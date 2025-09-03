Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

21:19 03/09/2025
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc Phòng gửi thư cảm ơn tới các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc Phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, thành công của diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của Nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu, của các tầng lớp Nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập.

Các đồng chí đã 'vượt nắng, thắng mưa' xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm A80, góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới, đến Nhân dân và bạn bè quốc tế", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, bạn bè quốc tế.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, điều này góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Hậu trường khung hình 'tuyệt đối điện ảnh' lễ diễu binh, diễu hành A80 của VTV 0

Báo chí quốc tế ấn tượng lễ diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh của Việt Nam

 

Triệu trái tim yêu nước chào đón các đoàn diễu binh xuống phố 0

 

Lực lượng tham gia diễu binh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đồng bào cả nước

Lực lượng tham gia diễu binh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đồng bào cả nước 0

Anh Văn
 
 
 
 
Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 Đời sống
Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người...

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9 Đời sống
Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào khi trở về giữa tiếng reo hò, cổ vũ...

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9 Đời sống
Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm...

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ Đời sống
Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển...

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Đời sống
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy...

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội Đời sống
Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội...

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 05 – 07/12 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh 2025.

42 phút trước THỂ THAO

Làm Răng Sứ – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Nụ Cười Tự Tin

Làm Răng Sứ – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Nụ Cười Tự Tin

Một nụ cười đẹp luôn là điểm nhấn giúp bạn trở nên tự tin, cuốn hút trong giao tiếp và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nhiều người gặp phải tình trạng răng ố vàng, xỉn màu, hở kẽ hay sứt mẻ khiến họ ngại cười, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

1 giờ trước Phòng khám

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới, điều đáng ngại là những biến chứng nặng của bệnh chàm xảy ra và cách phòng tránh thì ít người còn biết đến.

7 giờ trước Bệnh thường gặp

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Một số người nhận thấy mình bị muỗi đốt nhiều hơn người khác một cách bất thường. Các nhà khoa học đã chỉ ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này.

20 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội "buôn lậu" và "trốn thuế".

20 giờ trước Pháp luật

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

Tối 3/9, U23 Việt Nam đánh bại Bangladesh 2-0, qua đó vượt qua Yemen để vươn lên dẫn đầu bảng C, vòng loại U23 châu Á.

20 giờ trước Bóng đá

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người thân bịn rịn tiễn các chiến sĩ miền Nam sau nhiệm vụ A80, với những cái ôm, nụ cười, lời chúc và cả cái nắm tay thật chặt trước giờ tàu lăn bánh.

20 giờ trước Đời sống

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào khi trở về giữa tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả đứng tại sân vận động Hàng Đẫy.

2 ngày trước Đời sống

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm kích phô diễn sức mạnh.

2 ngày trước Đời sống

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển cùng đội hình xe tăng, tên lửa trên bộ, tạo nên bức tranh hùng tráng.

2 ngày trước Đời sống