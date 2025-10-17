Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty uy tín về sức khỏe và thể chất, đã tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.

Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho 15 trung tâm Casa Herbalife tại Việt Nam để hỗ trợ bữa ăn hằng ngày cho hơn 3.000 trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi các đối tác này. Được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013, chương trình Casa Herbalife là một sáng kiến chủ đạo trong cam kết lâu dài của Herbalife nhằm đóng góp hỗ trợ cộng đồng và góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn.

​​​​​Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia & Thái Lan cùng Thành Viên Độc Lập Herbalife tại lễ tái ký kết tại Trường Xã Đàn – Hà Nội.

Trong giai đoạn 2025-2026, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ Đồng (tương đương 254.000 USD) cho 15 trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc:

• Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm tại tỉnh Gia Lai

• Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương tại Thành phố Cần Thơ

• Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành Phố Hồ Chí Minh (WOCA)

• Trường Phổ Thông Cơ Sở Xã Đàn tại Hà Nội

• Trung Tâm Công Tác Xã Hội Tỉnh Nghệ An

• Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ (tên trước đây là Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Mồ Côi Tàn Tật Việt Trì)

• Trường Phổ Thông Cơ Sở Nguyễn Đình Chiểu tại Hà Nội

• Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội và Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk

• Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương tại Thành Phố Hồ Chí Minh

• Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Đà Nẵng

• Bệnh Viện K tại Hà Nội

• Cơ Sở Bảo Trợ Trẻ Em An Tây tại TP.Huế

• Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Pleiku (tên trước đây là Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp tỉnh Gia Lai) tại tỉnh Gia Lai

• Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hưng Yên Cơ Sở 2 (tên trước đây là Trường Phục Hồi Chức Năng và Dạy Nghề Cho Người Khuyết Tật Khoái Châu)

• Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long (tên trước đây là Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Trà Vinh)

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên của Herbalife Việt Nam còn thường xuyên đến thăm các Trung tâm Casa Herbalife nhân các dịp đặc biệt như Tết Cổ Truyền, Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, và Tết Trung Thu để tổ chức các hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm. Ngoài ra, từ năm 2021, Herbalife Việt Nam còn triển khai chương trình Ngôi Sao để khuyến khích các em nhỏ tại các trung tâm Casa Herbalife áp dụng thói quen sống năng động lành mạnh.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi Chương trình Casa Herbalife đã mang lại những thay đổi tích cực cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua việc giúp các em tiếp cận với những bữa ăn lành mạnh mỗi ngày trong suốt 12 năm qua. Những kết quả tuyệt vời này là nhờ vào sự hào phóng và tấm lòng nhân ái của các Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam cũng như sự tận tâm của các đối tác Casa Herbalife. Phù hợp với các ưu tiên về Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (CSR) của Herbalife trên toàn cầu, chúng tôi cam kết mạnh mẽ duy trì và mở rộng Chương trình Casa Herbalife để giúp thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn sống cuộc sống tốt hơn thông qua dinh dưỡng cân bằng và lối sống năng động."

Cô Nguyễn Thị Thơm, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ lâu dài của Chương trình Casa Herbalife và Herbalife Việt Nam trong suốt 12 năm qua. Nhờ vào tấm lòng hảo tâm và những đóng góp quý báu của công ty, nhiều trẻ em tại trung tâm chúng tôi đã có cơ hội phát triển khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng hơn."

Cô Nông Thị Châm, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Pleiku, cho biết: "Sau một năm triển khai Chương trình tại trung tâm, chúng tôi rất phấn khởi khi Chương trình được triển khai đúng mục tiêu và đạt được những kết quả tốt đẹp, mang lại nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần cho trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Việc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình Casa Herbalife là một thông tin tuyệt vời cho trung tâm của chúng tôi."

Cô Huỳnh Tiểu Hương, Giám Đốc Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến các anh, chị Thành Viên Độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam dành thời gian đến thăm các con. Lòng nhân ái và sự hỗ trợ thiết thực của các anh, chị đã mang đến thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống cho các con và giúp các con tự tin hơn. Cảm ơn các anh, chị đã tạo ra những tác động ý nghĩa này".

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, phát biểu: "Thay mặt Nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chương trình Casa Herbalife Việt Nam vì sự hỗ trợ quý báu dành cho các con học sinh khuyết tật. Sự tận tâm và lòng nhân ái mà các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam dành cho các con trong liên tục 7 năm từ khi Chương trình được triển khai đã mang đến nhiều tác động tích cực cho cuộc sống của các con."

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ: "Kể từ khi Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại trường vào năm 2022, nhà trường đã chứng kiến những thay đổi tích cực đáng kể về sức khỏe và hạnh phúc của các con học sinh nhờ những bữa ăn lành mạnh từ Chương trình. Bên cạnh sự hỗ trợ quý báu về mặt tài chính, các tình nguyện viên của Herbalife còn mang đến niềm vui và động lực to lớn cho các con học sinh trong mỗi lần đến thăm."

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội và Trẻ Em Đắk Lắk, cho biết: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ quý báu và tấm lòng nhân ái của Herbalife Việt Nam. Những đóng góp của công ty rất có ý nghĩa và thiết thực, giúp chúng tôi tạo nên những thay đổi tích cực đáng kể cho cuộc sống của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm."

Cô Nguyễn Thị Huệ, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP.HCM (WOCA), chia sẻ: ""Sự hỗ trợ lâu dài và hiệu quả từ Chương trình Casa Herbalife và Herbalife Việt Nam đã mang lại những thay đổi tích cực đáng kể cho các em nhỏ tại bảy mái ấm. Nhờ vào những bữa ăn lành mạnh hơn và những sáng kiến ý nghĩa như Chương trình STAR, các em đã trở nên cứng cáp, khỏe mạnh, và tự tin hơn trong việc vượt qua những thách thức để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn."

Cô Từ Thị Cẩm Thơ, Giám đốc Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương, phát biểu: "Sự quan tâm và hỗ trợ to lớn của Herbalife Việt Nam, cùng với sự tận tâm của các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Công ty trong những năm qua, đã góp phần giúp cải thiện đáng kể sức khỏe và hạnh phúc của các em nhỏ tại Nhà Nuôi Trẻ. Thay mặt các em và nhân viên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại Herbalife Việt Nam vì lòng nhân ái và sự hào phóng của các quý anh chị."

Cô Nguyễn Thị Nghĩa, Giám Đốc Trường Phổ Thông Chuyên Biệt Phú Thọ, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến những tác động tích cực của Chương trình đối với sức khỏe của các con. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa khuyến khích các con hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên hơn. Tôi vô cùng trân trọng khi chúng ta tiếp tục chương trình hợp tác ý nghĩa này để mang lại những thay đổi đáng kể cho các con cả về thể chất lẫn tinh thần."

Cô Đặng Thanh Tùng, Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Đà Nẵng, chia sẻ: "Tôi vô cùng trân trọng sự tận tâm và lòng nhân ái của các tình nguyện viên Herbalife Việt Nam dành cho các em. Chứng kiến các anh, chị giao lưu cùng các em khiến tôi vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Tình yêu thương và sự hỗ trợ không ngừng của các anh, chị là nguồn động viên tuyệt vời cho các em, giúp các em cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn."

Cô Nguyễn Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hưng Yên - phụ trách Cơ sở 2, cho biết: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng tới Herbalife Việt Nam, cùng các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Công ty, vì sự quan tâm và hỗ trợ hào phóng dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Chứng kiến những thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần của các em sau một năm kể từ khi Chương trình Casa Herbalife được triển khai, tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, giúp các em trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn."

Ông Dương Văn Quảng, Giám Đốc Trung Tâm Công Tác Xã Hội tỉnh Nghệ An, chia sẻ: "Sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ Chương trình Casa Herbalife thực sự có ý nghĩa đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Herbalife Việt Nam vì sự hào phóng và tấm lòng nhân ái khi triển khai chương trình này tại trung tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với công ty để đảm bảo các em được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn."

Cô Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em An Tây, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ này, vì nó không chỉ giúp các em được tiếp cận với những bữa ăn dinh dưỡng mà còn góp phần giúp hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và thúc đẩy lối sống năng động ở các em. Sự hỗ trợ từ Chương trình Casa Herbalife có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, và chúng tôi hy vọng sẽ duy trì và phát triển chương trình hợp tác này lâu dài vì lợi ích của các em."

Ông Lê Văn Nghiệm, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Từ khi Chương trình Casa Herbalife Việt Nam được triển khai, các em nhỏ và người cao tuổi, người khuyết tật tại trung tâm chúng tôi đều được cung cấp bữa ăn dinh dưỡng hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, các chuyến thăm thường xuyên của các Thành Viên Độc Lập Herbalife Việt Nam đến trung tâm cũng mang lại niềm vui và sự động viên cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm."

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) trên toàn cầu. Kể từ khi được triển khai, Chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 32 tỷ Đồng (tương đương hơn 1,25 triệu Đô la Mỹ), mỗi năm hỗ trợ thiết thực cho hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi