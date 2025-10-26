Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh đến từ Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.

Hành trình leo núi trí tuệ của Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã đi đến chặng cuối cùng. Bốn “nhà leo núi” xuất sắc nhất cùng bước vào trận chung kết năm nay là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Olympia năm thứ 25.

Không khí “nóng rực” đã lan tỏa khắp các điểm cầu truyền hình. Ngoài điểm cầu chính tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam do MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy dẫn chương trình, 4 điểm cầu trực tiếp được đặt tại các địa phương có thí sinh lọt vào vòng chung kết. Trong đó bao gồm: Nhà hát sông Hương (Huế) - MC Đức Bảo, Quảng trường 2/4 (Khánh Hoà) - MC Công Tố, Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) - MC Phí Linh và Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) - MC Mù Tạt.

Trước đó, các thí sinh tham gia trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 cũng đã bốc thăm vị trí chính thức trong hành trình leo núi cuối cùng này. Vị trí từ 1 - 4 lần lượt như sau: Duy Khoa, Thanh Tùng, Bảo Khánh và Nhựt Lam.

Lê Quang Duy Khoa

Giành vòng nguyệt quế Quý 1 với 160 điểm, Duy Khoa là người đầu tiên góp mặt ở trận chung kết năm thứ 25. Chiến thắng của Khoa cũng giúp Huế lần thứ 3 liên tiếp có cầu truyền hình Olympia, nâng tổng số lần trường Quốc học góp mặt trong trận chung kết lên con số 8 - nhiều nhất cả nước tính đến hiện tại, trong đó, có 3 Quán quân chung kết Năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024). Nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết, Huế sẽ là địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

Duy Khoa là thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào trận chung kết.

Duy Khoa nổi bật với phong thái điềm tĩnh, chắc chắn trong từng phần thi và bảng thành tích học tập cực “khủng”: Quán quân Nguyệt Quế Đỏ VI, giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh (2025–2026), giải Nhất Olympic Tiếng Anh IOE toàn quốc. Ngoài giờ học, nam sinh thích đọc tiểu thuyết kinh điển và nghe nhạc thư giãn.

Nguyễn Nhựt Lam

Với 290 điểm, Nguyễn Nhựt Lam không chỉ giành chiến thắng ở Quý 2 mà còn là thí sinh có số điểm cao nhất trong 4 nhà leo núi năm nay. Thành tích này cũng giúp trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp) lần đầu tiên có cầu truyền hình Olympia.

Nhựt Lam là thí sinh có số điểm cao nhất trong 4 nhà leo núi năm nay.

Dù là thí sinh duy nhất không học trường chuyên, Nhựt Lam lại thể hiện bản lĩnh cực kỳ vững vàng. Cậu bạn đặc biệt yêu thích Lịch sử và Tiếng Anh, từng đạt hai giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh liên tiếp (2024, 2025). Lam từng chia sẻ rằng Olympia “không chỉ là cuộc thi, mà là hành trình trưởng thành”. Ngoài giờ học, nam sinh mê đọc sách và nghe nhạc Sơn Tùng M-TP.

Đoàn Thanh Tùng

Từ vị trí “Nhì tháng cao điểm nhất” của Quý 3, Đoàn Thanh Tùng đã bất ngờ bứt phá mạnh mẽ ở vòng thi Quý, kết thúc với 255 điểm, mang cầu truyền hình về cho Khánh Hòa. Đây cũng là lần thứ hai trường Chuyên Lê Quý Đôn góp mặt trong trận chung kết Olympia.

Đoàn Thanh Tùng xuất sắc mang về cầu truyền hình thứ hai cho trường THPT Lê Quý Đôn (Khánh Hoà)

Trước khi đến với Olympia, Thanh Tùng còn là một "cao thủ" môn Sinh học với một bảng thành tích ấn tượng: Thủ khoa tỉnh, Huy chương Bạc Olympic 30/4, giải Khuyến khích quốc gia môn Sinh. Ngoài học tập, cậu bạn thích đọc sách và chơi Thể thao để cân bằng năng lượng

Trần Bùi Bảo Khánh

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt ở chung kết, sau khi giành chiến thắng ấn tượng với 270 điểm tại trận thi Quý đặc biệt, có sự cạnh tranh lớn khi có tới 5 thí sinh do sự cố của chương trình ở cuộc thi Tháng trước đó. Mặc dù là thí sinh cuối cùng với ít thời gian ôn luyện hơn nhưng ngược lại, Bảo Khánh đã tích lũy kinh nghiệm từ các thí sinh thi trước để làm hành trang tốt nhất cho mình trong trận chung kết.

Bảo Khánh giành tấm vé cuối vào trận chung kết với thành tích ấn tượng.

Nam sinh Ams được biết đến là một học sinh giỏi toàn diện và có trí nhớ cực tốt khi hầu như nhớ mọi thứ chỉ sau một lần quan sát hoặc nghe. Chính trí nhớ đặc biệt này đã giúp cậu bạn xử lý nhanh các dạng câu hỏi suy luận, đồng thời phản ứng linh hoạt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ tại Đường lên đỉnh Olympia. Thành tích học tập của Bảo Khánh cũng rất đáng nể: Giải Nhất cấp thành phố các môn khoa học, Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên 2025.

Ngoài học giỏi, Khánh còn cực kỳ năng động. Cậu bạn là thành viên Ban tổ chức Science Tornado - sự kiện học thuật lớn của trường, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn CLB Tâm lý học.

