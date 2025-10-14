Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

14:03 14/10/2025
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Shark Binh anh 1

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CAHN.

Ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.

Shark Binh anh 2

Shark Bình liên quan đến đồng tiền số Antex.

Công an Thành phố khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an Thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Dự án tiền số AntEx (token Antex) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số Antex liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/khoi-to-shark-binh-va-9-doi-tuong-lien-quan-du-an-tien-so-antex-post1592488.html
Cùng chủ đề
Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô Pháp luật
Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình Pháp luật
Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không...

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng Pháp luật
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker...

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình? Pháp luật
Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các...

Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này Pháp luật
Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này

Nếu kết quả xác minh giải quyết đơn thư trình báo tố giác, kiến nghị khởi tố mà có căn...

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu Pháp luật
Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt hàng loạt...

Mới cập nhật
Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8 giờ trước Pháp luật

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

8 giờ trước Pháp luật

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh.

8 giờ trước Đời sống

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tích lũy trên 1.000 tấn vàng trong 3 năm qua, tăng đáng kể so với mức trung bình 400-500 tấn trong thập kỷ trước đó.

9 giờ trước Đời sống

CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh á sừng, rụng tóc, viêm nang lông … Đặc biệt là bệnh vảy nến mắc nhiều năm chưa khỏi.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Tháng 10 về cũng là lúc mùa mưa lạnh bắt đầu tràn ngập khắp các nẻo phố phường miền Bắc, miền Trung. Không khí se lạnh, những cơn mưa dầm bất chợt khiến nhịp sống gia đình trở nên vất vả hơn. Trong căn bếp nhỏ, người phụ nữ – mẹ, vợ, hay chị em – vẫn miệt mài với công việc không tên: rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ và phơi phóng giữa tiết trời ẩm ướt.

15 giờ trước Đời sống

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh” đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, khách hàng và đối tác. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Vinhomes Green Paradise – đại đô thị sinh thái thông minh mang tầm quốc tế tại TP.HCM.

16 giờ trước Kinh doanh

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

3 ngày trước Đời sống

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

3 ngày trước Đời sống

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

3 ngày trước Đời sống