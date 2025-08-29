Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

17:06 29/08/2025
TP.HCM nâng mức trợ cấp cho trẻ mầm non con công nhân lên 240.000 đồng/tháng. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số cũng được hưởng chính sách.

TP.HCM đề xuất tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân. Ảnh minh họa: Thuận Thắng.

UBND TP.HCM đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố chính sách mới nhằm tăng cường hỗ trợ Giáo dục mầm non và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số với mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chia sẻ khó khăn cùng gia đình người lao động.

Cô trò trường mầm non được hỗ trợ

Theo UBND TP.HCM, sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), thành phố trở thành đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn, trong đó một tỷ lệ đáng kể là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tuy nhiên, trước đây mỗi địa phương ban hành nghị quyết riêng, mức hỗ trợ cho trẻ, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non còn chênh lệch, thiếu đồng bộ.

Hiện, khi sáp nhập, toàn thành phố có hơn 1.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trong đó 92.000 trẻ là con công nhân và khoảng 6.000 giáo viên mầm non ngoài công lập. TP.HCM cho rằng nếu không có chính sách kịp thời, quyền lợi của nhóm đối tượng này sẽ bị ảnh hưởng.

Qua đó, TP đề xuất các cơ sở mầm non dân lập, tư thục tại khu công nghiệp và nơi tập trung đông lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc an toàn cho trẻ. Mức hỗ trợ sẽ là 35 triệu đồng/cơ sở dưới 30 trẻ; 55 triệu đồng/cơ sở dưới 50 trẻ; 70 triệu đồng/cơ sở từ 50-70 trẻ.

Trẻ em là con công nhân, người lao động tại các khu vực này cũng sẽ được tăng mức trợ cấp từ 160.000 đồng lên 240.000 đồng/tháng trong 9 tháng của năm học.

Đối với giáo viên mầm non ngoài công lập trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại các nhóm, lớp, mức hỗ trợ nâng lên một triệu đồng/tháng, áp dụng cho người có trình độ đào tạo đúng quy định, ký hợp đồng lao động. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng giảng dạy thực tế.

Một điểm mới đáng chú ý là phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở khu công nghiệp mà mở rộng ra “nơi có nhiều lao động” theo Nghị định 145, tức là các xã, phường, thị trấn có từ 3.000 lao động trở lên sinh sống. Cách tiếp cận này sẽ giúp nhiều trẻ em con công nhân được hưởng chính sách.

mien hoc phi anh 1

Giáo viên mầm non cũng được đề xuất hưởng chính sách hỗ trợ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ

Cùng với chính sách dành cho bậc mầm non, UBND TP.HCM cũng trình Hội đồng Nhân dân chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số.

Thống kê cho thấy TP hiện có hơn 509.000 người dân tộc thiểu số, trong đó hơn 8.000 học sinh, sinh viên từ trung cấp đến đại học và khoảng 200 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Nhiều em thuộc các dân tộc Chăm, Khmer, Chơro có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị ảnh hưởng bởi chi phí học tập tăng cao.

Theo đề xuất, đối tượng thụ hưởng sẽ được hỗ trợ 60% mức lương cơ sở/tháng, tối đa 10 tháng/năm học, phù hợp thời gian đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, với mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng, mỗi học sinh, sinh viên hoặc học viên sau đại học sẽ được nhận khoảng 1.404.000 đồng/tháng. Nếu lương cơ sở tăng trên 40%, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Chính sách này được áp dụng cho học sinh, sinh viên dân tộc Chăm, Khmer, Chơro thường trú tại TP.HCM và đang theo học ở các trường trong cả nước. Với các dân tộc khác, học sinh, sinh viên phải thuộc diện vừa thoát cận nghèo trong vòng 36 tháng mới được hỗ trợ.

Ở bậc sau đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh người Chăm, Khmer được thụ hưởng còn các dân tộc khác được hỗ trợ nếu thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo chuẩn thành phố.

Một lưu ý là chính sách này không áp dụng cho trường hợp học theo diện cử tuyển, dự bị đại học, hệ vừa học vừa làm, văn bằng hai, hoặc đã được hưởng các chế độ hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

