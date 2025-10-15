Campuchia công bố kết quả điều tra vụ nam sinh Hàn Quốc bị sát hại

Giới chức Campuchia vừa công bố kết quả điều tra vụ sát hại một công dân Hàn Quốc, đồng thời tiết lộ thông tin về 80 người Hàn Quốc khác nghi bị mất tích.

Campuchia truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh ngày 11/10. Ảnh: Khmer Times.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 15/10 cho biết vụ án một công dân Hàn Quốc bị sát hại đã mở ra manh mối về một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đang ẩn náu tại nước này.

Theo Khmer Times, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết, vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của các hoạt động tội phạm Công nghệ cao nhắm vào người nước ngoài, trong đó có du khách và lao động đến từ Hàn Quốc.

Cảnh sát Campuchia xác nhận đã phát hiện thi thể công dân Hàn Quốc Park Minho, 22 tuổi, trong một chiếc ôtô bị bỏ lại tại làng Kompong Bay, phía nam Campuchia, vào khoảng 14h ngày 8/8. Nạn nhân đến Campuchia ngày 17/7, được cho là để theo học chương trình Du học.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Minho tử vong do ngừng tim sau khi bị tấn công dữ dội, với nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành trong thời gian dài.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc là Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi), nghi phạm thứ ba tên Ba Jia được xác định đang bỏ trốn.

Điều tra mở rộng dẫn lực lượng chức năng đến một biệt thự ở làng Rolous, xã Boeng Tuk - nơi được cho là nạn nhân bị giam giữ trước khi tử vong. Tại đây, cảnh sát thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và công cụ liên lạc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát bắt giữ thêm Li Shao Xin (20 tuổi) - người được cho là quản lý khu nhà - trong khi một nghi phạm khác tên Hao đã kịp bỏ trốn.

Các nghi phạm hiện đối mặt với cáo buộc “giết người và lừa đảo qua mạng” theo các điều 205, 377 và 378 của Bộ luật Hình sự Campuchia. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho tòa án tỉnh Kampot để xét xử.

Giới chức Campuchia khẳng định họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo mất tích chính thức nào từ gia đình nạn nhân hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc trước khi phát hiện vụ việc - trái với thông tin lan truyền trên một số kênh truyền thông Hàn Quốc.

Hiện Bộ Nội vụ Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc để bảo đảm cuộc điều tra toàn diện, đồng thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ông Sokhak nhấn mạnh sự cấp thiết của hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các đường dây tội phạm trực tuyến xuyên biên giới đang ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak xác nhận với hãng tin Tân Hoa Xã rằng 80 công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Campuchia, tuy nhiên những người này từ chối trở về nước, dù đã được các quan chức Hàn Quốc tiếp cận.

“Đây là thông tin ban đầu tôi nhận được. Tôi chưa rõ liệu 80 người mà truyền thông Hàn Quốc nói mất tích có trùng với 80 người đang bị Tổng cục Di trú tạm giữ hay không”, ông Sokhak nói.

Phát biểu này được đưa ra sau khi các hãng tin Hàn Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khoảng 80 công dân nước này đã mất tích tại Campuchia, có thể là nạn nhân của các đường dây lừa đảo tuyển dụng hoặc trung tâm giả mạo.

Theo AFP, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 330 công dân Hàn Quốc được ghi nhận mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh Campuchia.

“Tính đến tháng 8, vẫn còn khoảng 80 người chưa được xác minh an toàn”, vị quan chức nói thêm.