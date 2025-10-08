Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (trên không gian mạng) trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Cơ quan chức năng thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ôtô (hạng sang, đắt tiền), trong đó mới nhất ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 1 ôtô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỷ đồng vào ngân hàng của Singapore và đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.

TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Australia, nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 1 căn hộ tại Australia (trị giá khoảng 300.000 USD); 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của Pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với 20 trang mạng và hơn 1700 đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, CATP và các đơn vị nghiệp vụ BCA đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và phối hợp Cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.

Đến ngày 15/8/2025, CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ BCA, Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước), đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước truy bắt đối tượng Lê Khắc Ngọ, yêu cầu Lê Khắc Ngọ sớm ra đầu thú.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. CATP đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.