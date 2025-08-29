Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

16:43 29/08/2025
Thầy Nguyễn Duyên Tuấn ( Phong Thủy Á Đông) là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực phong thủy và là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng công nghiệp. Thầy đã tốt nghiệp Thạc Sỹ Xây Dựng và Phong Thủy Chính Thống tại Học Viện Phong Thủy Trung Ương CAFS ( Malaysia), đồng thời đạt danh hiệu Phong thủy Đại sư và Bát Tự mệnh lý Đại sư. Hiện thầy đang giữ chức Chủ Tịch Công ty cổ phần Học Viện Phong Thủy Á Đông; Tổng Giám Đốc Công ty Xây Dựng Phong Thủy Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn cùng các học viên tại trung tâm phong thủy Á Đông.

“Từ người ghét cay ghét đắng phong thủy đến khi trở thành thầy phong thủy chính thống ”

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn là người có đạo thiên chúa giáo, nên vấn đề phong thủy với thầy là điều gì đó không bao giờ được chấp nhận, cho đến khi Thầy chứng kiến nhiều công trình xây dựng bị lỗi phong thủy ảnh hưởng xấu trực tiếp đến gia đình và cuộc sống của chủ nhà, khách hàng xây dựng (ví dụ công trình của Anh Hưởng – Chị Tuyết ở đường Phạm Văn Hai QTân Bình, công trình Anh Kh ở Phú Mỹ Hưng Q7…). Đây là lý do chính thôi thúc Thầy đi học phong thủy để giúp khách hàng xây dựng của thầy.

"Hành trình nhiều gian nan đi học phong thủy"

Thầy Duyên Tuấn bắt đầu đi học phong thủy vào đầu năm 2014, đầu tiên thầy học phong thủy ở các trung tâm phong thủy ở Tp.hcm, sau đó ra đến các trung tâm ngoài bắc, ngoài trung, rồi bất kỳ thầy phong thủy nào ở Việt Nam mà thầy nghe nói là họ giỏi !!!

Suốt 4 năm theo học ở Việt Nam. Thầy học nhiều trường phái, nhiều thầy phong thủy khác nhau, thầy đã có được vốn kiến thức tương đối sâu, rộng. Nhưng thầy vẫn chưa hài lòng và thầy quyết định dành thời gian và tiền bạc  đi ra nước ngoài học phong thủy chính thống. 

" Học Phong Thủy Chính Thống ở những nơi uy tín trên thế giới "

Thầy Duyên Tuấn bắt đầu hành trình đi học phong thủy chính thống ở các nơi uy tín và nổi tiếng như CAFS Malaysia và học các môn mệnh lý tại Hongkong, Đài Loan.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn học phong thủy từ Đại Danh Sư Francis Leyau.

"Mở Trung Tâm Phong Thủy Á Đông"

Đến 2019 (sau 6 năm học và nghiên cứu phong thủy trong và ngoài nước), thầy Duyên Tuấn dành thời gian lên kế hoạch, vạch ra lộ trình chi tiết về ước mơ trở thành thầy giáo đào tạo và tư vấn phong thủy chính thống. Thời gian này, thầy hiểu được rằng, yếu tố cốt lõi của một mô hình Giáo dục bền vững chính là người thầy.

"Trong lĩnh vực giáo dục, đam mê sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có một người thầy với nền tảng kiến thức chắc chắn, sự am hiểu sâu sắc và cái tâm đức của người thầy hết lòng vì người học", thầy Duyên Tuấn nhớ lại. Và Trung Tâm Phong Thủy Á Đông chính thức ra đời vào tháng 9 năm 2019 tại Bình Dương, TP.HCM và Long An.

Xuyên suốt quá trình đào tạo và tư vấn phong thủy chính thống, thầy Duyên Tuấn gốc người có đạo công giáo đã dày công soạn giáo án phong thủy chính thống rất bài bản, dễ hiểu và sinh động. Thầy luôn hết lòng, tận tâm, nhiệt huyết với người học. Những buổi học của thầy luôn kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ liên tục không giải lao, không ra chơi mà học viên không cảm thấy buồn chán.

Học viên của thầy còn được học lại miễn phí suốt đời, được thầy hỗ trợ hỏi đáp phong thủy suốt đời một cách nhanh chóng nhất có thể qua tin nhắn, điện thoại hoặc gặp thầy trực tiếp.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn say sưa giảng bài tại trung tâm thời điểm hiện tại.

"Thành quả đạt được và đáng để khích lệ"

Thầy Duyên Tuấn bồi hồi nhớ lại, hồi nhỏ thầy hay được ông, bà ngoại kể câu chuyện về ông giáo làng và học trò làng quê. Thỉnh thoảng các học trò ở làng quê hay ghé nhà ‘Thầy Giáo Quê’ biếu thầy giáo con khô, gạo, bó rau, con ốc, con cá bắt được ngoài đồng…Thật lòng lúc này, thầy không thấu hiểu nhiều những lời ông bà ngoại kể trên.

Mãi sau này khi thầy theo nghề dạy học “ Dạy Phong Thuỷ Chính Thống” cho các học viên của ‘ Trung Tâm Phong Thuỷ Á Đông’ thầy bắt đầu cảm nhận sự sâu sắc, xúc động, tha thiết…Nói thật lòng đôi lúc thầy ‘ khóc thầm trong lòng mình’ vì những “Con khô, gạo, bó rau, con ốc, con cá bắt được ngoài đồng đó. “Thật là xúc động và yêu thương biết mấy”.

Và cũng nhờ có phong thủy chính thống, thầy Duyên Tuấn đã hổ trợ, tư vấn phong thủy chính thống miễn phí cho các khách hàng xây dựng của thầy. thầy đã áp dụng phong thủy chính thống vào thi công xây dựng nhà ở, bệnh viện, trường học, công ty, nhà xưởng… Và được khách hàng xây dựng đặt niềm tin rất lớn vào thầy Nguyễn Duyên Tuấn.

Học viên tặng quà cho thầy ngày 20-11

