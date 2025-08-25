Hòa Minzy: 'Làm sản phẩm về quê hương, đất nước đúng là chẳng dễ dàng'

Hòa Minzy chia sẻ về thành công của sản phẩm âm nhạc mới.

Trên trang cá nhân, tối 24/8, Hòa Minzy không giấu được sự vui mừng khi thông báo MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - sản phẩm âm nhạc mới phát hành nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã chính thức vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam, đồng thời cán mốc 2,5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày phát hành.

Chia sẻ về thành tích này, nữ ca sĩ bày tỏ: "Thực sự năm nay Hòa đã rất cố gắng cho hành trình nghệ thuật của mình và thật may mắn khi 2 dự án từ Bắc Bling đến Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đều trở thành những sản phẩm để đời, nhận được quá nhiều tình yêu thương của quý khán giả. Người làm nghệ thuật như em chẳng mong gì hơn nữa.

Với trách nhiệm của một thanh niên Việt Nam, ra mắt ca khúc chủ đề cho quê hương đất nước thực sự là hành trình cam go và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng thật may em có các cộng sự tuyệt vời bên cạnh, có quý khán giả yêu thương nên em đã vượt qua được chính bản thân mình và làm tốt rồi phải không ạ. Cảm ơn rất rất nhiều".

Giọng ca Rời Bỏ cũng tự hào công bố loạt thành tích ấn tượng của MV:

- Top 1 YouTube Trending tại Việt Nam

- Top 2 Music Video Trending tại Việt Nam

- Top 18 Music Video Trending Thế giới

- Top 19 YouTube Trending tại Hàn Quốc

- Top 27 YouTube Trending tại Nhật Bản

- Top 47 YouTube Trending tại Đài Loan

- Top 49 YouTube Trending tại Đức

- Top 43 Video tăng trưởng views cao nhất thế giới trong 24h

Ngoài ra, bản live performance ca khúc cũng nhanh chóng lọt Top 18 Trending Music tại Việt Nam.

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy xúc động viết: "TOP 1 lần nữa trong năm 2025. Làm sản phẩm về quê hương đất nước, về lịch sử dân tộc đúng là chẳng dễ dàng gì.

Nhưng nếu nỗ lực cố gắng làm tốt làm bằng cả trái tim thì chắc chắn sẽ nhận được những thành quả không tưởng. Không tưởng ở đây có lẽ nhiều nhất là không thể tưởng tượng mọi người lại ủng hộ em nhiều như vậy, không tưởng lại đạt những thành tích cao như vậy.

Em vui lắm, mừng lắm thật đấy ạ. Em làm được rồi mọi người ơi, em đi đúng hướng rồi phải không".

Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ chọn hướng đi gắn âm nhạc với tinh thần yêu nước, đặc biệt vào các dịp lễ trọng đại. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ mà còn cho thấy sự chuyển mình của thị trường âm nhạc khi khán giả sẵn sàng đón nhận và cổ vũ cho những ca khúc giàu giá trị văn hóa, lịch sử, thay vì chỉ chạy theo Xu hướng thị trường.

Ở trường hợp Hòa Minzy, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình không chỉ đơn thuần là một MV ca nhạc, mà còn là lời nhắc nhớ về quá khứ chiến tranh, về những mất mát để có được hòa bình hôm nay. Cách cô lựa chọn ca khúc mang tính thông điệp trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh càng làm nổi bật sự hòa quyện giữa nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc.

Điểm đáng chú ý là Hòa Minzy vốn nổi tiếng với dòng nhạc ballad tình cảm, nhưng khi dấn thân vào các ca khúc chủ đề quê hương, đất nước, cô lại nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả. Thành công của Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và trước đó là Bắc Bling chứng minh rằng nữ ca sĩ đã tìm ra hướng đi mới: vừa giữ chất giọng giàu cảm xúc, vừa khéo léo đưa thông điệp dân tộc vào tác phẩm.

Sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, không chỉ ở trong nước mà còn tại nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức… qua bảng xếp hạng YouTube, là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa của âm nhạc Việt khi được làm bằng tâm huyết.

Trường hợp của Hòa Minzy cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trong Vpop: nghệ sĩ thế hệ mới đang chủ động khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời làm mới tinh thần yêu nước thông qua ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với giới trẻ. Ở đó, những ca khúc về quê hương không còn khô cứng, giáo điều, mà trở thành cầu nối gắn bó khán giả trẻ với lịch sử dân tộc.

Thành công của Hòa Minzy cho thấy, nếu nghệ sĩ đặt trọn tâm huyết và dám thử thách chính mình, khán giả sẽ sẵn sàng đồng hành. Và biết đâu, từ những dự án như Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, Vpop sẽ mở ra một dòng chảy mới: âm nhạc gắn với lịch sử, văn hóa nhưng vẫn hợp thời và bùng nổ trong kỷ nguyên số.