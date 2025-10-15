Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp

16:22 15/10/2025
Giá bạc đang cao nhất mọi thời đại nhưng nhu cầu mua của khách vẫn rất cao, nhiều cửa hàng đã phải thông báo tạm dừng bán ra để tập trung sản xuất các đơn hàng cũ.

Cập nhật đến cuối ngày 14/10, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 1,971 - 2,032 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 20.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trong khi đó, mức giá phổ biến ở Hà Nội là 1.644.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.674.000 đồng/lượng (bán ra). Còn tại TP.HCM, giá chốt phiên phổ biến ở mức 1.646.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.680.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết vượt 53 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy, cũng giống như giá vàng, giá bạc đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

gia bac tang, chuyen gia canh bao, Tap doan Phu Quy anh 1

Nhiều cửa hàng lớn tại Hà Nội ra thông báo tạm dừng bán bạc miếng và bạc thỏi.

Tuy giá bạc đang rất cao nhưng lượng người mua bạc để đầu tư, tích trữ vẫn rất đông khiến nhiều cửa hàng lớn ở Hà Nội đã phải tạm dừng bán bạc miếng và bạc thỏi.

Ghi nhận vào ngày 14/10, các cửa hàng kinh doanh bạc như Phú Quý, Vàng bạc Kim Dung, Ancarat...đã ra thông báo ngừng nhận đơn hàng mới và cũng chưa hứa hẹn ngày bán trở lại.

Tại Ancarat phố Xã Đàn, nhân viên ở đây cho biết cửa hàng đã ngừng nhận đơn hàng mới cho sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi từ ngày 10/10 cho tới khi có thông báo mới. Nguyên nhân đến từ nhu cầu mua bạc trong những ngày gần đây của khách hàng quá cao, trong khi công suất sản xuất bạc lại có giới hạn.

gia bac tang, chuyen gia canh bao, Tap doan Phu Quy anh 2

Loại bạc thỏi 1kg đang được nhiều nhà đầu tư chọn mua để tích lũy.

"Phần lớn khách hàng thường mua loại bạc thỏi 1kg để đầu tư, tích trữ. Nhiều người đặt mua bạc với số lượng lớn nên cửa hàng bị quá tải", nhân viên này nói.

Tương tự, tại cửa hàng vàng bạc Hoàng Kim (phố Giảng Võ), ngay từ khi khách chưa bước vào, nhân viên bảo vệ ở đây đã nhanh chóng thông báo về việc cửa hàng "hết bạc, nếu muốn mua thì phải quay lại lần sau".

Còn nhân viên bán hàng cho biết kể cả khi có hàng thì khách cũng phải làm hợp đồng và chờ khoảng 3 tháng để được nhận bạc.

"Cửa hàng là đại lý ủy quyền của Tập đoàn Phú Quý. Hiện tại do nhu cầu quá cao nên tập đoàn đang tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn cho các đơn hàng cũ đã đặt trước đó", nhân viên này giải thích.

gia bac tang, chuyen gia canh bao, Tap doan Phu Quy anh 3

Khách muốn mua bạc được yêu cầu để lại thông tin và chờ cửa hàng liên hệ sau.

Lý giải về sức hấp dẫn của bạc, nhân viên cửa hàng khẳng định bạc đang "tăng từng giờ", tỷ suất lợi nhuận cao hơn vàng, đồng thời giá tiền phù hợp để đầu tư, chỉ khoảng 2 triệu đồng/lượng.

"Những ngày qua rất nhiều khách hàng đến hỏi mua bạc mà cửa hàng không có để bán. Có khách hàng bỏ tới 5 tỷ đồng để đầu tư bạc", nhân viên này tiết lộ.

Tại cửa hàng Vàng bạc Kim Dung (phố Nguyễn Thị Định), nhân viên cũng cho biết hiện tại đang "cháy bạc" trên toàn thị trường. Khách hàng có nhu cầu mua bạc phải để lại thông tin và chờ cửa hàng liên hệ sau.

Nhận định về "cơn sốt" của bạc thời gian gần đây, TS. Châu Đình Linh (Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết, trong số các kim loại quý phổ biến, bạc có mức độ tăng trưởng nhanh hơn và có tỷ suất sinh lời cao hơn vàng.

Nguyên nhân là bạc đang được sử dụng nhiều trong các ngành Công nghệ cao, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng sạch, pin...Ngoài ra, sự bất ổn địa chính trị cũng khiến nhu cầu về bạc tăng cao hơn.

Tuy nhiên, thị trường vàng có quy mô lớn hơn bạc và nhu cầu làm trang sức từ bạc cũng thấp hơn vàng rất nhiều. "Người ta cũng có nhiều lý do và động cơ để nắm giữ vàng hơn bạc. Ví dụ rất ít người mua bạc để làm quà cưới", TS Châu Đình Linh phân tích.

Vì thế TS Châu Đình Linh cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi có ý định đầu tư, tích trữ, đặc biệt là "lướt sóng" bạc bởi kim loại quý này có tính thanh khoản kém, trong khi thị trường bạc ở Việt Nam có quy mô không lớn và thanh khoản thấp.

Ngoài ra, việc tăng giá "nóng" thường đi kèm với nguy cơ giảm giá nhanh, bên cạnh đó chênh lệch mua bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư thích "lướt sóng".

"Tôi cho rằng bạc vẫn là một khoản đầu tư mạo hiểm, có thể đảo chiều giảm giá bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư cần phân bổ vốn cẩn trọng, theo dõi sát sao các tin tức về kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời đặt mục tiêu chốt lời hoặc cắt lỗ phù hợp. Tuyệt đối không nên chạy theo đám đông mà đầu tư không có chiến lược rõ ràng, bài bản. Cũng không nên đổ hết tiền vào một giỏ, đến khi thị trường biến động thì dễ trắng tay", TS Châu Đình Linh đưa ra khuyến cáo.

