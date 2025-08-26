Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng nay 26-8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực trung Lào.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi tan dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, sáng sớm nay, trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Trong sáng nay, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.
Từ sáng sớm nay đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.
Từ sáng sớm nay đến 27-8, khu vực thượng và trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.
Trước đó, từ khoảng 15h chiều 25-8, tâm bão số 5 bắt đầu đi vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An và đến 1h sáng 26-8, khi di chuyển đến biên giới Việt Lào, bão số 5 vẫn mạnh cấp 8-9 (62-88km/h).
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-15 như trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Đô Lương có gió giật cấp 15; trạm Vinh có gió giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13,...
Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.
Theo báo cáo nhanh đến 19h tối 25-8 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 5 làm 1 người chết tại Hà Tĩnh do bị ngã khi sửa chữa nhà, 8 người ở Hà Tĩnh và Quảng Trị bị thương.
Có 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh. Về nông nghiệp, ngập 16.346ha lúa, 611ha rau màu và 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ.
Ngoài ra có 22 cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. 60/69 xã ở Hà Tĩnh bị mất điện.