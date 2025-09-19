Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão RAGASA đang di chuyển vào Biển Đông với cường độ tăng nhanh, dự báo đạt cấp 14–16, giật trên cấp 17, gây sóng cao hơn 10m và biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (19/9), bão RAGASA đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 7 giờ, tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.000 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24–72 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc, vận tốc trung bình 10 km/h và có Xu hướng mạnh dần lên. Đến 7 giờ ngày 20/9, bão có khả năng đạt cấp 10, giật cấp 12, ở vị trí 16,8 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông.

Ảnh minh hoạ

Đến sáng 21/9, bão mạnh thêm lên cấp 12–13, giật cấp 16, ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông. Đến ngày 22/9, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, đạt cường độ cấp 14–15, giật trên cấp 17, ở vị trí 19,4 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông.

Trong khoảng 72–120 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Về tác động, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển được dự báo cao trên 10 m, biển động dữ dội, gây nguy hiểm đặc biệt cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.