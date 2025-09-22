Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng

14:03 22/09/2025
Lionel Messi từng cho rằng tiền đạo đồng hương Lautaro Martinez xứng đáng nhận danh hiệu cao quý.

Messi muốn Martinez giành Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters.

Giữa dàn ứng viên sáng giá và đạt phong độ cao như Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal, Raphinha (Barcelona) hay Mohamed Salah (Liverpool), Messi cho rằng Lautaro Martinez có đủ tố chất để cạnh tranh cho Quả bóng Vàng.

Trong cuộc phỏng vấn với Give Me Sport vào năm 2024, Messi nhấn mạnh: "Martinez có một năm thi đấu ngoạn mục, ghi bàn ở chung kết và còn là vua phá lưới Copa America. Cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn bất kỳ ai khác".

Trái ngược với sự vắng mặt của Messi, Martinez có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025. Anh cùng Denzel Dumfries là 2 cầu thủ Inter Milan góp mặt trong danh sách.

Ở mùa 2024/25, tiền đạo người Argentina ghi 24 bàn và có thêm 7 kiến tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp Inter giành ngôi á quân Champions League.

messi anh 1

Martinez là trụ cột của Inter Milan. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Messi, nhiều đồng đội cũng ủng hộ Martinez. Thủ môn Yann Sommer của Inter Milan khẳng định: "Tôi hoàn toàn đồng ý với Messi. Lautaro có cá tính mạnh mẽ, tinh thần thủ lĩnh và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Nếu cậu ấy được trao Quả bóng Vàng, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng".

Bản thân Martinez từng thừa nhận khát khao chinh phục Quả bóng vàng: "Tôi nghĩ mình xứng đáng có mặt trong danh sách. Tôi tập luyện chăm chỉ và vượt qua nhiều khó khăn trong những năm qua. Tôi tin mình có đủ tố chất để giành chiến thắng".

Khi được hỏi về ứng viên số một giành Quả bóng Vàng 2025, Martinez cho biết: "Rất nhiều cầu thủ có mùa giải tuyệt vời và giành danh hiệu. PSG có Achraf Hakimi và Dembele. Tôi cũng rất thích Salah. Anh ấy có mùa giải phi thường nhờ chức vô địch Premier League. Đó là một cầu thủ đẳng cấp".

Gala trao giải Quả bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra vào rạng sáng 23/9 tại Paris, Pháp.

Messi và Alba phối hợp ghi bàn ăn ý Hai cựu cầu thủ Barcelona là Lionel Messi và Jordi Alba phối hợp lập công trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/nguoi-duoc-messi-ung-ho-gianh-qua-bong-vang-post1587283.html
Cùng chủ đề
Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal Bóng đá
Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

Ông Mohamed Khaled Tarrar Deham sẽ là người điều khiển trận Việt Nam vs Nepal ngày 14/10 tới.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup Bóng đá
U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

Tối 3/9, U23 Việt Nam đánh bại Bangladesh 2-0, qua đó vượt qua Yemen để vươn lên dẫn đầu bảng...

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi Bóng đá
Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng Bóng đá
Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng...

U23 Việt Nam quá già rơ, tinh quái Bóng đá
U23 Việt Nam quá già rơ, tinh quái

U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á khi đánh bại Indonesia 1-0 ngay...

U23 Việt Nam thách thức chủ nhà Indonesia Bóng đá
U23 Việt Nam thách thức chủ nhà Indonesia

Để bảo vệ chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam buộc phải vượt qua thách...

Mới cập nhật
Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối

Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối

Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất người livestream bán hàng phải xác thực danh tính, nghiêm cấm hành vi thông tin gian dối về công dụng, giá cả sản phẩm.

11 giờ trước Đời sống

'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

Sự kiện cướp máy bay từng rúng động Việt Nam một thời được tái hiện theo phong cách phim hành động Hollywood, vừa cuốn hút nhưng cũng đầy thách thức với người xem.

11 giờ trước Phim

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu vi phạm, tạm giữ nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

11 giờ trước Pháp luật

Việt Nam ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Việt Nam ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ ngành sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất.

11 giờ trước Đời sống

Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Ngoài gương mặt sáng, nụ cười đẹp, Lee Ye Dam còn hút hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nóng bỏng.

11 giờ trước Khám phá

Thế hệ chuộng team building phong cách 'hardcore'

Thế hệ chuộng team building phong cách 'hardcore'

Thay vì tận hưởng không gian tiện nghi trong những chuyến nghỉ dưỡng, nhiều người tìm đến những hoạt động đầy thử thách như trekking, leo núi hay đạp xe đường dài.

11 giờ trước Cẩm nang du lịch

5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng

5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng

Các hãng lớn đang đẩy giới hạn thiết kế mỏng nhẹ mà vẫn giữ hiệu năng, pin và camera mạnh mẽ.

11 giờ trước Thiết bị

9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào

9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào

Nhiều cha mẹ mải mê với chiếc điện thoại đến mức vô tình bỏ quên cảm xúc và mong muốn của con. 

11 giờ trước Khám phá

Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

Ông Mohamed Khaled Tarrar Deham sẽ là người điều khiển trận Việt Nam vs Nepal ngày 14/10 tới.

11 giờ trước Bóng đá

Ưng Hoàng Phúc chính thức phản hồi về MV dính hình ảnh nghi vấn quảng cáo web cá độ

Ưng Hoàng Phúc chính thức phản hồi về MV dính hình ảnh nghi vấn quảng cáo web cá độ

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về việc MV mới của nhóm Ngũ Hổ Tướng vướng tranh cãi loạt hình ảnh gắn với trang web cá độ.

11 giờ trước Hậu trường