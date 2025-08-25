Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đào Quang Huy – Người kể chuyện bằng tiếng đàn violin

16:23 25/08/2025
Sinh năm 1997, Đào Quang Huy đã dành hơn một thập kỷ để sống cùng âm nhạc. Với anh, cây đàn violin không chỉ là nhạc cụ, mà là người bạn tâm giao, là tiếng nói của cảm xúc và là sợi dây kết nối khán giả với những giai điệu đi từ trái tim đến trái tim.

 

Hành trình nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm đam mê

Con đường âm nhạc của Huy bắt đầu từ những năm tháng miệt mài học tập tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trước khi tiếp tục trau dồi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính nền tảng đào tạo bài bản và môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã giúp anh không ngừng phát triển kỹ thuật biểu diễn, cũng như mở rộng cảm quan âm nhạc đa dạng.

Dấu ấn và thành tựu

Trong suốt hành trình ấy, Đào Quang Huy đã ghi dấu với những thành tích nổi bật:

- 2009: Giải Nhất Liên hoan Band Tam tấu tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

- 2010 – 2012: Giải Nhất cuộc thi Tài năng Trẻ cấp trường, liên tiếp ba năm liền.

Không chỉ được công nhận qua các giải thưởng, Huy còn tham gia nhiều chương trình truyền hình trên VTV1, QPVN và Đài Truyền hình Hà Nội, góp phần mang tiếng violin đến gần hơn với công chúng qua những sân khấu chuyên nghiệp.

Âm nhạc đa sắc màu – Cảm xúc đa chiều

Điều làm nên dấu ấn riêng của Đào Quang Huy chính là sự linh hoạt và biến hóa trong Phong cách. Anh có thể chơi từ pop trẻ trung, US-UK hiện đại, ballad sâu lắng, R&B quyến rũ, đến những giai điệu house sôi động và classic cổ điển.

Mỗi bản nhạc, mỗi giai điệu vang lên đều như một câu chuyện được kể bằng âm thanh – khi nhẹ nhàng, khi da diết, lúc lại cuốn hút đầy năng lượng.

Hành trình phía trước – Những khát vọng mới

Sau hơn 10 năm biểu diễn, Đào Quang Huy vẫn giữ cho mình một tinh thần học hỏi không ngừng. Anh mong muốn mang tiếng đàn violin đến với nhiều khán giả hơn, không chỉ trong những không gian biểu diễn truyền thống mà còn ở các chương trình âm nhạc đương đại, nơi sự sáng tạo và cảm xúc gặp gỡ nhau.

Với Huy, âm nhạc không đơn thuần là công việc. Đó là hành trình dài, là niềm hạnh phúc được đứng trên sân khấu, thấy khán giả lắng nghe và cảm nhận từng nốt nhạc. Và mỗi buổi biểu diễn chính là một cơ hội để anh kể tiếp câu chuyện của mình – câu chuyện bằng tiếng đàn violin, đầy đam mê và khát vọng.
 

