Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc Phòng gửi thư cảm ơn tới các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc Phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, thành công của diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của Nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu, của các tầng lớp Nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập.

Các đồng chí đã 'vượt nắng, thắng mưa' xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm A80, góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới, đến Nhân dân và bạn bè quốc tế", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, bạn bè quốc tế.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, điều này góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kỷ nguyên mới.