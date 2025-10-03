Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị văn hóa

21:45 03/10/2025
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 diễn ra ngày 5/10 với sự tham gia của hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Ngày 3/10/2025 tại Hà Nội, lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 đã được tổ chức trọng thể dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, nhà tài trợ chiến lược - Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cùng Sunrise Events Vietnam (SEV) phối hợp triển khai.

Giải chạy chính thức ngày 5/10 sẽ có sự góp mặt của hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tham gia tranh tài trên cung đường đi qua nhiều địa danh lịch sử - văn hóa của Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

a1-1759502051.jpgCác đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc giải.

Lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 đánh dấu sự trở lại của sự kiện Thể thao truyền cảm hứng - một giải chạy biểu trưng của Thủ đô Hà Nội thu hút số lượng vận động viên gấp gần 1,5 lần so với mùa giải trước. Với cung đường chạy được đầu tư bài bản, đi qua những điểm di sản, văn hóa ấn tượng của Thủ đô, giải chạy được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới, kết hợp Công nghệ số đột phá, biểu tượng văn hóa Việt Nam và chuẩn quốc tế, tạo nên dấu ấn đặc biệt và đáng nhớ.

Tại lễ khai mạc, Techcombank đã trao tặng 2 tỷ đồng tài trợ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hà Nội xây dựng nhà đại đoàn kết, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng rổ và liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao Thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong định hướng chiến lược của Techcombank với sứ mệnh tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vì một tương lai phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, khẳng định: “Tiếp theo thành công của các mùa giải trước, mùa giải lần thứ 4 – năm 2025, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới. Giải không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, mà còn là hành trình để mỗi vận động viên và người dân cảm nhận nhịp sống sôi động, cảnh quan tươi đẹp và những giá trị văn hóa ngàn năm của Thủ đô văn hiến. Thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thuộc Thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Ban tổ chức để đảm bảo giải chạy diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, chu đáo và đầy ấn tượng đối với vận động viên, nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế".

a2-1759502126.jpg

Tại Lễ khai mạc, Techcombank trao tặng 2 tỷ đồng tài trợ Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hà Nội xây dựng nhà đại đoàn kết, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội, Liên đoàn bóng rổ và liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao TP. Hà Nội.

 

Ngay sau lễ khai mạc, Làng Marathon 2025 chính thức mở cửa tại Vinhomes Riverside Long Biên, trở thành không gian trưng bày sống động, nơi quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, sức khỏe, dinh dưỡng và Phong cách sống. Tại đây, Techcombank Expo tạo ấn tượng mạnh mẽ với gian hàng trưng bày những giải pháp công nghệ sáng tạo của ngân hàng và các vật phẩm đặc sắc chủ đề “Công nghệ và tương lai”.

Mùa giải năm nay, bộ vật phẩm cũng tạo sức hút khi lấy hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng tri thức và văn hiến của kinh thành Thăng Long - làm cảm hứng chủ đạo, kết hợp với thiết kế mang tinh thần “những đường cong giao thoa” để khắc họa sự uyển chuyển, tính kết nối và sự cộng hưởng của sức mạnh cộng đồng.

Điểm độc đáo khác của mùa giải là việc ứng dụng công nghệ AI trên đường chạy để mang đến những video cá nhân hóa thú vị cho tất cả vận động viên. Trong vòng 24h - 36h sau khi kết thúc sự kiện, VĐV sẽ nhận được 1 video ngắn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ trên đường chạy. Trước đó, hoạt động “Tạo video A.I - Trở thành đại sứ của Techcombank Marathon 2025” đã thu hút sự chú ý của cộng đồng với hơn 50.000 video được tạo ra trong vòng hai tuần, nhanh chóng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ sự kết nối thể thao với công nghệ hiện đại.

Vào ngày thi đấu chính thức, có hơn 13.000 vận động viên đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài, đưa Hà Nội thành điểm hẹn toàn cầu của những bước chạy ấn tượng. Cung đường đi qua nhiều địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên, Nhà Quốc hội… giúp mỗi vận động viên không chỉ chinh phục thử thách thể lực mà còn trải nghiệm sự giao thoa giữa văn hiến ngàn năm và nhịp sống hiện đại. Đáng chú ý, ở cự ly 21km sẽ có sự tham gia của vận động viên lớn tuổi nhất – 81 tuổi – hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của ý chí và niềm đam mê thể thao.

Bên cạnh sự góp mặt của các vận động viên quốc tế, giải chạy cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam như kỷ lục gia quốc gia Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Oanh, hay HCV SEA Games 32 Nguyễn Trung Cường. Đặc biệt, “Đoàn Tàu Không Số (Sub 3)” với gần 80 runners từng hoàn thành marathon dưới 3 giờ sẽ lập kỷ lục mới về quy mô và số lượng người, trở thành biểu tượng của khát vọng chinh phục và nguồn cảm hứng để hàng nghìn người đặt mục tiêu cao hơn cho chính mình.

a4-1759502170.jpgÔng Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank phát biểu tại Lễ Khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4.

Ông Jens Lottner – Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank, cho biết: “Thông qua Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank và nhiều chương trình CSR khác, Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng tại Hà Nội. Bước sang mùa giải thứ tư, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ là một giải chạy mà còn là một hành trình kết nối thể thao, văn hóa và Du lịch, tôn vinh di sản và quảng bá Hà Nội như một điểm đến sôi động, đặc sắc và được ngưỡng mộ trên toàn cầu. Giải cũng là dịp để các vận động viên chia sẻ tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đóng góp vào những thay đổi tích cực cho xã hội. Mỗi bước chân là một bước tiến góp phần xây dựng một Việt Nam mới - nơi mỗi cá nhân được trao khát vọng, được tạo động lực để phát triển và vượt trội hơn mỗi ngày”.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 là nhịp cầu nối giữa truyền thống và khát vọng vươn lên của người Việt. Tại Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến – mỗi bước chân đều phản chiếu ý chí và tinh thần bền bỉ của cộng đồng chạy bộ. Với mục tiêu truyền cảm hứng để 100 triệu người Việt phát huy tiềm năng qua thể thao, chúng tôi không ngừng nâng tầm giải đấu: cung đường an toàn, tối ưu đi qua 37 địa danh tiêu biểu; các cự ly tiếp tục đạt chứng nhận AIMS, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô. Năm nay, hơn 13.000 vận động viên trong và ngoài nước sẽ cùng chinh phục thử thách; giải đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV, đồng thời mời khán giả tham gia các hoạt động tương tác và minigame tại Làng Marathon và trên nền tảng số để lan tỏa không khí lễ hội. An toàn tuyệt đối và trải nghiệm trọn vẹn cho vận động viên lẫn khán giả luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.”

Toàn bộ giải chạy và lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTV Go, livestream trực tiếp trên các trang Fanpage VTV Thể thao, Youtube VTV Thể thao và Fanpage chính thức Techcombank Việt Nam.

VỀ SUNRISE EVENTS VIỆT NAM - ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tạo ra các sự kiện có đông người tham gia được mong chờ nhất, mở rộng hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và những trải nghiệm có một không hai, bao gồm IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN.

