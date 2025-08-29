Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng của bão khẩn trương khắc phục trước ngày 1/9. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra dông lốc, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng trong bão số 5 vừa qua, 411 điểm trường được ghi nhận bị tốc mái, hư hỏng.

Thông qua Công điện số 151/CĐ-TTg ngày 29/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước thềm năm học mới 2025-2026, các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại tại các cơ sở Giáo dục và tập trung triển khai khắc phục.

Trước ngày 1/9, lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và nhân dân được huy động cần phải hoàn thành công tác xử lý vệ sinh, sửa chữa trường lớp để bảo đảm khai giảng đúng tiến độ. Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập.

Chính phủ cũng yêu cầu địa phương chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm tiến độ. Nếu vượt quá khả năng, các tỉnh cần đề xuất hỗ trợ từ trung ương để xử lý.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng giao nhiệm vụ tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ kịp thời các địa phương.

Bộ phải chỉ đạo các Sở GD&ĐT nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, đặc biệt tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong tháng 7 và 8, đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, bộ cần chủ động vận động các đơn vị, cơ quan liên quan hỗ trợ trang thiết bị, sách giáo khoa, đồ dùng học tập để bảo đảm học sinh có đầy đủ điều kiện bước vào năm học mới.