Nóng: Một hãng giày thể thao nổi tiếng sắp bị bán

Chủ sở hữu muốn bán thương hiệu nổi tiếng này để "cắt lỗ".

Puma, thương hiệu Thể thao nổi tiếng của Đức, đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi tập đoàn sở hữu là gia đình Pinault đang cân nhắc việc bán lại công ty. Đây không chỉ là một quyết định tài chính mà còn phản ánh những khó khăn chồng chất mà Puma phải đối mặt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và kinh tế toàn cầu bất ổn.

Cụ thể, gia đình Pinault thông qua quỹ đầu tư Artémis, đang xem xét các lựa chọn chiến lược cho cổ phần 29% tại Puma SE. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Puma trải qua một năm đầy khó khăn, khi giá trị thị trường của công ty giảm khoảng 50%, xuống còn gần 2,6 tỷ Euro.

Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Trong những năm gần đây, Puma đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị thế của mình trên thị trường. Sau một thời gian dài phụ thuộc vào chiến lược marketing hào nhoáng với các đại sứ thương hiệu nổi tiếng như Rihanna hay Usain Bolt, hãng đã không thể duy trì sức hấp dẫn khi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm mang tính biểu tượng và hiệu suất cao hơn.

Các số liệu tài chính gần đây cho thấy tình hình đáng báo động. Doanh thu giảm mạnh, đặc biệt là ở thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, và lợi nhuận ròng cũng tụt dốc. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính là sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ sừng sỏ như Nike và Adidas, vốn có nền tảng vững chắc và khả năng đổi mới không ngừng. Puma cũng đang chật vật với vấn đề tồn kho cao và chi phí vận hành tăng.

Nửa đầu năm 2025, Puma ghi nhận lỗ ròng gần 247 triệu Euro, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi 276 triệu euro. Doanh thu giảm nhẹ 1% theo giá cố định, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 60 điểm cơ bản xuống 46,5%. Dự báo cho cả năm 2025 cho thấy doanh thu sẽ giảm ở mức hai chữ số thấp, khác xa so với kỳ vọng trước đó.

Ngoài ra, thuế nhập khẩu từ Mỹ dự kiến sẽ làm giảm lợi nhuận gộp khoảng 80 triệu Euro. Đây là một thách thức lớn đối với Puma, khi thị trường Mỹ chiếm tới gần 31% doanh thu toàn cầu.

Trong khi đó, hàng tồn kho tại Puma đã tăng lên 2,15 tỷ Euro, buộc công ty phải giảm giá mạnh để giải phóng sản phẩm tồn đọng. Chiến lược này giúp duy trì dòng tiền nhưng đồng thời làm giảm lợi nhuận.

Trên thực tế Puma cũng đã cố cứu vãn tình hình khi bổ nhiệm Arthur Hoeld, cựu giám đốc bán hàng toàn cầu Adidas, làm CEO từ tháng 7/2025 và Andreas Hubert, cựu CIO Adidas, làm COO.

CEO Hoeld đang triển khai chương trình "NextLevel" với kế hoạch tiết kiệm 25 triệu Euro, song sẽ phải chi 75 triệu Euro cho chi phí tái cấu trúc, khiến triển vọng ngắn hạn thêm áp lực.

Bất chấp những nỗ lực, hãng tin Reuters nhận định Puma đang tụt lại phía sau so với các đối thủ lớn như Adidas và Nike, đặc biệt trong việc duy trì sức hấp dẫn thương hiệu và sản phẩm bán chạy. Nhiều sản phẩm của Puma chưa tạo được "cơn sốt" trên thị trường, khiến doanh số giảm.

Cắt lỗ

Đứng trước bức tranh u ám này, gia đình Pinault, thông qua tập đoàn Artémis, đã quyết định tìm kiếm một lối thoát.

Việc rao bán thương hiệu Puma không chỉ là một động thái tài chính mà còn là dấu hiệu cho thấy họ không còn đủ kiên nhẫn để vực dậy một thương hiệu đang gặp quá nhiều thách thức, dẫn đến hành động "cắt lỗ" trên.

Gia đình Pinault thông qua Artémis đã tiếp xúc với một số đối tác tiềm năng, trong đó có Anta Sports và Li Ning của Trung Quốc, các hãng thể thao Mỹ, cũng như các quỹ đầu tư quốc gia Trung Đông. Họ được cho là muốn bán cổ phần với mức giá cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại.

Với kinh nghiệm mua lại và phát triển các thương hiệu quốc tế (như trường hợp của Anta với Amer Sports), các công ty này có thể sẽ đưa ra một hướng đi mới cho Puma. Việc mua lại có thể giúp Puma tiếp cận một thị trường khổng lồ và tiềm năng ở châu Á, đồng thời tận dụng chuỗi cung ứng hiệu quả của các tập đoàn này để giảm chi phí.

Động thái này cũng phản ánh một thực tế: mặc dù Artémis có nguồn lực tài chính mạnh, nhưng lợi nhuận từ Puma và Kering giảm sút, trong khi Artémis từng phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 triệu Euro liên quan đến cổ phiếu Puma, khiến họ phải thanh toán bằng tiền mặt.

Tin đồn về khả năng bán cổ phần đã khiến cổ phiếu Puma tăng vọt 16–18% chỉ trong một phiên giao dịch, cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng vào sự thay đổi chiến lược có thể giúp thương hiệu vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chưa có đảm bảo giao dịch sẽ diễn ra, và Puma vẫn cần phải chứng minh khả năng phục hồi lợi nhuận và cải thiện sản phẩm để giữ vững vị thế trên thị trường toàn cầu.

Việc gia đình Pinault cân nhắc bán Puma là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thương hiệu thể thao lâu đời này đang đứng trước thử thách lớn. Kết hợp giữa khó khăn tài chính, tác động thuế quan, hàng tồn kho cao, áp lực cạnh tranh và sự thay đổi lãnh đạo, Puma cần một kế hoạch tái cấu trúc quyết liệt để lấy lại sức hấp dẫn trên thị trường.

Quyết định bán Puma của gia đình Pinault không chỉ là câu chuyện của một thương vụ kinh doanh, mà còn là lời cảnh báo cho các thương hiệu thể thao khác. Trong một thế giới luôn thay đổi, chỉ những ai biết cách đổi mới và thích ứng mới có thể tồn tại. Puma đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, và số phận của hãng sẽ phụ thuộc vào người chủ sở hữu tiếp theo.