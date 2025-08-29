Bệnh tiểu đường - nguy cơ giảm ham muốn

Theo thống kê gần đây có đến 60% phụ nữ mắc bệnh tiểu đường gặp trục trặc trong đời sống tình dục, hoặc phải trải qua các rối loạn tình dục, giảm mạnh ham muốn. Đặc biệt đối với nam giới tỉ lệ này còn cao hơn nhiều và có nguy cơ nghiêm trọng hơn nữ giới.

Nỗi khổ của phụ nữ là khi sự cọ sát của hai cơ quan sinh dục dễ làm cho “cô bé” bị trầy xước, vi khuẩn càng có nhiều cơ hội tấn công mạnh mẽ hơn nam giới. Bệnh càng trở nên trầm trọng và mãn tính, kèm theo đó ảnh hưởng của bệnh tiểu đường dễ gây tổn hại cho chức năng thần kinh, góp phần gia tăng các rối loạn về tình dục.

Gặp chị Mỹ Lan, chị cho biết: “Từ ngày chị bị căn bệnh tiểu đường làm “chuyện ấy” của chị nguội lạnh, giảm ham muốn một cách nhanh chóng, nguy hại là mỗi lần xong chuyện ấy đều bị đau rát, sau đó ngứa dữ dội triền miên, gây rất khó chịu, nên mỗi lần với chồng xong mình như bị tra tấn, chồng mình lại không chịu hiểu cho, lắm lúc ấm ức muốn khóc”.

Lương Y Nguyễn Thị Hoà - lương y Bảo Thanh Đường hằng ngày khám và chữa dứt cho nhiều trường hợp mắc bệnh tiểu đường kèm theo các biểu hiện giảm ham muốn.

Gặp lương y Nguyễn Thị Hòa ở Công Ty CP Bảo Thanh Đường, Bà cho biết: “Phụ nữ khi bị đái tháo đường thường hay bị áp lực về tâm lý nhiều hơn nam giới, đôi khi “sốc” và mất tự tin, đái tháo đường làm huỷ hoại các mạch máu (bao gồm cả cơ quan sinh dục) làm giảm chất nhờn tiết ra giảm ham muốn, cũng như đau, rát, nóng. Khi quan hệ, phát sinh việc viêm nhiễm phần phụ khoa, tạo thuận tiện cho vi khuẩn càng ngày càng tấn công sinh ra các triệu chứng: mùi hôi, khí hư, cộng thêm ngứa nhiều không kìm được cơn ngứa càng gãi rách da, rớm máu ở vùng kín, càng tổn thương trầm trọng đếm tâm lý, còn thiết tha gì khi lâm trận nữa”.

Lương y Hòa cho biết: “Tại phòng khám Bảo Thanh Đường chúng tôi nhiều khi khám cho bệnh nhân nữ mắc các chứng bệnh tiểu đường có lúc nhiều chị em không nén lòng mình được bật khóc; Chúng tôi rất thông cảm, phải động viên tinh thần họ, cũng nhiều chị em ở vùng sâu vùng xa đến khám bệnh chưa hiểu rõ được cơ chế phát sinh bệnh, cứ tưởng bệnh tiểu đường, bệnh phụ khoa, hay giảm ham muốn đời sống tình dục, không liên quan gì đến nhau, nhưng thực chất từ bệnh tiểu đường mà sinh ra các bệnh khác là rất nhiều”.

Bệnh tiểu đường là thủ phạm hàng đầu gây ra trục trặc của đời sống vợ chồng. Ở nam giới nguy cơ tiểu đường rất dễ dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm, liệt dương, tinh trùng yếu,... Vậy làm gì để xử lý được tình trạng vừa hết được bệnh tiểu đường, lại trở lại đời sống tình dục bình thường? Qua tìm hiểu Đông Y Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, đã điều trị dứt điểm căn bệnh tiểu đường quái ác bằng các thảo dược thiên nhiên, nên ngoài việc hết bệnh, các vấn đề khác đều được giải tỏa.

Ở Bảo Thanh Đường, các bệnh về phụ khoa ở nữ giới có loại thuốc ngâm hoàn toàn bằng thảo dược, chỉ việc đun lên chừng 10 phút; sau đó hòa ra nước theo tỉ lệ, rồi ngâm phần phụ khoa đang bị ngứa, rát, hay ra mùi hôi. Chỉ ngay sau lần đầu tiên ngâm thuốc của Bảo Thanh Đường đã gần như không còn bệnh nữa, đó là điều khâm phục về loại thảo dược bí truyền đặc biệt quý của Bảo Thanh Đường, nhiều người không nghĩ được là phương thuốc bằng đông y lại cho kết quả tuyệt vời đến vậy.

Chị Nguyễn Thị Mai ở Gia Lâm - Hà Nội cho biết: “Tôi đã rất chán chường vì khổ sở về bệnh của mình, tưởng rằng số phận hẩm hiu mà mình phải chịu gánh, nào ngờ khi được dùng thuốc ngâm của Bảo Thanh Đường tôi đã hết bệnh phụ khoa, uống thuốc chữa tiểu đường của Bảo Thanh Đường nay chỉ số đường huyết đã hết sức ổn định, tinh thần rất lạc quan, giờ đây việc chiều chồng lại mặn nồng như xưa, không còn cảnh ông xã cấm cẳn nữa, chi phí chữa bệnh ở Bảo Thanh Đường lại hết sức vừa phải. Điều quan trọng là mình dùng đúng thuốc, đúng thầy, thật lòng là phương thuốc của Bảo Thanh Đường thật là tuyệt vời”.

Nỗi khổ của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường làm giảm ham muốn còn muôn vàn sự khổ sở bất hạnh; Khi mắc bệnh tiểu đường làm dễ nguy cơ phát sinh bệnh ngoài da nặng như bệnh vảy nến toàn thân, bệnh á sừng da đầu, bệnh ngứa chàm nổi mụn đầy người…. da dẻ đã xấu xí, ngứa gãi trầy xước khó chịu bứt rứt trong người còn thiết tha gì nghĩ đến chuyện âu yếm, ân ái, bờ vực của lãnh cảm là rất gần; nhưng nói đến chữa trị các bệnh ngoài da khó và mãn tính thì đông y Bảo Thanh Đường là hàng đầu của Việt Nam, phương thuốc thần kỳ đã khẳng định được tên tuổi và thương hiệu Bảo Thanh Đường qua hàng trăm năm nay.

Nói như Tiến Sĩ Dược Trần Văn Thanh hiện đang công tác tại Viện Y Học cổ truyền Việt Nam thì: “Bảo Thanh Đường đã thực sự chiếm trọn niềm tin của khách hàng bằng uy tín; bằng “tâm đức” nghề nghiệp, và càng khẳng định Bảo Thanh Đường - thương hiệu y học cổ truyền thiết thực”. Đông y Bảo Thanh Đường đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của ngành y tế cũng như mạng xã hội bình chọn.

Xem các video về phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn Miễn Phí tại các địa chỉ:

TPHCM: 210 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

Website: www.baothanhduong.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong