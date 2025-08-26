Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng thế giới bật tăng

10:11 26/08/2025
Giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại sau đà giảm sâu trước đó, diễn biến ghi nhận khi thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

Sau phiên giảm sâu từ đỉnh 2 tuần, giá vàng thế giới đang phục hồi tích cực. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận mức tăng 11 USD (+0,33%) lên quanh mốc 3.377 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ gần như đi ngang ở mức 3.418 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định Xu hướng tăng trở lại của giá vàng diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới, theo Reuters.

“Thị trường đang hấp thụ những bình luận của ông Powell vào ngày 22/8. Trong lúc chờ đợi thêm tín hiệu mới, chúng ta có thể làm rõ hơn khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals cho biết.

Vị chuyên gia cũng nói thêm giai đoạn ảm đạm mùa hè sắp kết thúc trong vài tuần tới nên giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trở lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá hơn 86% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào tháng 9. Trong môi trường lãi suất cao, sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm.

Các nhà đầu tư hiện dồn sự chú ý vào chỉ số PCE của Mỹ (dự kiến công bố vào ngày 29/8) nhằm có thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Mặt khác, lạm phát lõi được kỳ vọng tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,16% lên khoảng 38,67 USD/ounce, giá bạch kim tăng 5% lên 1346 USD/ounce. Trong khi giá palladium tăng 1% và hiện ở mức 1096 USD/ounce.

Ngày 22/8 (giờ địa phương), trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole (bang Wyoming), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến những "thay đổi sâu rộng" trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư, theo CNBC.

Theo ông, cán cân rủi ro đang có dấu hiệu dịch chuyển giữa hai mục tiêu kép của Fed là đảm bảo việc làm và ổn định giá cả. Dù thị trường lao động và nền kinh tế vẫn ở trạng thái tốt, ông cũng cảnh báo các nguy cơ suy giảm đang gia tăng.

Với lãi suất tham chiếu của Fed hiện thấp hơn 1 điểm % so cách đây một năm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, các điều kiện hiện tại cho phép Fed tiến hành một cách thận trọng khi điều chỉnh lãi suất.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-the-gioi-bat-tang-post1580045.html
Cùng chủ đề
Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe Đời sống
Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Mưa lớn từ đêm 25 đến sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki đã khiến nhiều tuyến...

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng Đời sống
Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa...

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026 Đời sống
Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10,...

Dị thường như bão số 5 Đời sống
Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm,...

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn hôm nay Đời sống
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn hôm nay

Sau khoảng 12 giờ đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sáng sớm 26-8, bão số 5 (Kajiki)...

Bão số 5 có thể quần thảo đến nửa đêm, 9 người thương vong, hơn 600 nhà tốc mái Đời sống
Bão số 5 có thể quần thảo đến nửa đêm, 9 người thương vong, hơn 600 nhà tốc mái

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh vào chiều tối 25/8 và dự báo...

Mới cập nhật
Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Mưa lớn từ đêm 25 đến sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, "nhà biến thành sông" khi nước tràn vào.

3 giờ trước Đời sống

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đã lên kế hoạch nhập học cho tân sinh viên.

4 giờ trước Tin tức

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

4 giờ trước Hậu trường

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Thế giới sáng tạo kỹ thuật số đang chứng kiến một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo. Giờ đây, việc biến những ý tưởng phức tạp nhất trong suy nghĩ thành hình ảnh trực quan, độc đáo không còn là đặc quyền của các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Với sự phát triển của các công cụ tiên tiến, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ số. Trong số đó, Canva nổi lên như một nền tảng hàng đầu, cung cấp công cụ tạo ảnh AI mạnh mẽ mang tên Magic Media, cho phép người dùng sáng tạo không giới hạn và hoàn toàn miễn phí. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khai thác tối đa sức mạnh của Canva AI để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

4 giờ trước Phần mềm

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những em bé “vượt bão” là sự bình yên ấm áp giữa giông tố.

5 giờ trước Sống khỏe

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

5 giờ trước Đời sống

Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

Sau nhiều năm không có quá nhiều đổi mới về thiết kế, Apple sẽ thực hiện tân trang cho iPhone trong vòng 3 năm liên tiếp.

5 giờ trước Thiết bị

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10, tiến tới E15 từ năm 2031, với kỳ vọng giảm mạnh phát thải và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

5 giờ trước Đời sống

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

5 giờ trước Bóng đá

Dị thường như bão số 5

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

5 giờ trước Đời sống