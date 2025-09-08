SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

Giữa những câu chuyện hào hùng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển Tổ quốc của các tổ chức và doanh nghiệp, hành trình 150 năm kế thừa và phát triển của SABECO từ một xưởng nước đá ở trung tâm Sài Gòn xưa tới một doanh nghiệp phát triển bền vững đóng góp hàng đầu vào ngân sách đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng.

Khách tham quan hào hứng tiến vào khu vực triễn lãm của SABECO

“Nhân chứng sống” của dòng chảy văn hoá - kinh tế nước nhà

Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, thành tích của 34 tỉnh, thành cùng 28 bộ ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu trong suốt chiều dài phát triển đất nước được trưng bày sống động qua 230 gian hàng. Là một trong số những doanh nghiệp tiêu biểu có lịch sử phát triển lâu đời, gian trưng bày của SABECO không chỉ gây ấn tượng qua những con số hay giải thưởng của doanh nghiệp, mà còn truyền cảm hứng cho người xem qua hành trình lịch sử ghi dấu ấn qua những bối cảnh kinh tế xã hội.

Bức tường di sản với những cột mốc đáng nhớ trên chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển của SABECO

Bức tường di sản trong gian trưng bày đưa người xem hồi tưởng hình ảnh Sài Gòn cuối thế kỳ 19. Với tầm nhìn của những người tiên phong, ủ men cùng bản sắc riêng của người Việt, SABECO từng bước phát triển vững chắc qua các cột mốc lịch sử, với di sản là những thương hiệu sản phẩm gắn bó với các thế hệ trong gia đình Việt.

Khách tham quan thích thú tìm hiểu về không gian trưng bày của SABECO

Cột mốc 1949 ghi dấu những mẻ bia đầu tiên ra đời, trong đó có loại bia phát triển thành thương hiệu huyền thoại 333 ngày nay. Và 333 - tên gọi mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng - cũng chính là sản phẩm bia lon đầu tiên của Việt Nam được đưa ra thị trường năm 1985.

Sự ra đời của Nhà máy Bia Saigon năm 1977 khởi đầu giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau khi thống nhất đất nước. Cùng với những chủ trương đổi mới trong nền kinh tế quốc dân sau năm 1986, Bia Saigon đầu tư trang thiết bị hiện đại, Công nghệ tiên tiến, tăng công suất, đổi mới công tác quản lý, bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó tự tin cạnh tranh với các thương hiệu bia quốc tế tràn vào Việt Nam và đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Hành trình phát triển và giữ vững ngôi vị thương hiệu đồ uống có cồn hàng đầu thị trường của SABECO gắn liền với loạt thương hiệu bia đã trở nên quen thuộc. Câu slogan “huyền thoại” của Bia Saigon Special: “Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn” in đậm trong tâm trí người Việt thập niên 2000. Đằng sau cái tên dân dã “Sài Gòn lùn” phổ biến từ Bắc chí Nam là tinh thần của thương hiệu phản ánh khí chất của dân tộc: Dám bứt phá, bản lĩnh vượt qua giới hạn, rào cản để vươn ra biển lớn.

Các sản phẩm của SABECO được giới thiệu tại triễn lãm

Khẳng định vị thế thương hiệu bia quốc dân, năm 2010, SABECO đạt mốc 1 tỷ lít bia tiêu thụ mỗi năm. Không chỉ thành công trong nước, các sản phẩm của SABECO còn được quốc tế ghi nhận với gần 40 giải thưởng chất lượng kể từ năm 2019; riêng năm 2024 được vinh danh với hơn 15 giải thưởng lớn như World Beer Awards (Anh), Brussels Beer Challenge (Bỉ) và International Beer Cup (Nhật Bản).

Kiên định chiến lược phát triển bền vững

Hành trình ESG của SABECO thể hiện cam kết về tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội. Trong sản xuất, toàn bộ bao bì đã được tái chế hoặc tái sử dụng từ năm 2024, hướng tới mục tiêu 100% bao bì có khả năng phân hủy sinh học vào năm 2040. Đặc biệt, từ năm 2019, thiết kế mới giúp SABECO giảm 15% trọng lượng bao bì.

Song song với đó, SABECO chú trọng quản lý tài nguyên, đặc biệt là sử dụng nước hiệu quả. Hơn 50 sáng kiến quản lý nước và năng lượng đã được doanh nghiệp áp dụng trong 5 năm qua, giúp giảm 65 % tiêu thụ nước trong sản xuất.

Những thành tựu ESG của SABECO được trưng bày tại triển lãm

Tiếp tục kề vai đồng hành đi lên cùng Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

Trong khuôn khổ các hoạt động đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, SABECO cũng đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia “Hà Nội, Sáng mãi khát vọng Việt Nam” như một lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước, đồng thời, tôn vinh những thành tựu nổi bật, toàn diện và bền vững mà đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được. Sự đồng hành này cũng khẳng định sự quan tâm, đóng góp của doanh nghiệp nhằm tạo ra những tác động tích cực về văn hóa tới cộng đồng bên cạnh kinh tế, qua đó góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

SABECO đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia “Hà Nội, Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển bền vững

Sự kiện cũng cho thấy nỗ lực nhất quán của SABECO trong việc thúc đẩy các hoạt động bảo tồn văn hóa nhằm khuyến khích lối sống văn hóa lành mạnh, tích cực trong cộng đồng, như hoạt động Thể thao rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa rèn luyện và nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều dự án cộng đồng nổi bật đã được SABECO thực hiện, như: Nâng bước thể thao, SABECO Sports Hub, Chuỗi chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho thanh niên nông thôn làm kinh tế…

Nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện truyền cảm hứng của SABECO là minh chứng cho sự kế thừa và phát triển: Từ một thương hiệu khởi nguồn với khát vọng tiên phong, không ngừng đổi mới để trở thành một doanh nghiệp hiện đại với chiến lược kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Sự hiện diện tại Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước không chỉ là lời khẳng định vai trò của SABECO trong bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội của nước nhà, mà còn mở ra hành trình tiếp nối, nơi doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tiến vào Kỷ nguyên vươn mình.

Gian trưng bày của SABECO sẽ mở cửa đến hết ngày 15/9, chào đón khách tham quan đến khám phá câu chuyện 150 năm với nhiều cột mốc đáng nhớ.