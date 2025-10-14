Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CAHN.

Ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.

Shark Bình liên quan đến đồng tiền số Antex.

Công an Thành phố khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an Thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Dự án tiền số AntEx (token Antex) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số Antex liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.