Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

Giá vàng thế giới bất giờ giảm mạnh xuống còn 4.206 USD/ounce trong phiên giao dịch đang diễn ra. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 17/10 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi thẳng đứng, mất 119 USD/ounce xuống thẳng vùng 4.200 USD/ounce. Nếu so với đỉnh giá ghi nhận gần đây ở mốc 4.379 USD/ounce, giá kim quý thế giới đã rơi một mạch gần 180 USD. Hiện tại, mặt hàng này đã phục hồi nhẹ và dao động quanh vùng 4.235 USD/ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 4.268,6 USD/ounce.

Dù vậy, tính trong tuần này, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng 5,8%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý vượt 62%.

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận đợt giảm hơn 180 USD/ounce từ đỉnh, trước khi phục hồi trở lại vùng 4.235 USD/ounce. Nguồn: Tradingview.

Giá vàng thế giới lao dốc diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD-Index tăng 0,1%, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

"Giọng điệu có Phần mềm mỏng hơn của ông Trump, kể từ sau tuyên bố áp mức thuế 100% lên Trung Quốc, đã giúp thị trường vàng hạ nhiệt", nhà giao dịch độc lập Tai Wong nhận định.

Hôm 17/10 (giờ Mỹ), ông Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về căng thẳng thương mại leo thang giữa 2 nước.

Vàng là tài sản trú ẩn truyền thống trong thời kỳ bất ổn và đã liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, Xu hướng rời bỏ đồng USD, cùng dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF vàng.

Bên cạnh đó, việc thị trường đặt kỳ vọng lớn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cũng là yếu tố thúc đẩy giá kim quý, theo Reuters. Cụ thể, thị trường hiện định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25% trong cuộc họp tháng 10 và thêm một lần nữa vào tháng 12.

"Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.488 USD/ounce trong năm 2026 và sẽ tăng cao hơn nhờ các yếu tố đang hỗ trợ thị trường", bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered Bank, cho biết.

Ngân hàng HSBC cũng đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD, lên 3.455 USD/ounce, đồng thời dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại châu Á vẫn ổn định dù giá liên tục lập kỷ lục, với mức chênh lệch giá tại Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ trước mùa lễ hội.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 4%, còn 52,06 USD/ounce, sau khi nhảy vọt lên mốc kỷ lục 54,47 USD/ounce. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định bạc vẫn hướng đến mức tăng 3,7% trong tuần.

Ngoài ra, bạch kim giảm 5,7% xuống 1.614,65 USD/ounce, trong khi palladium mất 7,1% còn 1.498,75 USD/ounce.