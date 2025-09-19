Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

10:27 19/09/2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học từ năm 2026, nhằm giảm tải cho hệ thống và khuyến khích thí sinh chọn lựa kỹ lưỡng hơn.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 đã chứng kiến một con số kỷ lục: khoảng 852.000 thí sinh đăng ký tổng cộng 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 ngành và chương trình đào tạo tại hơn 500 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, việc không giới hạn đôi khi khiến thí sinh thiếu cân nhắc kỹ lưỡng, dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại Hội nghị Giáo dục Đại học 2025 diễn ra ngày 18/9/2025, Bộ GD&ĐT đã đưa ra ba phương án cụ thể để lấy ý kiến: giới hạn tối đa 5 nguyện vọng, tối đa 10 nguyện vọng, hoặc tiếp tục không giới hạn như hiện nay. Lý do chính cho đề xuất này là giảm tải cho hệ thống lọc ảo – một quy trình kỹ thuật phức tạp phải xử lý hàng triệu dữ liệu để đảm bảo công bằng trong xét tuyển. 

Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Một số chuyên gia lo ngại rằng giới hạn nguyện vọng có thể làm giảm cơ hội cho thí sinh, đặc biệt là những em ở vùng sâu vùng xa hoặc chưa có định hướng rõ ràng. 

Một số khác cho rằng, đề xuất này là một phần của lộ trình cải cách tuyển sinh lớn hơn. Năm 2026 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, với các trường phải công bố phương thức tuyển sinh từ tháng 10/2025 và đề án cho năm 2027. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ, các trường và thí sinh để tránh hỗn loạn.

Tóm lại, việc giới hạn nguyện vọng từ năm 2026 có thể là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả và trách nhiệm trong tuyển sinh đại học, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng để không làm giảm cơ hội bình đẳng. 

