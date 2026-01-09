Kỳ thi riêng dày đặc, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu là đủ?

Tính đến 9/1, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, tư duy, với lịch thi kéo dài từ đầu năm đến sát kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Hust.

Những năm gần đây, cùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các trường đại học tổ chức ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tuyển sinh.

Năm 2026, Xu hướng này tiếp tục được đẩy mạnh khi hàng loạt trường đại học lớn công bố kế hoạch tổ chức thi riêng với nhiều đợt, nhiều mốc thời gian khác nhau.

Lịch đăng ký, lịch thi và lệ phí 6 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2026:

STT Kỳ thi Lịch thi Môn thi - Lệ phí 1 ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA) 6 đợt: 7-8/3; 21-22/3; 4-5/4; 18-19/4; 9-10/5; 23-24/5

(đăng ký 1-7/2; mở đăng ký ca thứ hai 8-14/2 nếu còn chỗ) Toán học - Xử lý số liệu; Văn học - Ngôn ngữ; Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Lệ phí: 600.000 đồng/lượt 2 ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) Đợt 1: 24-25/1 (đã đóng đăng ký); Đợt 2: 14-15/3 (đăng ký 5-15/2); Đợt 3: 16-17/5 (đăng ký 5-15/4) Tư duy Toán học; Tư duy Đọc hiểu; Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Lệ phí: 500.000 đồng/lượt 3 ĐH Quốc gia TP.HCM (V-ACT) Đợt 1: 5/4 (đăng ký 24/1-23/2); Đợt 2: 24/5 (đăng ký 18-25/4) Logic - Phân tích số liệu và giải quyết vấn đề; Sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh); Toán học.

Lệ phí: Chưa công bố (năm 2025: 300.000 đồng) 4 ĐH Sư phạm Hà Nội (SPT) Đợt 1: 23-24/5; Đợt 2: 30-31/5 (đăng ký 15/3-15/4) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật (chọn 3-7 môn).

Lệ phí: 250.000 đồng/môn 5 ĐH Sư phạm TP.HCM (H-SCA) Đợt 1: 26-29/3; Đợt 2: 7-10/5; Đợt 3: 29-31/5 Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Lệ phí: 300.000-700.000 đồng/môn 6 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 17-18/5 (đăng ký 1-30/4) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý.

Lệ phí: Chưa công bố (năm 2025: 200.000 đồng/môn)

Ngoài các kỳ thi nêu trên, thí sinh còn có thể tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (hiện chưa công bố lịch thi chính thức, thường tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT) và kỳ thi V-SAT do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng Giáo dục tổ chức. Với các kỳ thi này, lịch thi cụ thể phụ thuộc vào từng cơ sở đào tạo.

Thực tế cho thấy việc xuất hiện ngày càng nhiều kỳ thi riêng giúp thí sinh đa dạng hóa phương thức xét tuyển, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là áp lực không nhỏ về lệ phí dự thi, chi phí đi lại, thời gian ôn tập và nguy cơ trùng lịch thi, đặc biệt với học sinh ở các tỉnh, vùng nông thôn hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Minh Châu, học sinh lớp 12 trường THPT Công nghiệp (tỉnh Phú Thọ), cho biết em từng có ý định đăng ký 3-4 kỳ thi riêng để "giữ thêm cơ hội". Tuy nhiên, sau khi tính toán lệ phí, quãng đường di chuyển và lịch học trên lớp, Minh Châu nhận ra việc ôn tập dàn trải cho quá nhiều kỳ thi khiến em bị phân tán, khó tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Em phải chọn lọc lại, ưu tiên những kỳ thi mà trường đại học em muốn đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả", Châu chia sẻ.

Chia sẻ từ thực tế giảng dạy và tư vấn tuyển sinh, cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên THPT, cho rằng thí sinh không nên chạy theo tâm lý "thi càng nhiều càng tốt". Theo cô Dung, trước khi đăng ký, học sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, xác định rõ ngành học dự định theo đuổi sử dụng kết quả của kỳ thi nào, cách quy đổi điểm ra sao và mức độ cạnh tranh như thế nào.

"Có em đăng ký nhiều kỳ thi riêng nhưng lại không phục vụ đúng ngành mình muốn học, vừa tốn kém vừa áp lực. Quan trọng nhất là lựa chọn có trọng tâm, phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình", cô Dung nói.

Cũng theo cô Dung, dù trúng tuyển bằng phương thức nào, thí sinh vẫn bắt buộc phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, việc chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi này vẫn phải được đặt lên hàng đầu, tránh chủ quan hoặc phân tán quá nhiều thời gian cho các kỳ thi riêng.