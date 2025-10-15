Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?

16:21 15/10/2025
Theo luật sư, Shark Bình đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech) và 9 người khác về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Shark Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Trả lời Báo Điện Tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết với ít nhất 2 tội danh bị khởi tố, Shark Bình đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.

"Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Hòa Bình và các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS là phạt tù từ 12 năm đến 20 hoặc tù chung thân.

Còn tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà thiệt hại được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù", luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Shark Binh, Cong ty NextTech, Doanh nghiep NextTech, Giam doc NextTech anh 1

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan công an.

Theo luật sư, trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung cho nhiều tội sẽ là tù chung thân.

Trường hợp người phạm tội bị kết tội và tuyên hình phạt là tù có thời hạn thì tổng hình phạt chung mà người phạm tội phải chấp hành không quá 30 năm tù.

Cơ quan điều tra cho biết đây là vụ án phức tạp liên quan hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm Pháp luật khác, nên rất có thể sẽ khởi tố Shark Bình về tội danh khác, đồng thời có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.

"Một người có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần. Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà các hành vi đó đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh", luật sư Cường cho hay.

Luật sư nêu quan điểm, trong vụ án này các tội danh thường liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra có thể xem xét đến các tội danh như trốn thuế, rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và có mà có sẽ được xem xét xử lý đối với các tổ chức cá nhân trong thời gian tới.

Công an xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án Công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

