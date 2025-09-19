Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

19:52 19/09/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly. Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa, nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

vu khong, hoa hau, Bui Quynh Hoa anh 1

Đối tượng Lê Hương Ly.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/khoi-to-doi-tuong-le-huong-ly-ve-toi-vu-khong-hoa-hau-bui-quynh-hoa-post1586143.html
Cùng chủ đề
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền Pháp luật
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc...

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh Pháp luật
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có...

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng' Pháp luật
Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường...

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng Pháp luật
Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều...

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế Pháp luật
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công...

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80 Pháp luật
Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm...

Mới cập nhật
4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc của một người. Bốn kiểu nhắn tin đặc trưng của người EQ thấp là: trả lời cụt lủn, nhắn dồn dập, xả cảm xúc tiêu cực, và thiếu rõ ràng nhất quán.

14 giờ trước GEN Z

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

14 giờ trước Pháp luật

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.

14 giờ trước Pháp luật

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

14 giờ trước Pháp luật

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Xổ số là một hình thức giải trí truyền thống được nhiều người Việt quan tâm. Trong thời đại công nghệ số, việc cập nhật kết quả xổ số hàng ngày đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đảm bảo được tốc độ cập nhật nhanh, dữ liệu chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Với sứ mệnh cung cấp thông tin trực tiếp kết quả 3 miền một cách minh bạch và đầy đủ nhất, XoSoDienTu.com đã và đang trở thành điểm đến đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích xổ số trên khắp cả nước.

16 giờ trước Đời sống

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo 2025 (FBC ASEAN), Intech Group mang đến những giải pháp tự động hóa và sản xuất hiện đại, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước.

17 giờ trước CÔNG NGHỆ

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Giới Thiệu Đối với những người yêu thích và đam mê thưởng thức các dòng rượu ngoại, tìm kiếm những cửa hàng uy tín, chất lượng luôn là một thách thức không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự ra đời của Rượu...

20 giờ trước Kinh doanh

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành hung khi nhắc nhở khách ngưng hút thuốc trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

1 ngày trước Đời sống

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão RAGASA đang di chuyển vào Biển Đông với cường độ tăng nhanh, dự báo đạt cấp 14–16, giật trên cấp 17, gây sóng cao hơn 10m và biển động dữ dội.

1 ngày trước Đời sống

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học từ năm 2026, nhằm giảm tải cho hệ thống và khuyến khích thí sinh chọn lựa kỹ lưỡng hơn.

1 ngày trước Tin tức