“Giảng viên gen Z” lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua tà áo dài truyền thống

Khi nhắc đến tà áo dài - trang phục truyền thống mang đậm bản sắc Việt, người ta thường nghĩ đến những giá trị xưa cũ, dịu dàng và kín đáo. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, giữa lớp lớp người trẻ đầy năng động, vẫn có những người lựa chọn giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc ấy theo cách rất riêng. Một trong số đó là cô gái 9x - Tạ Thị Thu Huyền, giảng viên trẻ của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sớm trở thành giảng viên tại một trong những ngôi trường hàng đầu cả nước, Thu Huyền không chỉ được biết đến với hình ảnh người phụ nữ trẻ năng động, tri thức mà còn là người có tình yêu sâu sắc với tà áo dài truyền thống.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2024) - Chụp tại Số nhà 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội – Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Áo dài không chỉ là trang phục, mà là linh hồn của dân tộc

“Với mình, áo dài không chỉ là một bộ trang phục - đó là biểu tượng của vẻ đẹp, của sự tự hào, là cách mình thể hiện tình yêu với đất nước theo một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc.” - Huyền chia sẻ.

Không chờ đến những dịp lễ được tổ chức rầm rộ hay các chương trình kỷ niệm long trọng, vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước như Quốc khánh 2/9, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 hay Ngày thành lập Quân đội 22/12,… Thu Huyền đều chọn cho mình những bộ áo dài mang sắc đỏ, vàng, trắng để lưu giữ lại những khoảnh khắc trang nghiêm nhưng vẫn đầy nữ tính, mềm mại.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) – Chụp tại Hồ Gươm

Cô thường cùng bạn bè, nhiếp ảnh gia chọn những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử như quảng trường Ba Đình, Văn Miếu, nhà hát Lớn,… để thực hiện những bộ ảnh áo dài đầy cảm xúc. Với Huyền, đó là “nghi thức” nhỏ của riêng mình để thể hiện lòng biết ơn với những hy sinh, đóng góp của cha ông, và cũng là cách để lưu giữ tình yêu quê hương một cách gần gũi, dễ chạm đến trái tim người khác.

Giữ gìn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Với Huyền, áo dài không chỉ là một bộ trang phục, mà là biểu tượng văn hóa sống động, gắn liền với dòng chảy lịch sử dân tộc. Mỗi dịp lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, cô đều chọn áo dài như một cách kể câu chuyện của riêng mình về lòng tự hào, về cội nguồn và bản sắc dân tộc.

Không cần màu sắc sặc sỡ hay thiết kế cầu kỳ, những chiếc áo dài mà Huyền lựa chọn thường mang phom dáng truyền thống, màu sắc trang nhã, điểm xuyết họa tiết nhẹ nhàng. Chính sự giản dị ấy lại khiến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên một cách thanh lịch và đầy cuốn hút.

Huyền tin rằng mỗi tà áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể, mà còn phản chiếu khí chất và niềm kiêu hãnh thầm lặng của người phụ nữ Việt. Khi bạn khoác lên mình tà áo ấy bằng tất cả sự trân trọng, thì dù giữa phố xá hiện đại hay trong khuôn viên trường lớp, áo dài vẫn luôn rực rỡ một cách rất riêng, rất Việt – như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sự đổi mới.

Là một giảng viên trẻ, Huyền luôn mong muốn lan tỏa giá trị tinh thần sâu sắc đến thế hệ sinh viên, góp một tiếng nói chung về tình yêu quê hương đất nước, về niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ trẻ Việt Nam. Với cô, niềm tự hào dân tộc không nằm ở những điều lớn lao, mà ẩn mình trong những lựa chọn giản dị nhất: khoác áo dài truyền thống, nâng niu bản sắc, sống trọn vẹn với những giá trị đã thấm sâu vào tâm hồn người Việt. Cô tin rằng, khi người trẻ biết gìn giữ cội nguồn bằng sự tự nguyện và yêu thương, thì chính điều đó sẽ trở thành động lực nuôi dưỡng bản lĩnh, đánh thức ý thức trách nhiệm và viết nên một tương lai tươi sáng.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) – Chụp tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam

Giá trị truyền thống không lỗi thời - nếu người trẻ biết cách kể lại câu chuyện ấy

"Áo dài là sợi dây vô hình kết nối mình với cội nguồn, là cách mình kể câu chuyện về dân tộc bằng chính vẻ đẹp truyền thống." – Thu Huyền trải lòng. Cô luôn trân trọng những dịp lễ lớn để kết nối lại với truyền thống qua những bức ảnh, những khoảnh khắc mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, Huyền còn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, cảm nhận của mình lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt tương tác từ bạn bè, sinh viên và cả những người chưa từng gặp cô ngoài đời. Mỗi bài đăng của cô không đơn thuần là hình ảnh đẹp, mà luôn đính kèm những câu chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa: về cảm xúc trong ngày chụp hình, về giá trị tinh thần mà ngày lễ ấy mang lại,…

“Chúng ta không thể dạy người khác yêu đất nước chỉ bằng lời nói, nhưng có thể truyền cảm hứng từ chính hành động của mình. Với mình, mỗi dịp mặc áo dài để chào mừng lễ lớn là một lần mình ‘kể chuyện’ - không cần nói quá nhiều, chỉ cần sống thật với những điều mình tin tưởng.” - Huyền chia sẻ.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) – Chụp tại Dinh Độc Lập

“Tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là cách kết nối nhẹ nhàng giữa hiện tại và quá khứ, giữa người trẻ hôm nay và những thế hệ đã đi qua. Những dịp như Quốc khánh 2/9, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay các ngày lễ trọng đại khác chính là thời điểm để mình có thể thể hiện lòng biết ơn với lịch sử và tình yêu sâu sắc với đất nước.” Huyền chia sẻ thêm.

Không cần những khẩu hiệu lớn, Huyền chọn cách lan tỏa tinh thần dân tộc từ chính sự chỉn chu, tự hào và chân thành trong từng lựa chọn cá nhân - để mỗi lần xuất hiện trong tà áo dài là một lần văn hóa Việt được nhắc nhớ và trân trọng.

Hành trình “lan tỏa” đầy ý nghĩa

Thu Huyền không nghĩ mình đang làm điều gì quá to tát. Nhưng bằng chính tình yêu giản dị dành cho áo dài và đất nước, cô đã góp phần “nhắc nhớ” cộng đồng - đặc biệt là người trẻ - về vẻ đẹp và ý nghĩa của những giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở Hà Nội, cô đã và đang thực hiện hành trình mang tà áo dài đến khắp các tỉnh thành trên cả nước – bất cứ nơi nào cô có dịp đặt chân đến, từ miền núi cao phía Bắc cho đến những vùng đất miền Trung nắng gió hay miền Tây sông nước. Ở mỗi nơi, cô chọn ghi lại hình ảnh mình trong tà áo dài như một cách lan tỏa vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái Việt Nam giữa những không gian văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Đó không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm, mà là lời nhắn nhủ âm thầm về tình yêu với đất nước, với bản sắc văn hóa dân tộc.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025 – Chụp tại Lăng Bác

Cô cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục dự định thực hiện những bộ ảnh theo chủ đề “Áo dài và di tích lịch sử”, tái hiện lại một hành trình khám phá đất nước qua tà áo dài, nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt theo cách gần gũi hơn nữa với người trẻ.

“Mình luôn tin, mỗi người trẻ đều có thể góp phần giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, miễn là chúng ta thật sự hiểu và yêu điều đó từ trong tim.” - đó cũng là tâm niệm mà Thu Huyền giữ cho riêng mình trên hành trình nhỏ bé nhưng đầy cảm hứng này.