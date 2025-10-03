Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 đang tiến sát Biển Đông, Bắc Bộ cần chủ động đề phòng gió giật mạnh và mưa lớn trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Đường đi của bão số 11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Diễn biến dự báo trong 24-72 giờ tới

Đến 13 giờ ngày 04/10: Bão đi vào Biển Đông, khả năng mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 05/10: Bão tiếp tục hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Bắc và từ kinh tuyến 108,0 đến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa lớn, gíó giật mạnh. Ảnh minh hoạ

Đến 13 giờ ngày 06/10: Bão đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, có Xu hướng suy yếu dần. Vị trí dự kiến ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan thành vùng áp thấp.

Tác động trên biển

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 04/10, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng cao 4-6 m, gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Người dân ven biển và các địa phương ven vịnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ cần chủ động theo dõi bản tin dự báo, có biện pháp phòng tránh kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro thiệt hại.