Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Thu nhập của Rosé thật đáng nể!

Ngày 27/8, Forbes Hàn Quốc công bố Bảng Xếp Hạng Người Nổi Tiếng YouTube năm 2025 trong bài viết "K-pop Fandom Chinh Phục YouTube". Theo đó, Rosé (BLACKPINK) hiện sở hữu 18,1 triệu người đăng ký, 86 video với tổng cộng 3,6 tỷ lượt xem. Thu nhập ước tính hàng năm của nữ ca sĩ từ nền tảng này lên tới 11,06 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng).

Dù đã nổi tiếng toàn cầu với tư cách thành viên BLACKPINK, sự nghiệp solo của Rosé thăng hoa mạnh mẽ trong năm 2024 nhờ ca khúc APT, màn kết hợp cùng Bruno Mars. Bản hit nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế, lập kỷ lục là ca khúc Kpop đạt 100 triệu lượt xem YouTube nhanh nhất trong năm, đồng thời dẫn đầu cả bảng xếp hạng Spotify toàn cầu và Mỹ.

Đặc biệt, APT ra mắt ở vị trí thứ 8 và vươn lên hạng 3 Billboard HOT 100, đánh dấu thành tích cao nhất trong lịch sử một nghệ sĩ Kpop nữ. Chương trình "20th Century Hit Song" của KBS Joy trước đó còn cho biết, chỉ trong 2 tuần sau phát hành, ca khúc đã mang về doanh thu streaming 13,3 tỷ won - một con số cho thấy sức công phá của sự kết hợp Đông Tây.

Không chỉ Rosé, toàn bộ BLACKPINK cũng khẳng định vị thế "nữ hoàng YouTube". Nhóm hiện dẫn đầu toàn cầu với 96,8 triệu lượt đăng ký và 38,8 tỷ lượt xem, vượt xa nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Thu nhập từ YouTube của nhóm ước đạt khoảng 8,12 tỷ won mỗi năm. Song song đó, BLACKPINK đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ ba mang tên DEADLINE, kéo dài đến tháng 1/2026 tại Mỹ và châu Âu. Tour diễn này được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế siêu sao toàn cầu của nhóm nhạc nữ đình đám.

Thành công của Rosé không chỉ dừng ở những con số khổng lồ. Nó phản ánh bước chuyển của Kpop, khi nghệ sĩ nữ giờ đây có thể cạnh tranh sòng phẳng trên bảng xếp hạng Billboard, nắm giữ doanh thu streaming hàng chục tỷ won và thậm chí vận hành kênh cá nhân với nguồn thu ngang ngửa những ngôi sao quốc tế hàng đầu.

Rosé cũng đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới biết tận dụng YouTube như một "sân khấu không biên giới" - nơi mọi sản phẩm âm nhạc, từ MV đến vlog đời thường, đều trở thành kênh kết nối với hàng triệu fan. Điều này cho thấy, trong kỷ nguyên số, sự nghiệp của một ngôi sao không chỉ dựa vào tour diễn hay album, mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác nền tảng kỹ thuật số để duy trì sức hút liên tục.

Từ câu chuyện của Rosé, có thể thấy Kpop không còn ở thế "đi sau" phương Tây, mà đang trở thành trung tâm tạo ra Xu hướng và kỷ lục mới. Nếu trước đây nghệ sĩ Hàn Quốc phải nỗ lực để xuất hiện trong bảng xếp hạng Billboard, thì giờ đây, họ có thể đưa một ca khúc lên top 3 và biến nó thành “hiện tượng streaming” toàn cầu.

Sự kết hợp cùng Bruno Mars càng khẳng định K-pop đã bước vào giai đoạn hội nhập sâu với thị trường quốc tế, nơi ranh giới "ai bắt tay ai" không còn quan trọng bằng việc ca khúc có thể tạo nên giá trị kinh tế và văn hóa lớn đến mức nào.