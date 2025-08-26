Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại sau đà giảm sâu trước đó, diễn biến ghi nhận khi thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

Sau phiên giảm sâu từ đỉnh 2 tuần, giá vàng thế giới đang phục hồi tích cực. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận mức tăng 11 USD (+0,33%) lên quanh mốc 3.377 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ gần như đi ngang ở mức 3.418 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định Xu hướng tăng trở lại của giá vàng diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới, theo Reuters.

“Thị trường đang hấp thụ những bình luận của ông Powell vào ngày 22/8. Trong lúc chờ đợi thêm tín hiệu mới, chúng ta có thể làm rõ hơn khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals cho biết.

Vị chuyên gia cũng nói thêm giai đoạn ảm đạm mùa hè sắp kết thúc trong vài tuần tới nên giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trở lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá hơn 86% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào tháng 9. Trong môi trường lãi suất cao, sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm.

Các nhà đầu tư hiện dồn sự chú ý vào chỉ số PCE của Mỹ (dự kiến công bố vào ngày 29/8) nhằm có thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Mặt khác, lạm phát lõi được kỳ vọng tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,16% lên khoảng 38,67 USD/ounce, giá bạch kim tăng 5% lên 1346 USD/ounce. Trong khi giá palladium tăng 1% và hiện ở mức 1096 USD/ounce.

Ngày 22/8 (giờ địa phương), trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole (bang Wyoming), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến những "thay đổi sâu rộng" trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư, theo CNBC.

Theo ông, cán cân rủi ro đang có dấu hiệu dịch chuyển giữa hai mục tiêu kép của Fed là đảm bảo việc làm và ổn định giá cả. Dù thị trường lao động và nền kinh tế vẫn ở trạng thái tốt, ông cũng cảnh báo các nguy cơ suy giảm đang gia tăng.

Với lãi suất tham chiếu của Fed hiện thấp hơn 1 điểm % so cách đây một năm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, các điều kiện hiện tại cho phép Fed tiến hành một cách thận trọng khi điều chỉnh lãi suất.