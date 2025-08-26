Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

Sau nhiều năm không có quá nhiều đổi mới về thiết kế, Apple sẽ thực hiện tân trang cho iPhone trong vòng 3 năm liên tiếp.

Một quảng cáo của iPhone 16 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Lần đầu tiên, Apple dự định thực hiện những thiết kế lớn cho iPhone liên tiếp trong 3 năm, theo Bloomberg. Trong khi các đối thủ chuyển hướng tập trung nhiều vào AI, Táo Khuyết sẽ rời bỏ vùng an toàn, làm mới dòng điện thoại chủ lực của mình.

iPhone 17 Air sẽ mang lại "khoảnh khắc MacBook Air" cho Apple

Thay đổi đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, khi dòng iPhone 17 Air sẽ thay thế 16 Plus. Sản phẩm này đi theo chiến lược của dòng laptop MacBook Air mà Apple lần đầu tiên áp dụng vào năm 2008, là mỏng, nhẹ hơn và dễ dàng tiếp thị ngay lập tức.

Thế nhưng, giống như các sản phẩm cùng dòng qua nhiều năm, iPhone 17 Air sẽ phải đánh đổi thời lượng pin ở mức kém, chỉ có một camera sau và không có khe SIM. Mẫu này cũng sẽ sử dụng chip modem đầu tiên do Apple tự phát triển, thay vì các phiên bản mạnh mẽ hơn từ Qualcomm.

Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ có iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Theo cây viết Mark Gurman từ Bloomberg, về cơ bản chúng là iPhone 16 với một diện mạo hơi khác. “Các bản Pro sẽ có hệ thống camera và thiết kế ở mặt lưng được làm lại, cũng như thêm màu cam, nhưng cũng không phải quá bắt mắt”, ông viết.

Những mẫu Pro từ lâu đã là dòng sản phẩm bán chạy của Apple bởi sự thực tế cho phần lớn người tiêu dùng. Tuy vậy, thiết kế mới cho dòng Air của Apple vẫn đáng được ghi nhận, có khả năng đặt nền tảng cho đổi mới trong tương lai.

iPhone 12 được cho là có thay đổi ấn tượng trong những năm gần đây. Ảnh: Bloomberg.

“Át chủ bài” của Táo Khuyết sẽ xuất hiện vào năm 2026, là chiếc iPhone gập đầu tiên với tên mã V68. Thiết bị này dự kiến sẽ có 5 camera, và giống như iPhone Air sẽ không có khe SIM. iPhone gập sẽ sử dụng Touch ID thay vì Face ID, và được dự đoán sẽ phổ biến với nhóm người dùng muốn sở hữu sản phẩm mới của Apple.

iPhone gập là điểm nhấn kỷ niệm 20 năm

Các nhà cung cấp của Apple đã bắt tay vào mẫu máy mới này và dự kiến sẽ tăng cường sản xuất vào đầu năm sau. Đối thủ Samsung đã chứng minh tiềm năng của phân khúc điện thoại gập, phần nào đó khiến giới mộ điệu mong chờ sản phẩm này.

Hiện tại công ty mới chỉ thử nghiệm các phiên bản màu đen và trắng cho chiếc điện thoại gập. Thiết bị này được gắn modem C2, chip di động đầu tiên của Apple có khả năng tiệm cận với những mẫu mới nhất từ Qualcomm.

Gần đây đã có một thay đổi về Công nghệ màn hình trên chiếc iPhone gập. Apple đang chuyển sang công nghệ in-cell thay vì on-cell như trước đó, nhằm khắc phục khoảng hở không khí giữa màn hình và lớp phủ, giúp nếp gấp ít lộ rõ hơn và cải thiện độ chính xác khi chạm.



iPhone gập được dự đoán sẽ mang lại một "siêu chu kỳ" mới cho Apple. Ảnh: MacRumors.

Đến năm 2027, Apple sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của dòng điện thoại chủ lực với mẫu “iPhone 20” bằng kính cong. Thiết kế này sẽ chính thức phá vỡ kiểu dáng vuông vức quen thuộc từ năm 2020, chuyển sang Phong cách với các cạnh kính cong toàn bộ, phù hợp với giao diện Liquid Glass dành cho iOS và các hệ điều hành khác sắp ra mắt.

Tóm lại, 2025 sẽ không phải là một năm mang tính cách mạng với iPhone. Nhưng nó sẽ đặt nền móng cho những thay đổi lớn vào 2026 và 2027, biến đây thành giai đoạn đầy hứng khởi cho người hâm mộ.

Trong khi đó, các thiết bị khác của Apple sẽ nhận được nhiều nâng cấp, dù phần lớn chỉ là nhỏ. Trong đó, Apple Watch sẽ có bản cập nhật, tai nghe Vision Pro tốc độ cao hơn và iPad Pro dùng chip M5. Có tin đồn rằng tai nghe AirPods Pro mới đang được Apple phát triển khả năng đo nhịp tim, cùng với HomePod mini và đầu phát Apple TV.

Năm sau, Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone 17e, các mẫu iPad giá rẻ mới và iPad Air bản nâng cấp, bên cạnh MacBook Pro và MacBook Air dùng chip M5. Những phụ kiện lớn cho Mac cũng đang được phát triển, bao gồm một màn hình ngoài hoàn toàn mới.

Xa hơn nữa, các sản phẩm đang được phát triển bao gồm kính thông minh không màn hình, robot để bàn, AirPods có gắn camera, cùng hệ thống camera an ninh gia đình. Tuy nhiên, ưu tiên chính của hãng vẫn là iPhone.