại của hoa cỏ. Ngày xưa, từ đây nhìn xuống chỉ thấy sắc vàng dã quỳ, tím biếc oải hương; giờ tất cả bị thay thế bằng một "tấm chăn nhựa" khổng lồ.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 17
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 18

Khi nắng lên, hàng nghìn tấm mái nhựa phản chiếu ánh sáng chói gắt, cả thung lũng như bốc hỏa. Hơi nóng bốc lên từ dưới, hắt ngược lại xuống, biến nơi từng mát mẻ thành một "lò sấy" khổng lồ.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 19

Không còn view đồi, view sương mù, một quán ăn chạy quảng cáo với... view nhà kính. Nhà kính bịt kín mặt đất, chặn hơi ẩm không cho bốc lên thành sương. Cái se lạnh đặc trưng của Đà Lạt biến mất dần, chỉ còn khô hanh và oi ả.

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính - 20

Từ trên cao nhìn xuống, biển nhà kính nối liền triền đồi này sang triền đồi khác. Nhìn xa, như tấm khăn liệm trắng phủ lên một thành phố từng mơ màng, vừa báo hiệu sự thịnh vượng của nông nghiệp, vừa xót xa cho một Đà Lạt đã mất bóng sương...

