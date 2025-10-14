Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Bệnh thường gặp

CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

15:07 14/10/2025
Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh á sừng, rụng tóc, viêm nang lông … Đặc biệt là bệnh vảy nến mắc nhiều năm chưa khỏi.

Chị Trâm Anh 52 tuổi tại Dĩ An, Bình Dương, chị đã bị vảy nến từ 10 năm trước. Lúc đầu, chị thấy trong người nổi vài nốt đỏ, trên đầu có biểu hiện các vảy trắng rơi vãi khi chải đầu. Chị nghĩ đó chỉ là gàu và dị ứng, không đáng quan tâm nên lờ đi.

Vài tháng sau, chị mang thai bé thứ hai. Niềm vui vừa chớm nhưng chị không khỏi lo lắng khi phát hiện những vết đỏ nổi trên da nhiều hơn, đầu bong tróc vảy, ngứa gấp mấy lần trước đó.

Chị Anh đi nhiều nơi chữa trị. Vì chị đang có thai nên chỉ sử dụng được thuốc thoa ngoài, thoa đỡ rồi lại bị càng nặng hơn. Vùng da trở nên sần sùi, khô cứng, tróc vảy... khiến chị đau ngứa rất khó chịu và mất ngủ thường xuyên.

Sau khi sinh bé thứ hai xong, niềm vui và nỗi buồn cứ đan xen vào nhau. Vui vì gia đình có thêm thành viên mới nhưng buồn khi các cơn ngứa, đau rát làm chị mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc chăm sóc con.

Chị kiên trì điều trị mong bệnh tình thuyên giảm. Nhờ người thân giới thiệu, chị biết đến phòng khám Bảo Thanh Đường. Tại đây, chị được lương y của phòng khám thăm khám, điều trị theo từng giai đoạn, tiến triển bệnh.

Khi da bong tróc vảy nhiều, lương y cho chị uống các bài thuốc từ thảo dược thiên nhiên để mát gan, giải độc, giảm phong ngứa. Thuốc uống kèm theo thuốc thoa để vùng da đỡ ửng đỏ, tróc vảy; kết hợp tác động đến bệnh cả bên trong lẫn bên ngoài.

Lương y còn hướng dẫn chị cách dùng thuốc, kiêng cữ, sinh hoạt để giúp bệnh tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hàng ngày, chị tắm rửa vệ sinh, thoa và uống thuốc theo đúng chỉ định.

Lương y Bảo Thanh Đường cho biết: vảy nến cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh để lâu sẽ trở thành mãn tính, khó chữa, ảnh hưởng tới sinh hoạt và các bệnh liên quan khác. Trường hợp của chị Anh mắc bệnh lâu năm nên lương y phải theo dõi sát sao, kết hợp các bài thuốc điều trị từ nhiều loại thảo dược mới mong có tác dụng. Thuốc hợp cơ địa người bệnh thì có thể giảm vảy nến.

Theo chị Anh, sự tiện lợi của thuốc Bảo Thanh Đường là viên dễ sử dụng. Thảo dược thiên nhiên nguyên chất. Khoảng ba tháng sau, da bị bong tróc vì vảy nến có dấu hiệu giảm dần, trong người đỡ cảm giác bị nóng bứt như trước.

Lương y khuyên chị nên điều trị những nốt trên da giảm hẳn. Vì chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ phát triển khiến vảy nến có thể trở nặng khi thời tiết thay đổi hoặc cơ thể yếu.

Mời bạn xem thêm thông tin về phóng khám Bảo Thanh Đường TẠI ĐÂY

Để tìm hiểu thêm thông tin về bệnh nấm móng và các bệnh ngoài da khác, mời bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất:

TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)
Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568
Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy)

Website: www.baothanhduong.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong

Theo bongdaplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://bongdaplus.vn/ben-ngoai-duong-piste/cach-chua-benh-vay-nen-lau-nam-4573632412.html
Cùng chủ đề
Bệnh viêm nang lông và cách điều trị Bệnh thường gặp
Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ,...

Bệnh vảy nến có lây không? Bệnh thường gặp
Bệnh vảy nến có lây không?

Khi mắc bệnh vảy nến, ngoài việc khó chịu do bệnh gây ra, người bệnh còn bị ảnh hưởng tâm...

Bảo Thanh Đường: Địa chỉ khám chữa bệnh ngoài da uy tín, chất lượng Bệnh thường gặp
Bảo Thanh Đường: Địa chỉ khám chữa bệnh ngoài da uy tín, chất lượng

Thời gian trở lại đây, không ít người tiêu dùng hoang mang khi những đường dây sữa giả, TPCN giả…...

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược Bệnh thường gặp
Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt...

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày Bệnh thường gặp
Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Trong Y học cổ truyền, gốc rễ của viêm da lâu ngày thường nằm ở sự hư tổn của huyết...

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm Bệnh thường gặp
Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân...

Mới cập nhật
Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8 giờ trước Pháp luật

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

8 giờ trước Pháp luật

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh.

8 giờ trước Đời sống

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tích lũy trên 1.000 tấn vàng trong 3 năm qua, tăng đáng kể so với mức trung bình 400-500 tấn trong thập kỷ trước đó.

9 giờ trước Đời sống

Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

11 giờ trước Pháp luật

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Tháng 10 về cũng là lúc mùa mưa lạnh bắt đầu tràn ngập khắp các nẻo phố phường miền Bắc, miền Trung. Không khí se lạnh, những cơn mưa dầm bất chợt khiến nhịp sống gia đình trở nên vất vả hơn. Trong căn bếp nhỏ, người phụ nữ – mẹ, vợ, hay chị em – vẫn miệt mài với công việc không tên: rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ và phơi phóng giữa tiết trời ẩm ướt.

15 giờ trước Đời sống

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh” đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, khách hàng và đối tác. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Vinhomes Green Paradise – đại đô thị sinh thái thông minh mang tầm quốc tế tại TP.HCM.

15 giờ trước Kinh doanh

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

3 ngày trước Đời sống

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

3 ngày trước Đời sống

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

3 ngày trước Đời sống