Thanh niên Hàn Quốc xông tới 'ổ tội phạm' ở Campuchia để livestream

15:15 15/10/2025
Giữa bối cảnh vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia gây rúng động dư luận, một streamer gây sốc khi đến thẳng Phnom Penh để livestream.

Nam thanh niên Hàn Quốc gây sốc khi tới tận khu vực tội phạm ở Campuchia và livestream.

Tờ Chosun đưa tin một người phát trực tiếp, viết tắt là A, đã đến thủ đô Phnom Penh (Campuchia), nơi đang được chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo là khu vực Du lịch đặc biệt cần tránh đến để livestream.

Trên SOOP - một trong 3 nền tảng phát sóng lớn của xứ củ sâm, A đăng video mình trên đường đến Campuchia vào tối 11/10 và tuyên bố sẽ đến khu vực có tội phạm nguy hiểm vào sáng hôm sau.

Sáng 12/10, khi vừa đến nơi, anh ta vừa livestream vừa hét lớn: "Hãy thả người Hàn Quốc", "Hãy thả người Hàn Quốc khi còn nói chuyện tử tế" và "Hãy thả những nạn nhân bị giam giữ cưỡng bức".

Trong lúc đang livestream, một người lạ dường như là quản lý khu vực này, tiến đến và hỏi "Anh đang quay cái gì ở đây?", đồng thời giơ điện thoại để quay A, nhưng không được trả lời. Trong video, người xem có thể thấy cảnh một con chó canh cửa được thả dây xích ra.

Với chủ đề nhạy cảm, buổi phát sóng của A đã vượt mốc 20.000 lượt xem trực tiếp. Tính đến 6h sáng 14/10, video đăng lại trên kênh đã đạt 360.000 lượt xem, gấp 10 lần so với các nội dung khác.

Khi livestream diễn ra, nền tảng SOOP đã phải gửi cảnh báo, yêu cầu dừng phát sóng vì sợ A gặp nguy hiểm.

"Vì đây đã trở thành vấn đề nội bộ, chúng tôi yêu cầu quý vị ngừng phát sóng gần hiện trường vụ án, bao gồm cả địa điểm được đề cập", quản trị viên nền tảng viết.

Chiều 12/10, A cho biết vì có nhiều người lo lắng nên anh cập nhật tình hình hiện an toàn, được đưa đến nơi lưu trú và mong mọi người yên tâm. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng là lỗi của tôi vì đã đến nơi nguy hiểm, xin đừng đưa tin sai sự thật và đừng lo lắng", A bày tỏ.

Theo Bộ Ngoại giao, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã nhận được 330 báo cáo về các vụ lừa đảo việc làm và bắt giữ. Tháng 8 năm ngoái, một sinh viên đại học Hàn Quốc đã tử vong sau khi bị một tổ chức tội phạm địa phương tra tấn.

Tính đến 21h ngày 10/10, Phnom Penh đã được nâng cấp thành khu vực khuyến cáo du lịch đặc biệt. Bộ Ngoại giao kêu gọi: "Công dân Hàn Quốc có kế hoạch đến các khu vực nằm trong khu vực khuyến cáo du lịch đặc biệt tại Campuchia nên hủy hoặc hoãn chuyến đi, trừ khi có lý do khẩn cấp".

Văn phòng Tổng thống thông báo cử Đội phản ứng liên ngành, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai dẫn đầu, đến Campuchia vào ngày 15/10. Đội có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm kiếm các công dân mất tích, giải cứu những người bị giam giữ trái phép liên quan đến hoạt động lừa đảo và hồi hương thi thể nam sinh viên xấu số.

Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung, ông Kim Nam Joon, cho biết chính phủ đang cân nhắc nâng mức cảnh báo đi lại đến Campuchia.

