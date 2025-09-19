Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

20:05 19/09/2025
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư có quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trong các trường hợp như: Giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia giao dịch ở trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên…

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền- Ảnh 1.

Giao dịch điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Thông tư cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Theo đó, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý 400 triệu đồng. Tương tự, mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2025. Tuy nhiên, để đảm bảo đối tượng báo cáo có thời gian chuẩn bị triển khai phù hợp đối với các nội dung điều chỉnh, Thông tư đã bổ sung quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung dưới đây.

Các đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định về quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2025.

Kể từ ngày 1/1/2026, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm hoàn thành việc: Điều chỉnh, cập nhật quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, phải có hệ thống Phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị và giám sát giao dịch để phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ phù hợp nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố , tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/chuyen-tien-tu-500-trieu-phai-bao-cao-don-vi-phong-chong-rua-tien-post1779549.tpo
Cùng chủ đề
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh Pháp luật
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có...

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng' Pháp luật
Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường...

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa Pháp luật
Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi...

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng Pháp luật
Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều...

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế Pháp luật
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công...

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80 Pháp luật
Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm...

Mới cập nhật
4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc của một người. Bốn kiểu nhắn tin đặc trưng của người EQ thấp là: trả lời cụt lủn, nhắn dồn dập, xả cảm xúc tiêu cực, và thiếu rõ ràng nhất quán.

14 giờ trước GEN Z

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.

14 giờ trước Pháp luật

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

14 giờ trước Pháp luật

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

14 giờ trước Pháp luật

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Xổ số là một hình thức giải trí truyền thống được nhiều người Việt quan tâm. Trong thời đại công nghệ số, việc cập nhật kết quả xổ số hàng ngày đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đảm bảo được tốc độ cập nhật nhanh, dữ liệu chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Với sứ mệnh cung cấp thông tin trực tiếp kết quả 3 miền một cách minh bạch và đầy đủ nhất, XoSoDienTu.com đã và đang trở thành điểm đến đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích xổ số trên khắp cả nước.

16 giờ trước Đời sống

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo 2025 (FBC ASEAN), Intech Group mang đến những giải pháp tự động hóa và sản xuất hiện đại, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước.

17 giờ trước CÔNG NGHỆ

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Giới Thiệu Đối với những người yêu thích và đam mê thưởng thức các dòng rượu ngoại, tìm kiếm những cửa hàng uy tín, chất lượng luôn là một thách thức không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự ra đời của Rượu...

20 giờ trước Kinh doanh

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành hung khi nhắc nhở khách ngưng hút thuốc trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

1 ngày trước Đời sống

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão RAGASA đang di chuyển vào Biển Đông với cường độ tăng nhanh, dự báo đạt cấp 14–16, giật trên cấp 17, gây sóng cao hơn 10m và biển động dữ dội.

1 ngày trước Đời sống

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học từ năm 2026, nhằm giảm tải cho hệ thống và khuyến khích thí sinh chọn lựa kỹ lưỡng hơn.

1 ngày trước Tin tức