Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

09:11 26/08/2025
Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

 

 

Trận mưa kéo dài cả đêm khiến đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) ngập khoảng nửa mét. Mỗi lượt xe chạy qua, dòng nước trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại cuộn sóng, tạt mạnh vào hai bên đường.

Nhiều xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ tại đường Vành đai 3.

Khu vực khu đô thị Ciputra, Lotte Tây Hồ ngập cả 2 chiều đường.

Đường Minh Khai ngập lênh láng, dòng ô tô xếp hàng dài nhích từng chút một.

Đường bên trong khu đô thị Times City ngập sâu, trong khi mưa vẫn trút không ngớt.

Sáng sớm 26/8, ngã tư Đào Tấn nước ngập cao quá vỉa hè.

Đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, khu vực Trung Văn cũng ngập sâu.

Nước ngập nửa bánh xe ô tô.

Đường Nguyễn Tuân cũng ngập sâu, giao thông tê liệt.

Đoạn đường trước Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá biến thành sông.

Nước ngập quá cao, hàng loạt xe chết máy, mọi người buộc phải xuống đường dắt bộ.

"Tôi ra khỏi nhà lúc 6h15 nhưng gần 2 tiếng mới đi được 500m. Hàng dài ô tô, xe máy tắc cứng hơn 2km từ ngã ba Xa La đến đường Nguyễn Xiển. Ngập thế này không biết bao giờ mới tới được cơ quan”, anh T. lắc đầu chia sẻ.

Ba ô tô “chôn chân” giữa dòng nước ngập trên đường Thạch Bàn, không thể nhúc nhích.

Mưa lớn khiến tuyến đường Phạm Tu ngập sâu nửa mét. Dòng ô tô, xe máy không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Ô tô trên đường Phạm Tu tắc dài hơn 2km.

Minh Tuệ
 
 
 
 
