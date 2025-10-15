Chân dung ông Nguyễn Hữu Tuất - CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Cùng với Shark Bình, ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc NextPay, là một trong 3 người sáng lập nên PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech) - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Hữu Tuất từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhiều dự án thuộc hệ sinh thái NextTech. Ảnh: T.L.

Chiều 14/10, tại buổi họp báo công bố kết quả điều tra một số vụ án kinh tế nghiêm trọng, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) - cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech - về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong những cộng sự gắn bó lâu năm nhất với Shark Bình, đồng thời cũng là gương mặt có ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của NextTech.

Ông Tuất tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cùng với Shark Bình, ông Tuất là một trong 3 nhà sáng lập PeaceSoft - tiền thân của Tập đoàn NextTech.

Trong những năm đầu

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và ông Nguyễn Hữu Tuất tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Năm 2013, ông Tuất đảm nhiệm vị trí CEO MPOS - công ty chuyên cung cấp giải pháp thanh toán trên nền tảng di động thuộc hệ sinh thái PeaceSoft (sau này là NextTech). Sự kiện ra đời của MPOS đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình mở rộng của tập đoàn từ thương mại điện tử sang fintech.

Đến năm 2018, ông Tuất tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân khi sáng lập và điều hành FastGo, ứng dụng gọi xe “Make in Vietnam” ra đời với tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với Grab và Gojek trên sân nhà.

Theo chia sẻ của ông Tuất khi đó, FastGo không xuất phát từ cơ hội Uber rút khỏi Việt Nam mà được ấp ủ từ năm 2015, nhằm hỗ trợ các hãng taxi truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các ứng dụng nước ngoài. Sau nhiều năm hoàn thiện công nghệ, đến tháng 6/2018, FastGo chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý của giới khởi nghiệp Việt Nam.

FastGo từng thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức như Vinacapital Ventures. Ảnh: FastGo.

Ứng dụng này từng được xem là “hiện tượng startup” khi tuyên bố không tăng giá cước vào giờ cao điểm, đồng thời miễn phí chiết khấu cho tài xế, chỉ thu khoản phí cố định 30.000 đồng/ngày. Mô hình này nhanh chóng tạo được tiếng vang và giúp FastGo mở rộng hoạt động ra Myanmar, Singapore, với mục tiêu đạt 10 triệu người dùng vào năm 2021.

Tuy nhiên, đà phát triển của FastGo bắt đầu chững lại vào cuối năm 2019. Sau 8 tháng hoạt động, số lượng tài xế chỉ tăng thêm 20.000 người, thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Từ năm 2020, FastGo dần rơi vào quên lãng giữa cuộc đua khốc liệt của các nền tảng gọi xe ngoại.

Tới tháng 5/2021, ứng dụng chính thức ngừng cập nhật, khép lại hành trình ngắn ngủi của một dự án từng được kỳ vọng là “niềm tự hào của startup Việt”.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam cùng Shark Bình, trên cương vị Tổng giám đốc NextPay, ông Nguyễn Hữu Tuất được xem là người dẫn dắt chiến lược chuyển đổi số của tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt.

Dưới sự điều hành của ông, NextPay mở rộng mạnh mẽ hoạt động ở mảng fintech, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử, hệ thống máy POS, Phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị thông minh TingBox. Các sản phẩm này được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng là hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ, giúp họ tiếp cận hạ tầng thanh toán số dễ dàng và chi phí thấp hơn.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, NextPay hiện có khoảng 1.000 nhân viên, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, vận hành mạng lưới hơn 80.000 điểm chấp nhận thanh toán, tương đương 12% tổng số điểm POS trên thị trường Việt Nam.