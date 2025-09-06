Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113,52km, được đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng, nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Thủ đô.

Sáng ngày 6/9, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội, nhà đầu tư nhấn nút khởi công dự án cao tốc trên cao- Vành đai 4.

Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, trực tiếp kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận và đồng bộ với hệ thống cao tốc - trục hướng tâm.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là huyết mạch giao thông mới của Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hình thành các đô thị vệ tinh và cực tăng trưởng mới.

Dự án thành phần 3 - đoạn cao tốc trung tâm của tuyến có chiều dài khoảng 113,52km, mặt cắt ngang 17m. Riêng các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5m, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Ở giai đoạn 1, mặt cắt ngang của tuyến được thiết kế đáp ứng lưu lượng 4 làn xe chạy. Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài 80,985km, chiếm hơn 71% chiều dài tuyến.

Phối cảnh Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, dự án bố trí 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và một nút giao được hoàn thiện toàn diện. Theo Quyết định 6479/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND Thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 vượt 56.293 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn 52,5% là vốn do nhà đầu tư đảm nhận theo cơ chế hợp tác công - tư (PPP). Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các tỉnh thành trong Vùng Thủ đô. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình PPP được áp dụng theo cơ chế tách thành tiểu dự án đầu tư công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm chính trị cao từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội hoàn thành sẽ tạo điều kiện kết nối các địa phương, phát triển kinh tế và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Đây là dự án trọng tâm của toàn bộ dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô, được đầu tư theo hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực đồng thời thể hiện sự đồng hành giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn trên toàn tuyến, trước mắt, tập trung triển khai ngay các công trình cầu lớn vượt sông như cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các nút giao liên thông để kết nối toàn bộ tuyến đường song hành, tăng hiệu quả đầu tư; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của Pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật hoàn thành dự án đúng tiến độ, theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.