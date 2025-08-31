Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

10:48 31/08/2025
Sự cố xảy ra với Taeyeon trong đêm diễn tại Việt Nam khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi.

Sự cố của Taeyeon

Tối 30/8, đêm nhạc K Showtime đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đêm diễn quy tụ loạt sao Hàn đình đám như Yunho (DBSK), Key (SHINee), Irene - Seulgi (Red Velvet) và đặc biệt là trưởng nhóm SNSD - Taeyeon. Dù diễn ra giữa lúc cả làng nhạc đang hướng về chuỗi concert quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 thì K Showtime vẫn thu hút được lượng fan Kpop khổng lồ. 

Tại sự kiện, khán đài được lấp đầy với đám đông hàng nghìn fan. Khi lighstick lên đèn, có thể thấy sự áp đảo của màu hồng - SONE Việt. Lý do dễ hiểu bởi Taeyeon là ngôi sao có fandom đông đảo tại Việt Nam, nhiều fan đã chờ đợi rất lâu để cô nàng trở lại. 

mg1197 mg1201 mg1200 Taeyeon cực xinh trong đêm diễn tại Việt Nam

Không phụ lòng người hâm mộ, Taeyeon vừa bước ra sân khấu đã sáng bừng. Visual trẻ trung, “lão hoá ngược”, giọng hát live nội lực chiêu đãi fan bữa tiệc âm nhạc đã tai. Cô mang đến loạt hit quen thuộc như Can’t Control Myself, To.X, Four Seasons,... Trong phần biểu diễn, Taeyeon còn dành thời gian Tâm sự với V-SONE, hé lộ việc rất muốn mang concert cá nhân đến Việt Nam. 

 

Taeyeon đang trò chuyện thì nhạc lên, nữ ca sĩ vội vàng tạm biệt rời sân khấu

Tuy nhiên, khoảnh khắc ấm áp chưa được bao lâu thì “tắt phụt” vì sự cố. Giữa lúc Taeyeon đang tâm sự, nhạc đột nhiên bật lớn. Ca khúc I - bản hit lớn nhất của Taeyeon vang lên. Nhưng thay vì biểu diễn thì nữ thần tượng đứng lên chào fan, nói lời tạm biệt vội vã rồi lui vào khán đài. Lúc này, nhiều fan vẫn tưởng đây chỉ là một “cú lừa” Taeyeon trêu chọc fan Việt. 

avagif tuyetbitr 1 Taeyeon chào fan, vội lui vào cánh gà

Song, không có cú twist nào ở đây. Taeyeon thực sự kết thúc màn trình diễn trong vội vã, lời tạm biệt cũng chưa trọn vẹn. Theo những gì xảy ra trong thực tế, fan cho rằng Taeyeon còn trình diễn bài I nhưng vì lý do gì đó đã kết set diễn đột ngột. 

mg1415 Chú thích ảnh

Fan giận dữ, BTC xin lỗi

Ngay sau khoảnh khắc này, MXH ngập tràn bài đăng phẫn nộ từ fan SNSD và Taeyeon. Người hâm mộ yêu cầu BTC K Showtime đưa ra lời giải thích thoả đáng về việc cắt set diễn của Taeyeon giữa chừng, khiến nữ idol rời đi mà không có lời tạm biệt. Nhiều người đồn đoán, vì vấn đề thời lượng mà Taeyeon buộc rời sân khấu. Tuy nhiên, sau đó show diễn vẫn tiếp tục với set diễn của Yunho và DJ rồi kết thúc khá sớm. Các SONE Việt chỉ trích BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp, chưa tôn trọng người hâm mộ và nghệ sĩ. 

mg1202 5410543597488012747822793800546781004409846n BTC K Showtime đưa ra lời xin lỗi ngay trong đêm

Giữa làn sóng phản đối, BTC K Showtime đưa ra lời xin lỗi ngay trong đêm. Trên fanpage, BTC show xin lỗi khán giả, đưa ra lý do sự cố là vì hiểu lầm trong quá trình giao tiếp. Tuy đã lên tiếng kịp thời, nhưng phản ứng người hâm mộ vẫn chưa dịu đi. Tranh cãi trái chiều về công tác tổ chức và set diễn Taeyeon vẫn bùng nổ trong cộng đồng fan Kpop. 

Tuyết Anh - Ảnh: An Phúc - Clip: Phúc Hậu

