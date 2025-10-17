Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

07:29 17/10/2025
Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị giam giữ, tra tấn và bị ép tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Hai nạn nhân người Hàn Quốc kể lại trải nghiệm bị tra tấn bên trong trại lừa đảo ở Campuchia hôm 16/10. Ảnh: Korea Times.

Đầu tháng 10, cảnh sát tỉnh Sihanoukville của Campuchia đã giải cứu thành công hai công dân Hàn Quốc khỏi một khu nhà ở bất hợp pháp. Hai người đàn ông - được gọi là A (28 tuổi) và B (35 tuổi) - đã chia sẻ với tờ Hankook Ilbo về quãng thời gian kinh hoàng sống trong trại lừa đảo ở Campuchia.

“Tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay”, một người kể lại, nhớ tới nhiều tháng bị đánh đập và tra tấn bằng điện.

Cả hai đều bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ lương cao”. Thực chất, họ bị đưa tới một trong những ổ tội phạm khét tiếng nhất khu vực, được gọi là "khu phức hợp lừa đảo", "khu phức hợp chích điện".

"Mùi máu vẫn vương sau 1 tuần"

Atrước đó làm việc tại một công ty Hàn Quốc. Hồi tháng 2, anh nhìn thấy một bài đăng trên Telegram tuyển dụng “những người có kinh nghiệm với chương trình máy tính”. Bài quảng cáo hứa hẹn “phòng riêng, thực đơn kiểu Hàn và mức lương hàng tháng từ 8-15 triệu won (5.600-10.500 USD)”.

Tin vào cơ hội “trong mơ” này, anh đã bay tới Campuchia. Ngay sau khi tới nơi, anh bị đưa tới một cơ sở lừa đảo qua điện thoại ở tỉnh Sihanoukville. Kháng cự, A bị đánh bằng ống kim loại và bị chuyển tới “Khu phức hợp số 10”, một trong những khu nhà đáng sợ nhất gần Poipet giáp biên giới Thái Lan.

B cũng bị lừa tương tự. Trong lúc tìm cách trốn thoát, anh bị bắt lại và bán cho một nhóm khác với giá 3.000 USD. B cứ bị mua đi bán lại, và “giá” cứ thế tăng lên, 5.000 USD rồi tới 8.000 USD.

“Nếu muốn rời đi, trả 8.000 USD đây, cộng thêm tiền ăn, tiền ở và thậm chí cả không khí mày đã hít thở”, một tên canh gác nói với B.

lua dao o campuchia anh 1

Những vết tích trên người A sau thời gian dài bị tra tấn trong trại lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Korea Times.

Bên trong khu phức hợp, nhân quyền không tồn tại. “Chúng tôi bị đối xử tồi tệ hơn cả chó gà”, cả hai nạn nhân nói.

12 người nằm chung trên hai chiếc giường và chỉ được ăn một bát mì mỗi ngày. Ban ngày, họ làm việc nhưng bị xích chân. Ban đêm, họ bị còng tay vào giường.

Cả hai mô tả phòng G106 là nơi đáng sợ nhất - phòng tra tấn. Nạn nhân bị treo lên trần nhà hoặc dí dùi cui điện vào đùi. Họ thường ngất đi trong những căn phòng tối om, không ánh sáng, không thể phân biệt ngày đêm.

“Một người đàn ông Trung Quốc chạy trốn đã bị đánh chết ngay trước mặt chúng tôi. Tên quản lý dọa sẽ ném chúng tôi vào lò thiêu nếu định làm vậy”, B kể lại.

“Họ bắt tôi lau sạch vết máu trên tường và sàn nhà. Mùi máu vẫn còn vương trên tay tôi suốt một tuần”, A kể thêm. Có lúc A còn nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng do bị còng tay liên tục nên A không làm được.

Hai lần tìm cách trốn khỏi "địa ngục trần gian"

Hồi tháng 8, A tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một tên canh gác với lý do gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn gái. Anh đã gửi tin nhắn xin giải cứu qua Telegram tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực này bị phát hiện chỉ sau 2 tiếng. Cả hai lại bị tra tấn và xích vào giường suốt một tháng, chỉ được phép dùng nhà vệ sinh một lần/ngày.

Sau đó, họ chuyển đến một tòa nhà khác. Tòa nhà này được ngụy trang thành khách sạn, nhưng thực chất thực hiện hoạt động lừa đảo. Họ phải đóng giả làm quan chức Hàn Quốc qua điện thoại và quản lý cam kết sẽ thả họ ra nếu “kiếm được 1 tỷ won”.

Tuy nhiên, cả hai không bỏ cuộc. Lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống Wifi, họ để lại tin nhắn chi tiết về vị trí trong thư mục "gửi cho chính mình" của một tài khoản webmail. Sau đó, A chia sẻ thông tin đăng nhập cho gia đình và văn phòng của Nghị sĩ Park Chan-dae thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc. Nhờ đó, họ được cảnh sát địa phương giải cứu vào ngày 26/9, 160 ngày sau khi bị bắt cóc.

“Tôi không nghĩ mình còn sống nếu lần đó lại thất bại”, A nói, giọng run run.

lua dao o campuchia anh 2

A cho phóng viên xem thư mục "gửi cho chính mình", một trong những cách anh dùng để báo vị trí cho cơ quan chức năng. Ảnh: Korea Times.

Cả hai hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ với tư cách nhân chứng. Chưa rõ thời điểm cả hai có thể trở về Hàn Quốc bởi giới chức Campuchia vẫn đang xét xử và xác minh danh tính.

"Giờ tôi chỉ muốn được về nhà”, A nói, cố kìm nước mắt.

Khi được hỏi muốn làm gì đầu tiên sau khi trở về, anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: “Tôi chỉ muốn gặp gia đình”.

Ngày 15/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết có khoảng 1.000 người Hàn Quốc có khả năng đang làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

“Có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc trong ‘ngành công nghiệp’ lừa đảo ở Campuchia, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc”, ông Wi chia sẻ.

A kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hành động mạnh mẽ hơn nữa. “Có rất nhiều người giống tôi, đến đây tìm việc làm và cuối cùng mắc kẹt. Chính phủ cần can thiệp tích cực hơn”, anh nói.

Ngày 15/10, lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu đã đến Phnom Penh. Đoàn gặp gỡ các quan chức Campuchia để tìm kiếm và bảo vệ khoảng 80 công dân chưa rõ tung tích, đồng thời thảo luận về khả năng khám nghiệm tử thi và hồi hương một sinh viên khác bị tra tấn tới chết.

