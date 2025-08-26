Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

09:04 26/08/2025
Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

Ngumoha tỏa sáng ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, Ngumoha — người cũng vừa có trận ra mắt Premier League — ghi bàn với cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Nick Pope chỉ biết đứng nhìn.

Với pha lập công này, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Premier League, chỉ sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney. Hiện tại, tài năng của Liverpool mới 16 tuổi 361 ngày.

Ngumoha cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ hai ở Premier League ghi bàn định đoạt kết quả trận đấu, cũng xếp sau Rooney.

Người hâm mộ Liverpool lập tức dành tặng cho Ngumoha nhiều lời khen ngợi. Nhiều người tin rằng Ngumoha hoàn toàn có thể đóng góp cho đội một trong mùa giải này. Một fan khác chia sẻ: "Thật tuyệt khi thấy điều này, cậu ấy có tiềm năng rất lớn, nhưng cần được uốn nắn kỹ lưỡng cho tương lai".

Sinh ra ở Newham, London vào năm 2008, Ngumoha đã trải qua tám năm tại học viện Chelsea trước khi chuyển đến Liverpool vào năm ngoái. Với màn trình diễn ấn tượng này, Ngumoha đang dần trở thành một hiện tượng mới của Bóng đá Anh.

Sau bàn thắng tuyệt vời này, Ngumoha chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian tới. Liverpool sẽ cần giúp cầu thủ trẻ này giữ vững tâm lý để không bị áp lực từ sự nổi tiếng.

Các bàn thắng trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Rạng sáng 28/4, Liverpool nhấn chìm Tottenham 5-1 tại Anfield, qua đó giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng.
