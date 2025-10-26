Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Tin tức

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

08:35 26/10/2025
Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh đến từ Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.

Hành trình leo núi trí tuệ của Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã đi đến chặng cuối cùng. Bốn “nhà leo núi” xuất sắc nhất cùng bước vào trận chung kết năm nay là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

photo2025 10 2523 15 52

4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Olympia năm thứ 25.

Không khí “nóng rực” đã lan tỏa khắp các điểm cầu truyền hình. Ngoài điểm cầu chính tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam do MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy dẫn chương trình, 4 điểm cầu trực tiếp được đặt tại các địa phương có thí sinh lọt vào vòng chung kết. Trong đó bao gồm: Nhà hát sông Hương (Huế) - MC Đức Bảo, Quảng trường 2/4 (Khánh Hoà) - MC Công Tố, Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) - MC Phí Linh và Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) - MC Mù Tạt.

Trước đó, các thí sinh tham gia trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 cũng đã bốc thăm vị trí chính thức trong hành trình leo núi cuối cùng này. Vị trí từ 1 - 4 lần lượt như sau: Duy Khoa, Thanh Tùng, Bảo Khánh và Nhựt Lam.

Lê Quang Duy Khoa

Giành vòng nguyệt quế Quý 1 với 160 điểm, Duy Khoa là người đầu tiên góp mặt ở trận chung kết năm thứ 25. Chiến thắng của Khoa cũng giúp Huế lần thứ 3 liên tiếp có cầu truyền hình Olympia, nâng tổng số lần trường Quốc học góp mặt trong trận chung kết lên con số 8 - nhiều nhất cả nước tính đến hiện tại, trong đó, có 3 Quán quân chung kết Năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024). Nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết, Huế sẽ là địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

image

Duy Khoa là thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào trận chung kết.

Duy Khoa nổi bật với phong thái điềm tĩnh, chắc chắn trong từng phần thi và bảng thành tích học tập cực “khủng”: Quán quân Nguyệt Quế Đỏ VI, giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh (2025–2026), giải Nhất Olympic Tiếng Anh IOE toàn quốc. Ngoài giờ học, nam sinh thích đọc tiểu thuyết kinh điển và nghe nhạc thư giãn.

Nguyễn Nhựt Lam

Với 290 điểm, Nguyễn Nhựt Lam không chỉ giành chiến thắng ở Quý 2 mà còn là thí sinh có số điểm cao nhất trong 4 nhà leo núi năm nay. Thành tích này cũng giúp trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp) lần đầu tiên có cầu truyền hình Olympia.

nam sinh vao chung ket olympia va giai thoai lam khong muon nghi 97157

Nhựt Lam là thí sinh có số điểm cao nhất trong 4 nhà leo núi năm nay.

Dù là thí sinh duy nhất không học trường chuyên, Nhựt Lam lại thể hiện bản lĩnh cực kỳ vững vàng. Cậu bạn đặc biệt yêu thích Lịch sử và Tiếng Anh, từng đạt hai giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh liên tiếp (2024, 2025). Lam từng chia sẻ rằng Olympia “không chỉ là cuộc thi, mà là hành trình trưởng thành”. Ngoài giờ học, nam sinh mê đọc sách và nghe nhạc Sơn Tùng M-TP.

Đoàn Thanh Tùng

Từ vị trí “Nhì tháng cao điểm nhất” của Quý 3, Đoàn Thanh Tùng đã bất ngờ bứt phá mạnh mẽ ở vòng thi Quý, kết thúc với 255 điểm, mang cầu truyền hình về cho Khánh Hòa. Đây cũng là lần thứ hai trường Chuyên Lê Quý Đôn góp mặt trong trận chung kết Olympia.

doan thanh tung o25 86204190708164703528382

Đoàn Thanh Tùng xuất sắc mang về cầu truyền hình thứ hai cho trường THPT Lê Quý Đôn (Khánh Hoà)

Trước khi đến với Olympia, Thanh Tùng còn là một "cao thủ" môn Sinh học với một bảng thành tích ấn tượng: Thủ khoa tỉnh, Huy chương Bạc Olympic 30/4, giải Khuyến khích quốc gia môn Sinh. Ngoài học tập, cậu bạn thích đọc sách và chơi Thể thao để cân bằng năng lượng

Trần Bùi Bảo Khánh

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt ở chung kết, sau khi giành chiến thắng ấn tượng với 270 điểm tại trận thi Quý đặc biệt, có sự cạnh tranh lớn khi có tới 5 thí sinh do sự cố của chương trình ở cuộc thi Tháng trước đó. Mặc dù là thí sinh cuối cùng với ít thời gian ôn luyện hơn nhưng ngược lại, Bảo Khánh đã tích lũy kinh nghiệm từ các thí sinh thi trước để làm hành trang tốt nhất cho mình trong trận chung kết.

z7135261297422 44a01b9908a7020 1294 9462 1760950289

Bảo Khánh giành tấm vé cuối vào trận chung kết với thành tích ấn tượng.

Nam sinh Ams được biết đến là một học sinh giỏi toàn diện và có trí nhớ cực tốt khi hầu như nhớ mọi thứ chỉ sau một lần quan sát hoặc nghe. Chính trí nhớ đặc biệt này đã giúp cậu bạn xử lý nhanh các dạng câu hỏi suy luận, đồng thời phản ứng linh hoạt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ tại Đường lên đỉnh Olympia. Thành tích học tập của Bảo Khánh cũng rất đáng nể: Giải Nhất cấp thành phố các môn khoa học, Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên 2025.

Ngoài học giỏi, Khánh còn cực kỳ năng động. Cậu bạn là thành viên Ban tổ chức Science Tornado - sự kiện học thuật lớn của trường, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn CLB Tâm lý học.

Tổng hợp

Trang Vũ - Đông

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ai-se-la-quan-quan-duong-len-dinh-olympia-nam-thu-25-a584497.html
Cùng chủ đề
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Tin tức
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, đưa Trần Bùi Bảo Khánh...

Mưa lớn và ngập sâu, nhiều trường Hà Nội ra thông báo khẩn Tin tức
Mưa lớn và ngập sâu, nhiều trường Hà Nội ra thông báo khẩn

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều trường học ở Hà Nội sáng 7/10 đã...

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026 Tin tức
Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về...

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân Tin tức
Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

TP.HCM nâng mức trợ cấp cho trẻ mầm non con công nhân lên 240.000 đồng/tháng. Học sinh, sinh viên là...

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng Tin tức
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt...

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý! Tin tức
Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đã lên kế hoạch nhập học cho tân sinh viên.

Mới cập nhật
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, đưa Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chạm tay vòng nguyệt quế danh giá.

2 giờ trước Tin tức

Tưng bừng ngày hội thể thao toàn dân phường Đại Mỗ

Tưng bừng ngày hội thể thao toàn dân phường Đại Mỗ

Sáng ngày 26/10, phường Đại Mỗ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I – năm 2025. Sự kiện là hoạt động chính trị – xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 giờ trước THỂ THAO

Triển lãm nghệ thuật “Sợi” của Thảo Nguyên Phương: Khi sợi hóa thân thành tranh vẽ

Triển lãm nghệ thuật “Sợi” của Thảo Nguyên Phương: Khi sợi hóa thân thành tranh vẽ

“Sợi” không chỉ kết nối vật chất, mà còn kết nối con người với những mảnh ký ức thầm lặng ẩn sâu trong chính mình. Ở đó, nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương để chất liệu quen thuộc ấy thể hiện tiếng nói nghệ thuật của mình. Những đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ… dưới bàn tay người nghệ sĩ trở thành những nhịp thở cảm xúc, là dấu vết thời gian được khâu lại bằng sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

5 giờ trước Giải trí

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

14 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles?

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles?

Taylor Swift và The Beatles đều trở thành biểu tượng của hai thế hệ âm nhạc.

14 giờ trước Âm nhạc

Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro thể hiện tốt sau baif kiểm tra độ bền của kênh JerryRigEverything. Tuy nhiên, phần mặt lưng sử dụng chất liệu nhựa đã không đáp ứng được kỳ vọng về một mẫu flagship cao cấp.

14 giờ trước Thiết bị

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.

1 ngày trước Pháp luật

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker Bách Khỉ thu hút nhiều ý kiến tranh cãi.

1 ngày trước Hậu trường

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tranh luận khi để Thiện Nhân và Hồ Văn Cường xuất hiện ít trong đêm nhạc "Nốt thương" diễn ra tại TP.HCM vào 24/10.

1 ngày trước Showbiz

Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc 'đỉnh của chóp', nàng Á hậu còn khiến khán giả ngưỡng mộ vì câu chuyện tình ngọt ngào tựa cổ tích.

1 ngày trước Showbiz