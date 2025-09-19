Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

10:28 19/09/2025
Bão RAGASA đang di chuyển vào Biển Đông với cường độ tăng nhanh, dự báo đạt cấp 14–16, giật trên cấp 17, gây sóng cao hơn 10m và biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (19/9), bão RAGASA đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 7 giờ, tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.000 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24–72 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc, vận tốc trung bình 10 km/h và có Xu hướng mạnh dần lên. Đến 7 giờ ngày 20/9, bão có khả năng đạt cấp 10, giật cấp 12, ở vị trí 16,8 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông. 
Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ

Đến sáng 21/9, bão mạnh thêm lên cấp 12–13, giật cấp 16, ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông. Đến ngày 22/9, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, đạt cường độ cấp 14–15, giật trên cấp 17, ở vị trí 19,4 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông.

Trong khoảng 72–120 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Về tác động, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. 

Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển được dự báo cao trên 10 m, biển động dữ dội, gây nguy hiểm đặc biệt cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bao-chong-bao-tren-bien-dong-them-mot-con-bao-voi-cuong-do-rat-manh-202509191021457721.html
Cùng chủ đề
Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần Đời sống
Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành...

Mở đường để tư nhân đầu tư năng lượng quốc gia: Đột phá lớn cho thị trường điện Đời sống
Mở đường để tư nhân đầu tư năng lượng quốc gia: Đột phá lớn cho thị trường điện

Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển dự án năng...

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày Đời sống
Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

Sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp, thị trường vàng trong nước đang đảo chiều với chuỗi ngày giảm liên...

Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9 Đời sống
Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của...

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80 Đời sống
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng...

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 Đời sống
Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người...

Mới cập nhật
4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc của một người. Bốn kiểu nhắn tin đặc trưng của người EQ thấp là: trả lời cụt lủn, nhắn dồn dập, xả cảm xúc tiêu cực, và thiếu rõ ràng nhất quán.

2 giờ trước GEN Z

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

2 giờ trước Pháp luật

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.

2 giờ trước Pháp luật

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

2 giờ trước Pháp luật

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

2 giờ trước Pháp luật

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Xổ số là một hình thức giải trí truyền thống được nhiều người Việt quan tâm. Trong thời đại công nghệ số, việc cập nhật kết quả xổ số hàng ngày đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đảm bảo được tốc độ cập nhật nhanh, dữ liệu chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Với sứ mệnh cung cấp thông tin trực tiếp kết quả 3 miền một cách minh bạch và đầy đủ nhất, XoSoDienTu.com đã và đang trở thành điểm đến đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích xổ số trên khắp cả nước.

4 giờ trước Đời sống

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo 2025 (FBC ASEAN), Intech Group mang đến những giải pháp tự động hóa và sản xuất hiện đại, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước.

5 giờ trước CÔNG NGHỆ

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Giới Thiệu Đối với những người yêu thích và đam mê thưởng thức các dòng rượu ngoại, tìm kiếm những cửa hàng uy tín, chất lượng luôn là một thách thức không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự ra đời của Rượu...

8 giờ trước Kinh doanh

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành hung khi nhắc nhở khách ngưng hút thuốc trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

11 giờ trước Đời sống

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học từ năm 2026, nhằm giảm tải cho hệ thống và khuyến khích thí sinh chọn lựa kỹ lưỡng hơn.

12 giờ trước Tin tức