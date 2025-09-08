Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình liên quan đến tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9/2025.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, Pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng; công tác phòng, chống rửa tiền; việc lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan cùng các nội dung khác.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan Công an. Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2025.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Tiền Phong

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước được giao khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, đảm bảo hoạt động an toàn, minh bạch, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Định kỳ trước 11 giờ thứ Sáu hằng tuần, Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực về diễn biến thị trường vàng.

Về công tác xử lý vi phạm, Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với hành vi vi phạm trong lĩnh vực vàng. Các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng hay thao túng thị trường sẽ bị xử lý nghiêm, “không khoan nhượng”.