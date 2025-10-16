Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM 

08:31 16/10/2025
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên Đán 2026, thị trường in lịch tết tại TPHCM đang nóng lên từng ngày. Việc tìm kiếm một đối tác in ấn vừa uy tín, chất lượng nhưng có mức giá phải chăng luôn là bài toán khó của nhiều doanh nghiệp. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chúng tôi đã tổng hợp và đánh giá danh sách 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM đáng cân nhắc nhất.

 Chi tiết 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM sẽ được chúng tôi bật mí nhanh qua bài viết bên dưới đây.

Tại sao doanh nghiệp nên đặt in lịch tết ngay từ bây giờ

Bước vào giữa tháng 10 đây là thời điểm tốt nhất để khởi động kế hoạch in lịch tết. Việc trì hoãn có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều lợi thế quan trọng:

  • Nhận được mức giá tốt nhất: Đây là giai đoạn các xưởng in chưa vào mùa cao điểm, do đó bạn sẽ nhận được báo giá ưu đãi hơn rất nhiều so với khi đặt hàng vào tháng 11 hay cận tháng 12.
  • Có nhiều thời gian để lựa chọn và thiết kế: Đặt sớm giúp bạn có đủ thời gian để làm việc với đội ngũ thiết kế, duyệt mẫu, chỉnh sửa một cách kỹ lưỡng nhất, đảm bảo cuốn lịch truyền tải đúng thông điệp và tránh mọi sai sót đáng tiếc.
  • Đảm bảo tiến độ và chất lượng: Tránh được tình trạng quá tải, dồn đơn của các xưởng in vào cuối năm. Đơn hàng của bạn sẽ được sản xuất một cách cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo nhận lịch đúng hẹn để triển khai kế hoạch quà tặng cho đối tác, khách hàng.

Đâu là các công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM để biết chính xác hãy tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới đây nhé.

Danh sách 5 công ty in lịch Tết giá rẻ, uy tín tại TPHCM

Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ uy tín, chất lượng cao hàng đầu tại TPHCM đó là;

Lịch Tết Hải Đăng xưởng in lịch tết số 1 TPHCM

Đứng đầu danh sách và là lựa chọn được chúng tôi đánh giá cao nhất chính là Lịch Tết Hải Đăng, một trong những xưởng in lịch tết TPHCM uy tín và chuyên nghiệp nhất. Với lợi thế cốt lõi là xưởng sản xuất trực tiếp không qua bất kỳ khâu trung gian nào, Hải Đăng mang đến một giải pháp toàn diện từ tư vấn, thiết kế đến in ấn và gia công thành phẩm, là đối tác tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp từ SME đến các tập đoàn lớn mỗi năm.

Điểm nổi bật khi chọn xưởng in lịch tết Hải Đăng

  • Giá gốc tận xưởng: Đây là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Việc loại bỏ hoàn toàn chi phí trung gian giúp lịch tết Hải Đăng mang lại mức giá cạnh tranh bậc nhất thị trường, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách hiệu quả.
  • Tư vấn chuyên sâu, tận tâm: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về các loại chất liệu, Công nghệ in ấn sẽ lắng nghe và giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mục tiêu và ngân sách, thay vì chỉ bán những gì có sẵn.
  • Chất lượng sản phẩm vượt trội: Nhờ quy trình kiểm soát chất lượng (KCS) nghiêm ngặt ở mọi công đoạn, từ khâu chọn giấy, pha mực đến gia công sau in, xưởng in Lịch Tết Hải Đăng cam kết mỗi thành phẩm xuất xưởng đều sắc nét, bền đẹp và sang trọng.
  • Năng lực sản xuất đa dạng: Dù bạn cần in lịch để bàn, lịch treo tường, lịch bloc hay thiết kế một bộ lịch độc quyền hoàn toàn mới, xưởng đều có đủ năng lực để đáp ứng một cách hoàn hảo.

Quy trình đặt in chuyên nghiệp tại Lịch Tết Hải Đăng

  • Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn khách hàng: Khách hàng chỉ cần liên hệ qua Hotline/Zalo 0902 488 921, đội ngũ Hải Đăng sẽ nhanh chóng tiếp nhận, tư vấn và gửi báo giá chi tiết, minh bạch.
  • Thiết kế và duyệt mẫu: Khách hàng có thể làm việc trực tiếp với đội ngũ thiết kế của Hải Đăng để hiện thực hóa ý tưởng, hoặc gửi file thiết kế có sẵn để được hỗ trợ kiểm tra. Mẫu thiết kế sẽ được chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.
  • In mẫu duyệt màu: Đây là bước quan trọng thể hiện sự chuyên nghiệp. Lịch Tết Hải Đăng sẽ tiến hành in một bản mẫu thực tế để khách hàng duyệt màu sắc, chất liệu, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đúng như kỳ vọng 100%.
  • Sản xuất và giao hàng: Sau khi khách hàng ký duyệt bản in mẫu, xưởng sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt trên dây chuyền hiện đại và cam kết giao hàng đúng hẹn. Hiện tại chúng tôi nhận giao miễn phí khu vực nội thành TPHCM.

Tại lịch tết Hải Đăng chúng tôi nhận in cho mọi doanh nghiệp từ SME đến các tập đoàn lớn đang tìm kiếm một đối tác in ấn toàn diện, chuyên nghiệp, đáng tin cậy với mức giá gốc tại xưởng.

Lịch tết DTCS

Điểm nổi bật: Lịch tết DTCS có thế mạnh rõ rệt với các dòng lịch bloc MDF, carton, lịch bàn, lịch treo treo tường. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một món quà Tết mang hơi hướng truyền thống và sang trọng, đây là một địa chỉ đáng tham khảo. Giá cả rất cạnh tranh, đặc biệt khi đặt in số lượng lớn.

Phù hợp với: Các doanh nghiệp, đại lý cần đặt in lịch bloc với số lượng lớn để tối ưu hóa chi phí.

Vinaprint

Điểm nổi bật: Vinaprint chú trọng đầu tư vào khâu thiết kế, thường xuyên cập nhật các mẫu mã hiện đại và bắt mắt. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm kiếm những ý tưởng thiết kế mới mẻ cho cuốn lịch của mình.

Phù hợp với: Các startup, công ty công nghệ, các thương hiệu trẻ muốn có những mẫu lịch thiết kế sáng tạo và khác biệt.

In Nhanh Siêu Việt

Điểm nổi bật: Đúng như tên gọi, thế mạnh lớn nhất của In Nhanh Siêu Việt là tốc độ. Với hệ thống máy in kỹ thuật số hiện đại, đơn vị này có thể đáp ứng các đơn hàng cần gấp, in nhanh lấy liền với số lượng ít.

Phù hợp với: Doanh nghiệp cần in gấp, in bổ sung, in số lượng ít hoặc cần sự linh hoạt tối đa về mặt thời gian.

Công ty In ấn An Nhân

Điểm nổi bật: Là một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, In ấn An Nhân được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng mực in và giấy ổn định. Họ có sự am hiểu về kỹ thuật in và có thể đưa ra những tư vấn tốt về chất liệu.

Phù hợp với: Các doanh nghiệp ưu tiên sự ổn định, cần một đối tác có thể tư vấn kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật in ấn.

Bảng so sánh nhanh 5 địa chỉ in lịch tết giá rẻ

Dưới đây là bảng so sánh nhanh 5 công ty in lịch tết giá rẻ TPHCM để bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Tên Công Ty

Thế Mạnh Nổi Bật

Các Loại Lịch Chính

Phù Hợp Với Ai

Lịch tết Hải Đăng

Xưởng in trực tiếp, giá tốt, tư vấn chuyên nghiệp

Toàn diện: Lịch để bàn, treo tường, bloc, độc quyền

Mọi doanh nghiệp cần đối tác uy tín, chuyên nghiệp

Lịch tết DTCS

Chuyên lịch giá tốt khi in số lượng lớn

Lịch bloc, bìa lịch MDF, carton, lịch bàn, lịch treo tường

Doanh nghiệp, đại lý cần in lịch số lượng lớn

Vinaprint

Thiết kế sáng tạo, hiện đại

Lịch để bàn, lịch bloc, lịch gỗ laminate

Startup, công ty trẻ muốn có thiết kế khác biệt

In Nhanh Siêu Việt

Tốc độ cực nhanh, nhận in số lượng ít

Lịch để bàn, treo tường, 52 tuần

Doanh nghiệp cần in gấp hoặc in số lượng ít

In ấn An Nhân

Kinh nghiệm lâu năm, chất lượng in ổn định

Lịch để bàn, treo tường

Doanh nghiệp cần sự tư vấn kỹ thuật và chất lượng ổn định

Lưu ý khi làm việc với các công ty in lịch tết giá rẻ

Một số vấn đề khách hàng quan tâm và chú ý khi làm việc với các công ty in lịch tết giá rẻ đó là:

  • Luôn yêu cầu xem sản phẩm mẫu thực tế: Đừng chỉ nhìn qua hình ảnh, hãy cầm tận tay sản phẩm mẫu để đánh giá chất lượng giấy, độ dày, độ sắc nét của bản in.
  • Làm hợp đồng rõ ràng: Hợp đồng cần ghi cụ thể mọi quy cách về chất liệu, kích thước, số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng và các điều khoản phạt nếu vi phạm.
  • Chốt bản in proof cuối cùng: Luôn yêu cầu nhà in cung cấp bản in màu thực tế để duyệt màu sắc. Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo thành phẩm đúng như kỳ vọng của bạn.

Hy vọng danh sách 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM trên sẽ giúp bạn tìm được đối tác ưng ý.

 

 

