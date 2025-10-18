Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

07:45 18/10/2025
Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

Giá vàng thế giới bất giờ giảm mạnh xuống còn 4.206 USD/ounce trong phiên giao dịch đang diễn ra. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 17/10 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi thẳng đứng, mất 119 USD/ounce xuống thẳng vùng 4.200 USD/ounce. Nếu so với đỉnh giá ghi nhận gần đây ở mốc 4.379 USD/ounce, giá kim quý thế giới đã rơi một mạch gần 180 USD. Hiện tại, mặt hàng này đã phục hồi nhẹ và dao động quanh vùng 4.235 USD/ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 4.268,6 USD/ounce.

Dù vậy, tính trong tuần này, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng 5,8%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý vượt 62%.

gia vang the gioi, gia vang 17/10 anh 1

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận đợt giảm hơn 180 USD/ounce từ đỉnh, trước khi phục hồi trở lại vùng 4.235 USD/ounce. Nguồn: Tradingview.

Giá vàng thế giới lao dốc diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD-Index tăng 0,1%, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

"Giọng điệu có Phần mềm mỏng hơn của ông Trump, kể từ sau tuyên bố áp mức thuế 100% lên Trung Quốc, đã giúp thị trường vàng hạ nhiệt", nhà giao dịch độc lập Tai Wong nhận định.

Hôm 17/10 (giờ Mỹ), ông Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về căng thẳng thương mại leo thang giữa 2 nước.

Vàng là tài sản trú ẩn truyền thống trong thời kỳ bất ổn và đã liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, Xu hướng rời bỏ đồng USD, cùng dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF vàng.

Bên cạnh đó, việc thị trường đặt kỳ vọng lớn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cũng là yếu tố thúc đẩy giá kim quý, theo Reuters. Cụ thể, thị trường hiện định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25% trong cuộc họp tháng 10 và thêm một lần nữa vào tháng 12.

"Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.488 USD/ounce trong năm 2026 và sẽ tăng cao hơn nhờ các yếu tố đang hỗ trợ thị trường", bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered Bank, cho biết.

Ngân hàng HSBC cũng đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD, lên 3.455 USD/ounce, đồng thời dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại châu Á vẫn ổn định dù giá liên tục lập kỷ lục, với mức chênh lệch giá tại Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ trước mùa lễ hội.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 4%, còn 52,06 USD/ounce, sau khi nhảy vọt lên mốc kỷ lục 54,47 USD/ounce. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định bạc vẫn hướng đến mức tăng 3,7% trong tuần.

Ngoài ra, bạch kim giảm 5,7% xuống 1.614,65 USD/ounce, trong khi palladium mất 7,1% còn 1.498,75 USD/ounce.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-the-gioi-bat-ngo-roi-thang-dung-post1594768.html
Cùng chủ đề
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay Đời sống
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng...

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia Đời sống
Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị...

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12 Đời sống
Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp Đời sống
Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp

Giá bạc đang cao nhất mọi thời đại nhưng nhu cầu mua của khách vẫn rất cao, nhiều cửa hàng...

Nghịch lý ‘quá trẻ để lãnh đạo, quá già để bắt đầu’ của thế hệ U30 Đời sống
Nghịch lý ‘quá trẻ để lãnh đạo, quá già để bắt đầu’ của thế hệ U30

Thị trường lao động đang ưu tiên người trẻ, nhưng công việc đầu vào đòi hỏi kinh nghiệm, còn vị...

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh Đời sống
Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty uy tín về sức khỏe và thể chất, đã tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.

16 giờ trước Đời sống

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Một nhà vàng lớn hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 155- 158 triệu đồng/lượng.

23 giờ trước Khám phá

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng suốt 3-4 ngày vẫn chưa mua được do nguồn cung khan hiếm.

1 ngày trước Đời sống

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển theo hướng đa dạng, trẻ trung sau khi kết nối trực tiếp với ga metro số 1.

1 ngày trước Khám phá

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị giam giữ, tra tấn và bị ép tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.

1 ngày trước Đời sống

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và phân phối ống nhựa chất lượng cao tại Việt Nam. Với cam kết “chất lượng thật – giá trị thật”, công ty cung cấp bảng giá ống nhựa minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với mọi công trình dân dụng, công nghiệp.

1 ngày trước Kinh doanh

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, là một trong những bộ đàm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề như an ninh, nhà máy, khách sạn - resort…. Tuy nhiên, song song với sự phổ biến đó là thực trạng hàng giả, hàng nhái và linh kiện kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều.

2 ngày trước Kinh doanh

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, một bên là doanh nhân công nghệ triệu đô, một bên là hot girl mạng xã hội nổi tiếng thị phi, lại có điểm chung đáng suy ngẫm: những tài sản khủng và sổ đỏ đang được cơ quan chức năng niêm phong.

2 ngày trước Pháp luật

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

2 ngày trước Đời sống

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cử hành đám hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

2 ngày trước Hậu trường