Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

19:33 29/10/2025
Nếu đi đúng chiến lược, Kênh 7 không chỉ là chuỗi tài khoản TikTok – mà có thể trở thành hệ sinh thái cảm xúc phản ánh đời sống Gen Z trên nền tảng số.

Trong bối cảnh video ngắn trở thành “ngôn ngữ giao tiếp thế hệ mới”, nhiều doanh nghiệp truyền thông chuyển hướng đầu tư hệ sinh thái nội dung trên TikTok để tiếp cận Gen Z theo hành vi tiếp nhận nhanh – cảm xúc – trực quan. Nằm trong xu thế đó, Công ty Cổ phần Truyền thông và Kỹ thuật số Việt Nam (DMV) đã ra mắt hệ sinh thái Kênh 7 – mô hình nội dung đa lớp được thiết kế dựa trên thói quen xem theo cảm xúc của người trẻ.

Khác với các tài khoản TikTok đơn lẻ, Kênh 7 được định hình như một chuỗi kênh phân tầng theo lĩnh vực, bao gồm:

  • Kênh 7 News: Tổng hợp câu chuyện xã hội – đời sống theo Phong cách trẻ trung, dễ cảm nhận.
  • Kênh 7 Breaking: Chọn lọc các Xu hướng đang thu hút sự chú ý trên môi trường số.
  • Kênh 7 Life: Lan tỏa cảm hứng sống tích cực, những câu chuyện đời thường gần gũi.
  • Kênh 7 Tech: Giải thích xu hướng Công nghệ, trải nghiệm kỹ thuật số dưới góc nhìn Gen Z.
  • Kênh 7 Green: Gợi mở tinh thần sống xanh và trách nhiệm cộng đồng.
  • Kênh 7 Sports và Bóng đá 7 người: Khai thác tinh thần Thể thao phong trào, đặc biệt là mô hình sân bóng 7 người.

Việc phân chia này không chỉ giúp người xem lựa chọn nội dung theo sở thích, mà còn tạo nên một hành trình khám phá liền mạch trong toàn hệ sinh thái.

Theo DMV, Gen Z không chỉ tìm nội dung “để xem”, mà còn muốn cảm thấy mình được kết nối với dòng chuyển động xã hội. Vì vậy, Kênh 7 định hướng xây dựng nội dung “ngắn gọn nhưng gợi suy nghĩ”, thiên về cảm xúc hơn số liệu khô cứng.

Trong hệ sinh thái này, Kênh 7 News được xem là “điểm chạm đầu tiên”, nơi người xem tiếp cận các sự kiện xã hội qua góc nhìn hiện đại và có chọn lọc cảm xúc. Đây không phải kênh tin tức tức thời, mà mang tính ghi nhận đời sống một cách nhẹ nhàng, giúp giới trẻ suy nghĩ tích cực trước các hiện tượng xã hội.

Với Kênh 7, DMV không chỉ đóng vai trò nhà sản xuất nội dung, mà đang xây dựng thành mô hình kiến tạo trải nghiệm TikTok dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào sự lan truyền ngắn hạn, chiến lược của DMV hướng đến việc định hình “bản đồ cảm xúc nội dung” dành riêng cho thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn tới, DMV dự kiến phát triển thêm các series chủ đề, tối ưu trải nghiệm người xem và mở rộng kết nối cộng đồng.

