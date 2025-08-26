Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

09:09 26/08/2025
Sau nhiều năm không có quá nhiều đổi mới về thiết kế, Apple sẽ thực hiện tân trang cho iPhone trong vòng 3 năm liên tiếp.

Một quảng cáo của iPhone 16 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Lần đầu tiên, Apple dự định thực hiện những thiết kế lớn cho iPhone liên tiếp trong 3 năm, theo Bloomberg. Trong khi các đối thủ chuyển hướng tập trung nhiều vào AI, Táo Khuyết sẽ rời bỏ vùng an toàn, làm mới dòng điện thoại chủ lực của mình.

iPhone 17 Air sẽ mang lại "khoảnh khắc MacBook Air" cho Apple

Thay đổi đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, khi dòng iPhone 17 Air sẽ thay thế 16 Plus. Sản phẩm này đi theo chiến lược của dòng laptop MacBook Air mà Apple lần đầu tiên áp dụng vào năm 2008, là mỏng, nhẹ hơn và dễ dàng tiếp thị ngay lập tức.

Thế nhưng, giống như các sản phẩm cùng dòng qua nhiều năm, iPhone 17 Air sẽ phải đánh đổi thời lượng pin ở mức kém, chỉ có một camera sau và không có khe SIM. Mẫu này cũng sẽ sử dụng chip modem đầu tiên do Apple tự phát triển, thay vì các phiên bản mạnh mẽ hơn từ Qualcomm.

Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ có iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Theo cây viết Mark Gurman từ Bloomberg, về cơ bản chúng là iPhone 16 với một diện mạo hơi khác. “Các bản Pro sẽ có hệ thống camera và thiết kế ở mặt lưng được làm lại, cũng như thêm màu cam, nhưng cũng không phải quá bắt mắt”, ông viết.

Những mẫu Pro từ lâu đã là dòng sản phẩm bán chạy của Apple bởi sự thực tế cho phần lớn người tiêu dùng. Tuy vậy, thiết kế mới cho dòng Air của Apple vẫn đáng được ghi nhận, có khả năng đặt nền tảng cho đổi mới trong tương lai.

thiet ke moi cua iPhone anh 1

iPhone 12 được cho là có thay đổi ấn tượng trong những năm gần đây. Ảnh: Bloomberg.

“Át chủ bài” của Táo Khuyết sẽ xuất hiện vào năm 2026, là chiếc iPhone gập đầu tiên với tên mã V68. Thiết bị này dự kiến sẽ có 5 camera, và giống như iPhone Air sẽ không có khe SIM. iPhone gập sẽ sử dụng Touch ID thay vì Face ID, và được dự đoán sẽ phổ biến với nhóm người dùng muốn sở hữu sản phẩm mới của Apple.

iPhone gập là điểm nhấn kỷ niệm 20 năm

Các nhà cung cấp của Apple đã bắt tay vào mẫu máy mới này và dự kiến sẽ tăng cường sản xuất vào đầu năm sau. Đối thủ Samsung đã chứng minh tiềm năng của phân khúc điện thoại gập, phần nào đó khiến giới mộ điệu mong chờ sản phẩm này.

Hiện tại công ty mới chỉ thử nghiệm các phiên bản màu đen và trắng cho chiếc điện thoại gập. Thiết bị này được gắn modem C2, chip di động đầu tiên của Apple có khả năng tiệm cận với những mẫu mới nhất từ Qualcomm.

Gần đây đã có một thay đổi về Công nghệ màn hình trên chiếc iPhone gập. Apple đang chuyển sang công nghệ in-cell thay vì on-cell như trước đó, nhằm khắc phục khoảng hở không khí giữa màn hình và lớp phủ, giúp nếp gấp ít lộ rõ hơn và cải thiện độ chính xác khi chạm.

thiet ke moi cua iPhone anh 2

iPhone gập được dự đoán sẽ mang lại một "siêu chu kỳ" mới cho Apple. Ảnh: MacRumors.

Đến năm 2027, Apple sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của dòng điện thoại chủ lực với mẫu “iPhone 20” bằng kính cong. Thiết kế này sẽ chính thức phá vỡ kiểu dáng vuông vức quen thuộc từ năm 2020, chuyển sang Phong cách với các cạnh kính cong toàn bộ, phù hợp với giao diện Liquid Glass dành cho iOS và các hệ điều hành khác sắp ra mắt.

Tóm lại, 2025 sẽ không phải là một năm mang tính cách mạng với iPhone. Nhưng nó sẽ đặt nền móng cho những thay đổi lớn vào 2026 và 2027, biến đây thành giai đoạn đầy hứng khởi cho người hâm mộ.

Trong khi đó, các thiết bị khác của Apple sẽ nhận được nhiều nâng cấp, dù phần lớn chỉ là nhỏ. Trong đó, Apple Watch sẽ có bản cập nhật, tai nghe Vision Pro tốc độ cao hơn và iPad Pro dùng chip M5. Có tin đồn rằng tai nghe AirPods Pro mới đang được Apple phát triển khả năng đo nhịp tim, cùng với HomePod mini và đầu phát Apple TV.

Năm sau, Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone 17e, các mẫu iPad giá rẻ mới và iPad Air bản nâng cấp, bên cạnh MacBook Pro và MacBook Air dùng chip M5. Những phụ kiện lớn cho Mac cũng đang được phát triển, bao gồm một màn hình ngoài hoàn toàn mới.

Xa hơn nữa, các sản phẩm đang được phát triển bao gồm kính thông minh không màn hình, robot để bàn, AirPods có gắn camera, cùng hệ thống camera an ninh gia đình. Tuy nhiên, ưu tiên chính của hãng vẫn là iPhone.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/apple-sap-lot-xac-de-buoc-vao-mot-sieu-chu-ky-moi-post1579675.html
Cùng chủ đề
Chốt vị trí trạm mặt đất đầu tiên của Starlink ở Việt Nam Thiết bị
Chốt vị trí trạm mặt đất đầu tiên của Starlink ở Việt Nam

Đại diện tập đoàn FPT tiết lộ tiến trình xây dựng thử nghiệm của Starlink tại Việt Nam. Trong đó,...

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay Thiết bị
Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên...

Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc? Thiết bị
Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Là mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của Samsung năm 2025, Galaxy Z Fold 7 không chỉ gây ấn...

'Bít cửa' cho hãng điện thoại mới vào Việt Nam Thiết bị
'Bít cửa' cho hãng điện thoại mới vào Việt Nam

Các hãng mới gia nhập thị trường, dùng chiến lược giá thấp, cấu hình cao để hút khách. Tuy nhiên,...

Thêm thông tin mới về iPhone màn hình gập Thiết bị
Thêm thông tin mới về iPhone màn hình gập

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ được trang...

Apple ấp ủ nhiều thiết bị mới Thiết bị
Apple ấp ủ nhiều thiết bị mới

Sau iPhone 17 vào tháng 9, Apple dự kiến ra mắt nhiều sản phẩm mới vào đầu năm sau gồm...

Mới cập nhật
Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Mưa lớn từ đêm 25 đến sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, "nhà biến thành sông" khi nước tràn vào.

3 giờ trước Đời sống

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đã lên kế hoạch nhập học cho tân sinh viên.

4 giờ trước Tin tức

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

4 giờ trước Hậu trường

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại sau đà giảm sâu trước đó, diễn biến ghi nhận khi thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

4 giờ trước Đời sống

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Thế giới sáng tạo kỹ thuật số đang chứng kiến một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo. Giờ đây, việc biến những ý tưởng phức tạp nhất trong suy nghĩ thành hình ảnh trực quan, độc đáo không còn là đặc quyền của các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Với sự phát triển của các công cụ tiên tiến, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ số. Trong số đó, Canva nổi lên như một nền tảng hàng đầu, cung cấp công cụ tạo ảnh AI mạnh mẽ mang tên Magic Media, cho phép người dùng sáng tạo không giới hạn và hoàn toàn miễn phí. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khai thác tối đa sức mạnh của Canva AI để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

4 giờ trước Phần mềm

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những em bé “vượt bão” là sự bình yên ấm áp giữa giông tố.

5 giờ trước Sống khỏe

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

5 giờ trước Đời sống

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10, tiến tới E15 từ năm 2031, với kỳ vọng giảm mạnh phát thải và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

5 giờ trước Đời sống

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

5 giờ trước Bóng đá

Dị thường như bão số 5

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

5 giờ trước Đời sống